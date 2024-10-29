10 худших игр про Терминатора. Список провалов, позоров и творческих неудач

Из-за судебных разбирательств, связанных с правами на первый фильм, игры по его мотивам в 1980-е не выходили, зато в начале 1990-х разработчики бросились догонять ушедший поезд. Среди версий для разных платформ особой упоротостью выделялась игра для Sega. Первая часть прохождения могла бы не вызывать отторжения, если бы какому-то гению не пришло в голову, что сражаться с машинами в будущем Кайл Риз должен исключительно гранатами. Как же неудобно пользоваться ими в катакомбах! Издевательство и мучение.



