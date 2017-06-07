Tekken 7. Возможно, лучший файтинг поколения

Дзин Кадзама побеждает могущественного демона Азазеля и пропадает без вести. Так дзайбацу «Мисима» оказывается без руководителя. Вакантное место быстро прибирает к рукам Хейхати, импульсивный дед Дзина. Он организовывает новый турнир «Железного кулака» и решается на финальную битву со своим сыном Кадзуей.

Жанр: файтинг

Разработчик: Bandai Namco Studios

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Играли на: PS4

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Два года Tekken 7 полировался в игровых центрах Японии и редких аркадных залах других азиатских стран. Этот платный бета-тест позволил разработчикам выверить идеальный баланс между персонажами и оптимизировать новые механики, перед тем как решиться на мировой релиз для домашних платформ. Версия для PC и консолей вышла с большой задержкой, но зато игроки получили вылизанную до мелочей боевую систему, похорошевшую графику и уже традиционный для жанра сюжетный режим.

Одиночная кампания Tekken 7, как и в других файтингах, не вызывает эмоций и выполняет простую функцию — в развлекательном формате знакомит с азами боя и обновлённым ростером. Сюжет снова крутится вокруг разборок в семье Мисима — на сей раз седой каратист Хейхати пытается поставить точку в противостоянии со своим сыном, носителем «дьявольского гена». Вдумываться в происходящее категорически не рекомендуется: по уровню бредовости Tekken 7 стоит рядом с Dead or Alive и Mortal Kombat. У файтингов не бывает хороших сюжетов — с этим уже пора смириться. А вот отсутствие зрелищности — это провал. На протяжении всей своей истории Tekken был законодателем моды в сфере консольной графики, однако новая часть не выглядит современно — это касается как роликов, так и обновлённого графического движка. Визуально игра недалеко ушла от шестой части — а той, трудно представить, скоро исполнится 10 лет!

У Tekken есть то, чего нет у конкурентов, — глубокая и интуитивная боевая система

Все добавления в аркадную версию смотрятся бедно: после прохождения сюжетного режима в Tekken 7 банально нечего делать, кроме как идти в онлайн. Здесь даже нет углублённого обучения, которое разъяснило бы множество важных нюансов — от разницы в средних ударах до способов ухода от захватов. По сути, представлено два варианта: пинать скучных ботов в боях за украшательские шмотки, либо сражаться по сети. Однако у Tekken есть то, чего нет у конкурентов, — глубокая и интуитивная боевая система. Здесь не нужно учить безумные комбинации, как в Street Fighter, или закликивать противника однотипными приёмами, как в Mortal Kombat, а различное поведение бойцов делает бои непохожими друг на друга. В Tekken по-прежнему нельзя сказать, что один персонаж сильнее другого, или забить противника одной комбинацией. Так, боксёр Стив ориентирован на быстрые удары руками, а капоэйрист Эдди крутит вертушки из сидячего положения. Нововведения придали игровому процессу дополнительную глубину. Появились непробиваемые удары и возможности при смерти провести суперкомбинацию в духе X-Ray-атаки из Mortal Kombat. Однако, как и прежде, против любого действия найдётся эффективное противодействие — нужно лишь подстроиться под тактику соперника. Последнее стало проще благодаря сокращению ростера: разработчики волевым решением удалили дубликаты персонажей и несколько непопулярных героев. Новые бойцы, за парой исключений вроде биоробота Гигаса и филиппинки Джози, удачно вписались в игру. Так, например, бразильянка Катарина станет хорошим выбором для новичков — её комбинации делаются при помощи простейших ударов.

Сердцем Tekken остались рейтинговые бои по Сети. По традиции их исполнение не вызывает нареканий (с небольшой оговоркой, о которой читайте ниже) — тормозов нет, отклик клавиш моментальный, а в файтингах это имеет колоссальное значение. Разработчики даже научились зеркалить сетевые бои, и теперь вы всегда будете играть с удобной стороны. Все фундаментальные вещи исполнены превосходно, но почему-то японцы посыпались в мелочах и украшательстве: разработав хороший продукт, они не смогли его красиво преподнести и сделать дружелюбным к игроку. Вот что мешало добавить нормальное обучение и дать возможность настроить индивидуальное управление под каждого персонажа?

Самым большим разочарованием стали ранние сборки игры. Разработчики качественно оптимизировали только версию для PC (что не удивительно, ведь аркады — это компьютеры). Обладатели Xbox One столкнулись с неоправданно длительными загрузками боёв, а на родной для серии PlayStation возникли странные проблемы с соединением — поиск оппонентов на момент написания текста практически не работал. Впрочем, всё это пообещали исправить. Если это удастся, у Tekken 7 будут все шансы стать не только главным файтингом года, но и, возможно, лучшим файтингом поколения.

Итог: Tekken держит планку самого глубокого, сбалансированного и при этом интуитивного файтинга. Однако, если вы не любите пальцеломкие бои по Сети, ничего интересного вы в нём не найдёте.

Не пригласили на турнир Ростер Tekken Tag Tournament 2 был рекордным в серии по количеству персонажей — целых 59! В Tekken 7 число героев сократили до 37. Серию покинули многие знаковые бойцы: Анна Уильямс (изменённая версия Нины Уильямс), Армор Кинг (изменённый Кинг), чемпион по муай-тай Брюс Ирвин (заменён на филиппинку Джоси), пожилой тхэквондист Бэк Ду Сан (остался его ученик Хворанг), капоэйристка Кристи Монтейро (женская версия Эдди Гордо), рестлер Крейг Мардук (заменён биороботом Гигасом), сумоист Ганрю, коренная американка Джулия Чан, гонконгский полицейский Лей Улон, ожившее полено Мокудзин (действительно, зачем нужен персонаж, меняющий боевой стиль, если есть возможности выбрать случайного бойца?), суперагент Рэйвен (заменён женской версией), кенгуру Роджер-младший, меняющая стойки египтянка Зафина и мудрый дедушка Ван Цзинжэй.

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