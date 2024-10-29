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Игры|Видеоигры
#обзор игр#во что поиграть#Терминатор
10 худших игр про Терминатора. Список провалов, позоров и творческих неудач
Егор Соловьёв
1 ноября 13:00
441
8 минут на чтение
Эпической истории про роботов-убийц из будущего недавно исполнилось сорок лет. Нынешнему поколению трудно объяснить, насколько впечатляющими были первые два фильма серии, задавшие стандарты кинофантастики 1980-х и 1990-х. А вот продолжения начали безудержно скатываться в безвкусицу и самоповторы, усугублённые панической боязнью отпугнуть фанатов. В результате что ни новый фильм — горькое разочарование.
Но киносерия про «Терминатора» — ещё полбеды. За ней долгие годы угрюмо плетётся вереница видеоигровых поделок. Есть расхожий штамп, будто все игры по кинолицензиям — беспросветный шлак. В некоторых случаях с ним хотелось бы поспорить, но большинство проектов со словом Terminator в заголовке словно нарочно пытается доказать эту теорию. Относительно удачные образцы можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому поговорим мы сегодня не о них, а, наоборот, о наиболее бестолковых.

Добро пожаловать в кошмар поклонника терминаторов!

The Terminator (1992)

Кайл Риз с «Арнольдом» заодно! Вот это поворот

Virgin Interactive

Платформа: Sega MD
Разработчик: Probe Entertainment 
Издатель: Virgin Interactive
Из-за судебных разбирательств, связанных с правами на первый фильм, игры по его мотивам в 1980-е не выходили, зато в начале 1990-х разработчики бросились догонять ушедший поезд. Среди версий для разных платформ особой упоротостью выделялась игра для Sega. Первая часть прохождения могла бы не вызывать отторжения, если бы какому-то гению не пришло в голову, что сражаться с машинами в будущем Кайл Риз должен исключительно гранатами. Как же неудобно пользоваться ими в катакомбах! Издевательство и мучение.

Вторая половина, события которой развиваются в прошлом, вообще выглядит сюрреалистично. Обзаведшийся огнестрелом сержант сопротивления валит налево и направо... кого бы вы думали? Полицейских! Только они не умирают от выстрелов, а отлёживаются и встают обратно. Дальше Кайл, живёхонький, присутствует при расправе над Т-800, а умирает лишь в тексте финальной заставки по совершенно необъяснимой причине. Может, в Probe Entertainment какое-то другое кино смотрели?

The Terminator (1991)

Здравствуйте, вы Сара Коннор?

Bethesda Softworks

Платформа: MS-DOS
Разработчик: Bethesda Softworks
Издатель: Bethesda Softworks
В разгар 1990-х Bethesda Softworks выпустила на DOS-совместимых компьютерах целую серию из шести шутеров про терминаторов. Более поздние получились неплохими (особенно The Terminator: Rampage 1993 года), но вот самая первая — это полный атас. Играем мы, судя по всему, за Т-800, вид от первого лица с перекрестьем прицела по центру экрана. В наличии карта одноэтажного городка, где происходит действие, довольно широкий микроменеджмент по настройке киборга, оружие и возможность угонять машины.

Однако сам процесс поисков Сары Коннор похож на психоделическое плавание среди цветных кубиков и прямоугольников в духе анимации из «Газонокосильщика». Даже если у игрока хватит терпения разобраться, как это работает, получить удовольствие от погружения в экспериментальную 3D-графику вряд ли удастся. Даже при том, что к игре прикручена атмосферная музыка из фильма.

The Terminator (1993)

Мама — анархия, папа — стакан портвейна

Domain Software

Платформа: Atari XL/XE
Разработчик: Brothers Production
Издатель: Domain Software
Сложно сказать, какими таблетками пользовались работники польской студии Brothers Production, которым поручили игру для компьютеров семейства Atari XL/XE, но получился у них платформер о приключениях терминатора модели «Арнольд» в нескольких эпохах. Сначала Т-800 ходит по лесам и пещерам в доисторическом мире, где валит толпами неандертальцев и динозавров, затем — по древнеегипетским пирамидам, где аннигилирует ходячих мумий, а после — по средневековому замку с закованными в латы рыцарями. Только под финал ему удаётся побывать в современном городе с копами на улицах и в канализации.

На всех оппонентов прекрасно действует единственный удар кулаком, другого оружия киборгу не нужно (хотя есть ещё прибивающие всех на экране бомбы). В концовке Арни идёт в сортир и вешается на бачке унитаза. Аплодисменты.

