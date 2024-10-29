Обзор видеоигры «Сатурн». Три дня на спасение мира полудня

Русскоязычный геймдев после взлёта середины нулевых пришёл в древнеримский упадок, но в последние годы всё чаще напоминает о своём гордом существовании. Ролевая игра «Сатурн» от питерских разработчиков Ninsar Games (в их рядах есть ветераны, работавшие над Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3) появилась как продукт культурно-социальной политики: она была профинансирована Институтом развития интернета и распространяется на бесплатной основе. К счастью, в этом конкретном случае поговорка о бесплатном сыре не сработала. Но и откупоривать шампанское тоже рано. Можно ограничиться бутылкой хорошего кваса.

Аркадий и Борис Стругацкие «Хищные вещи века» — Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам всё просто и скучно?

Можно выбрать три таланта из прошлого

Откуда-то со спутников Сатурна распространяется таинственный сигнал, заставляющий роботов человеческой цивилизации недалёкого будущего нападать на своих создателей. Зацепок мало, вокруг сумасшедшие железяки, ресурсы ограничены, но инженер Аким пытается докопаться до истины. А тут ещё поступает информация, что через три дня уже будет поздно: свершится, ни много ни мало, конец света и людского рода.

Разработчики заявляли, что вдохновлялись книгами Станислава Лема, Александра Беляева и братьев Стругацких. Беляева мы здесь не заметили, о Леме можно поспорить, а вот присутствие Аркадия и Бориса Натановичей ощущается. Декорации, технологии, общая атмосфера игры живо напоминает Мир Полудня — вселенную, где разворачивалось действие многих книг Стругацких, включая «Стажёров», «Обитаемый остров» и «Трудно быть богом». По ощущениям, игра Ninsar Games ближе всего к повести «Хищные вещи века». Здесь тоже вокруг благообразный, обустроенный и вроде как уютный мир, в котором быстро угадывается угроза, не до конца понятная, но смертельно опасная.

Эпическая зарисовка из начала, к сожалению, редкость, во время прохождения камера висит в изометрии, и далеко её отодвинуть не получится

Аким не только инженер, но и оператор внеземных роботов — такие механизмы управляются удалённо через протокол «Отражение». Пока оператор рулит роботом в безопасном и хорошо отапливаемом помещении, послушный механизм изучает опасные уголки очередной луны. В случае гибели подопечного оператор попросту выводит из ангара следующую жертву. Правда, для доступа к очередной луне нужен код, который вам сообщают сюжетные NPC, а до них ещё нужно добраться.

Другое дело, когда Акиму приходится лично выполнять квесты на Земле, в данном случае — в районе курортного Сочи. Гадостный сигнал сюда уже добрался, и главному герою спешат переломать ребра десятки «поехавших» роботов. Так вот, в случае гибели Акима весь прогресс откатится к утру текущего дня. А это долгий путь, который надо начинать заново.

Дом Акима — богатые и уютные апартаменты. Вокруг разбросана масса полезных вещей. Рядом на столике — пистолет

Основа геймплея «Сатурна» — соединение ролевой игры и квеста. Здесь нужно много странствовать, исследовать и обшаривать, прямо как в золотую эру квестов. И такое решение разработчиков стоит поприветствовать. Хидэтака Миядзаки со своими Souls заставил всех поклонников RPG тренировать реакцию мангуста, но ведь иногда охота чего-то неспешного, даже медитативного. К тому же «Сатурн» уверенно держит интригу: тайну сигнала хочется раскрыть, а нехватка информации воспринимается как челлендж.

От ролевой игры вы найдёте здесь выбор первоначальных талантов, дающих прирост к одним характеристикам и штрафующих другие. Сами же характеристики изменить не удастся, и «Ловкость» с «Харизмой» на протяжении игры будут расти автоматически, словно в старинной JRPG. На локациях можно искать полезные расходники, а у торговцев хорошо бы прикупить новый ствол или агрегат ближнего боя. Правда, экономическая система в игре довольно сурова: какой-нибудь автомат с ядерными пулями стоит 5 000 рублей (да, рублей. Национальная валюта бессмертна!), а после трёх-четырёх часов игры в кармане будут шуршать жалкие полторы тысячи.