Terminator 2: Judgment Day (1991)

Собери мордашку «Арнольда» из кубиков за 90 секунд

Ocean

Платформа: ZX Spectrum
Разработчик: Dementia
Издатель: Ocean
Выбрать худшую из игровых адаптаций второго фильма сложно: они все не очень, за исключением разве что аркадного тира T2: The Arcade Game. Но если консольные игры представляли собой нечто цельное и логически связное, то компьютерные (для DOS, ZX Spectrum и Amiga) были, по сути, всего лишь сборниками мини-игр. Спектрумовская к тому же выделялась фирменной графикой, на которую сегодня без кровавых слёз не взглянешь.

Повторяющийся в начале, середине и в конце файтинг один на один Т-800 модели «Арнольд» против Т-1000 модели «Жидкий Роберт», две гонки: одна на мотоцикле по замусоренной канаве, другая на пикапе с вертолётом над головой, — два пазла на время, финальная картинка. Проходится всё это менее чем за десять минут. На большее не хватило то ли мощностей компьютеров тех лет, то ли таланта британских разработчиков из студии с романтичным названием «Деменция». Сюжета нет вообще, даже в виде каких-нибудь текстовых табличек. Зрелище печальное даже со скидками на формат и давность.

RoboCop Versus The Terminator (1994)

Нет, это я здесь лучшая железяка!

Interplay

Платформа: Game Boy
Разработчик: Unexpected Development
Издатель: Interplay
На самом деле кроссовер со вселенной Робокопа — одно из немногих светлых пятен в игровой биографии терминаторов, но только если речь о 16-битных версиях. Варианту для монохромного Game Boy до такой планки качества далеко. Прорисовка декораций местами уступает художествам школьников на бумаге в клеточку, анимация движений больше напоминает слайд-шоу, а завершают картину первобытного очарования вытянутые, негнущиеся руки Алекса Мёрфи с пистолетиком. Все игровые механики тоже ужасающе примитивны, словно на дворе эпоха Atari с её квадратными прелестями.

Терминаторы встречаются не так часто, как хотелось бы, большую часть времени Робокоп воюет с какими-то мелкими надоедливыми дронами. Ощутимо не хватает пересказа последовательности событий в каком-нибудь виде оригинального комикса, без него сюжет выглядит просто хаотическим набором этапов. Для 1994 года такое убожество смотрится странно: в это время на Game Boy выходили куда более солидные проекты.

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Ну и бардак в этом вашем будущем. Верните косуху с «харлеем»!

Atari

Платформы: PlayStation 2, Xbox
Разработчик: Black Ops Entertainment
Издатель: Atari
Если в 1990-е плохими были игровые адаптации фильмов, то в 2000-е и кино про Терминатора начало портиться, а игры лучше не стали. Консольный шутер от первого лица по мотивам третьей картины вобрал в себя, наверное, все мыслимые грехи консольных шутеров. В нём медленное управление, совершенно неадекватное для динамичного экшена, устаревшая минимум на поколение графика, куча багов, чудовищные загрузки перед миссиями (мы не поленились засечь: порядка 30 секунд), бездарнейшая архитектура локаций.

Сюжетный режим перекликается с первоисточником примерно никак и повествует о похождениях Т-850 модели «Арнольд-в-годах» после начала восстания машин. Низкобюджетная поделка «на отвали» — по-другому это недоразумение назвать сложно. Впрочем, настоящего Арнольда губернатором Калифорнии всё же выбрали, так что пять часов позора были не зря.

Terminator 3: War of the Machines (2003)

Может, хоть на этом получится отсюда свалить?

Atari

Платформы: Windows PC
Разработчик: Clever’s Development
Издатель: Atari
Для владельцев ПК в другой талантливой студии параллельно слепили альтернативную версию со слегка изменённым названием. От консольной она отличается улучшенным визуалом, переработанным одиночным режимом и наличием онлайн-мультиплеера. Не помогло. «Сюжетка» вышла ещё менее осмысленной, чем на приставках; одарённого левел-дизайнера в рядах студии тоже не нашлось.

Ну а главное сокровище версии — онлайновый мультиплеер — критика разнесла в щепки. Глючный сетевой код обламывал даже владельцев выделенных линий, коих тогда водилось заметно меньше, чем модемщиков, а несбалансированность команд людей и Скайнета в пользу железяк ломала PvP окончательно. О конкуренции с Counter-Strike или Battlefield 1942 и речи быть не могло: разные весовые категории. Игра получила на «Метакритике» оценку 25/100 — самую низкую в истории франшизы.