В здании японской корпорации пусто. Рядом скучает одинокий торговец. Цены кусаются

В инвентаре вскоре собирается масса предметов. Большинство из них — это расходники с небольшим сроком действия и с самыми разными бафами. Непонятно, почему разработчики даже не пытались придерживаться логики, наделяя баклажанную икру эффектом «+3 к удаче». Но это плохо вписывается в общий серьёзный тон игры. Также в инвентаре творятся непонятные вещи: вы можете использовать патроны, например, к лазерной винтовке, не имея самой винтовки. Просто нажимаете на боеприпасы, и они начинают исчезать. Выбрасывает их Аким или съедает — ещё одна из тайн «Сатурна».

Боевая система претендует на оригинальность, но получается так себе. При столкновении игра встаёт на паузу, но противники не ходят по очереди, как в недавней Baldur’s Gate 3, а двигаются одновременно, когда вы совершаете действие. Отрезки времени прерываются каждые пару секунд, но рассчитать тонкую тактику всё равно не получится. Вы можете обменяться выстрелами с неприятелем, и время замрёт, когда вражеская пуля будет на полпути к вашему протагонисту, — в таком случае вы успеете шагнуть в сторону (инженеры через 40 лет будут не менее круты, чем Нео в Матрице!). А может быть и так: пуля до вас долетит, ударит Акима в молодецкий лоб, и лишь потом время остановится. В итоге тактических хитростей в игре меньше, чем хотелось бы: нужно держать дистанцию и по возможности прикрываться от выстрелов одних роботов железными телесами других — дружественный огонь в «Сатурне» работает исправно.

Есть доступ к карте Солнечной системы. Оперативная карта каждой локации? Фигушки

Одна из главных особенностей игры — непрерывное течение времени. Условно непрерывное. Каждое перемещение между локациями отнимает у Акима несколько часов. Чтобы восстановить здоровье и снять негативные эффекты, можно выспаться дома, но это тоже отнимет минимум три часа. А в запасе у игрока всего трое игровых суток. Дальше случится развязка и в любом случае появятся финальные титры. Идея эта очень спорная. То, что хорошо работало в угарном экшене Dead Rising, в ролевой игре вызывает неудобные вопросы. Аким много путешествует и для каждого посещения торговца тратит драгоценные часы. В RPG хотелось бы чувствовать себя менее скованным, но «Сатурн» постоянно напоминает о приближающемся финале.

Многие дизайнерские решения вызывают неудобные вопросы к команде Ninsar. Локации небольшие, но запутанные, с мостиками, тупиками и несколькими выходами. Но карты нет, изучать местность нужно в забегах туда и обратно. Количество интерактивных предметов велико, и подсветки, которая исправно работает со времен Diablo, в «Сатурне» тоже нет. Остаётся унылый пиксельхантинг, а ведь его стоило запретить на законодательном уровне ещё лет 30 назад. Наконец, навигация в игре убита выстрелом в голову: при переходе между локациями вы сможете прочитать название лишь соседних территорий. И какая из дюжины обозначенных значками локаций представляет собой ту самую библиотеку, куда ведёт обязательный квест, можно узнать лишь методом проб и ошибок.

На лунах холодно. Нет воздуха. И скучно

Есть в игре и другие недоработки. Процесс временами выдаёт сообщение об автоматическом сохранении прогресса, но загрузить этот момент нет никакой возможности, а смерть героя отбрасывает его во всё тот же дом. Проскакивают неудачные шутки вроде упоминания вируса ковидлы, но это общая болезнь постсоветского геймдева. Прокачка скучная, новые уровни лишь добавляют проценты к уже доступным навыкам. Персонаж управляется только мышью, хотя ещё в такой древней классике, как Neverwinter Nights, мышь дублировалась привычной связкой клавиш WASD. Видов врагов совсем немного, пусть они и вооружены разными стволами. Да и пули, летящие со скоростью брошенного снежка, не вызывают доверия.

Разработчики обещали активно поддерживать «Сатурн» до конца 2024 года, вносить правки и добавлять контент. Но этого времени попросту не хватит, чтобы раскрыть потенциал игры. А потенциал заметен.

Новые роботы готовы отправиться на убой. То есть на разведку

В «Сатурне» есть тревожная атмосфера, сюжетная интрига и симпатичная, хоть и устаревшая картинка. При этом некоторые элементы геймплея и дизайна вызывают откровенное недоумение. В идеальном мире игру доводили бы до блеска ещё минимум полгода. Но пока не получается.

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