Terminator Salvation (2009)

Несётся яростная погоня, искривляя пространство и время

Warner Bros. Interactive Entertainment

Платформы: Windows PC, PlayStation 3, Xbox 360
Разработчик: GRIN
Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment
В более-менее сносном четвёртом фильме герои и злодеи наконец перестали летать в прошлое, а от престарелого Арнольда осталась компьютерная анимация. Но геймерам это облегчения не принесло. К тому времени окончательно победила концепция, что игра должна расширять вселенную киноленты, а не пересказывать сюжет. Поэтому очередная адаптация повествует о похождениях Джона Коннора (без облика и голоса Кристиана Бэйла) за пару лет до событий картины.

Само по себе это не плохо — был бы хороший сценарист, способный написать увлекательную историю. Такого в шведской студии GRIN не оказалось. Как и толковых гейм-дизайнеров, способных смастерить нечто большее, чем выхолощенный шутер от третьего лица с ворохом багов разной степени тяжести. Из-за жёстких сроков разработки в игру не попал онлайновый мультиплеер — вместо него красуется унылый кооп с горизонтальным разделением экрана. Увы, Спаситель снова не пришёл.

Terminator Genisys: Revolution (2015)

Если бы роботы умели пользоваться укрытиями, человечество было бы обречено

Glu Mobile

Платформы: iOS, Android
Разработчик: Glu Mobile
Издатель: Glu Mobile
Несправедливо будет обойти вниманием потуги перекинуть терминаторов на мобильные гаджеты, тем более что игр для иных платформ по пятому фильму не выходило (неужели до продюсеров дошло, что с этим безобразием пора кончать?). Счастливым обладателям айфонов и айпадов британская Glu Mobile (ныне мобильное подразделение Electronic Arts) вывалила рекламу грядущего блокбастера за три недели до премьеры в виде корявого глючного недобоевика с кривым управлением.

Ничего общего с кинокартиной у нее нет вообще. Играть она предлагает за какого-то левого повстанца, выполняющего скоротечные миссии на войне с машинами в будущем. Позже игру проапгрейдили и переименовали в Terminator Genisys: Guardian, заменив повстанца на каноничного «Арнольда», но лучше она от этого не стала. Единственная мимолётная радость — что в первые дни вместе с установкой приложения можно было купить билет на сеанс в каком-нибудь козырном кинотеатре.

Terminator: Dark Fate (2019)

Коллега, несите микроскоп, тут явно что-то происходит

Firefly Games

Платформы: iOS, Android
Разработчик: Firefly Games
Издатель: Firefly Games
Сделать игру по шестому фильму еще хуже, чем он сам, проблематично, однако калифорнийцам из Firefly Games это почти удалось. Снова мобильные гаджеты, снова никакой привязки к первоисточнику, зато полная смена жанра! Вместо опостылевшего шутера — тактический экшен. Спасибо за попытку, только как в это играть с телефона? В амуниции и характеристиках юнитов надо ковыряться часами, чтобы как-то разобраться. На боевых картах разглядывать бойцов — тоже мучение, все объекты размером с муравьёв, масштабирование не особо помогает.

Спасибо, хоть задания не затянуты по времени, проходятся на одном дыхании. Было бы любопытно глянуть эту игру на ПК с возможностью как следует разобраться и пощёлкать мышкой. Для мобильного формата она совершенно не подходит.
Таков далеко не полный список провалов, позоров и творческих неудач, связанных со вселенной «Терминатора». Было ещё несколько высокохудожественных адаптаций первого фильма —  чего только стоит душераздирающая версия для «Денди», например. Или попытка слепить симулятор шахмат с героями киноэпопеи вместо фигур. Или самые ранние «телефонные» хиты эпохи Java-приложений... Перечислять можно долго.

Но имя есть имя: от попыток изваять что-нибудь эдакое под яркой этикеткой разработчики, конечно, не откажутся. Уже в следующем году владельцев ПК и консолей девятого поколения ожидает «выживалка» Terminator: Survivors. Значит, будем играть, обсуждать, анализировать. Куда мы денемся с этого праздника? Так что поздравляем всех читателей с юбилеем терминаторов — представить без них игровую индустрию уже невозможно.

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Егор Соловьёв
#обзор игр#во что поиграть#Терминатор
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