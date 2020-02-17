Через край. Обзор настолки «Шарлатаны из Кведлинбурга»

«Шарлатаны из Кведлинбурга» — настольная игра для всей семьи, в которой игроки в роли знахарей и целителей соревнуются в умении варить зелья на любой вкус, цвет и запах. Чем больше ингредиентов окажется в вашем котле, тем наваристее получится снадобье, а это и для репутации хорошо, и кошельку пойдёт на пользу. Тут бы и высыпать всё содержимое мешочка разом в бурлящую жижу, да вот беда: если переборщить с хлопушками, зелье взорвётся, а местные зеваки сразу поймут, что вы не знахарь, а шарлатан.

The Quacks of Quedlinburg Тип игры: семейная, испытание удачи

Автор: Вольфганг Варш

Художник: Деннис Лохаузен

Издатель в России: «Лавка игр», 2019

Количество игроков: 2–4 (2–5 с дополнением)

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: 40–60 минут

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Подготовка к игре простая и быстрая. В начале партии каждый игрок получает в личное пользование котёл для варки, сосуд, крысиный хвост, рубин, мешок и набор ингредиентов: оранжевую тыкву, зелёного паука-крестовика и семь белых хлопушек разного номинала. Планшет ярмарки и карты предсказаний выкладываются в центр стола, как и книги рецептов вместе с жетонами соответствующего цвета. Фишку капли нужно поместить в котёл, на нулевое деление, а ещё одну такую же фишку — на крайнюю левую пробирку, если вы играете в продвинутом режиме.

Трудовые будни настоящих шарлатанов

Кведлинбургская ярмарка длится девять дней, а игра — девять раундов, за которые нужно набрать как можно больше победных очков. Каждый раунд первый игрок берёт карту из колоды и зачитывает предсказание — оно влияет на всех игроков, временно меняя условия игры или награждая знахарей приятным бонусом.

Затем игроки приступают к варке зелий: каждый вслепую тянет жетоны ингредиентов из мешочка и выкладывает в свой котёл. Чем больше значение на жетоне, тем дальше по треку он размещается. Синие вороньи черепа, красные мухоморы и жёлтые мандрагоры срабатывают сразу. Чёрная бабочка мёртвая голова, зелёный паук-крестовик и лиловое дыхание призрака — в конце раунда, когда все игроки спасуют. У оранжевой тыквы нет особого эффекта, а белые хлопушки и вовсе могут взорвать ваше варево: как только сумма значений на белых жетонах перевалит за семёрку, снадобье испортится.

Свойства и стоимость всех цветных ингредиентов описаны в книгах рецептов. Для каждого цвета, кроме чёрного и оранжевого, в базовой коробке четыре книги на выбор, их можно сочетать в любых комбинациях, и это обеспечивает «Шарлатанам» сумасшедшую реиграбельность.

Игроки тянут жетоны одновременно, а остановиться можно в любой момент, спасовав. Знахарь, чьё зелье взорвалось, пасует автоматически. Когда желающих добавить ингредиенты в эликсир не остаётся, наступает фаза оценки. Игрок, продвинувшийся дальше других и ничего не расплескавший, бросает бонусный кубик. Затем срабатывают эффекты чёрных, зелёных и лиловых жетонов, а после игроки получают рубины, если на итоговых клетках в их котлах изображён соответствующий символ.

Знахари, переборщившие с хлопушками, выбирают между победными очками и монетами с той же клетки, остальные игроки получают и то, и другое. Монеты нужно потратить сразу, купив один жетон или два, но разного цвета. Новые ингредиенты тут же помещаются в мешочек; уже в следующем раунде они принесут пользу, если, конечно, вам повезёт их вытянуть. В начале игры монеты гораздо полезнее победных очков, в конце ситуация меняется на обратную, ну а если вы хотите избежать мучительного выбора — просто не взрывайтесь.

В конце раунда можно потратить рубины, чтобы заполнить пузырек снадобьем или продвинуть вперёд фишку капли. Снадобье позволяет вернуть только что вытянутую хлопушку обратно в мешок, если зелье при этом не взорвалось. Продвижение капли в котле особенно полезно в начале игры: чем она дальше от центра — тем наваристее снадобья и тем больше шансов побороться за бонусный кубик. Если же вы решите двигать фишку капли по пробиркам внизу планшета — полу́чите в награду победные очки и дополнительные ингредиенты, что тоже приятно.

Не последнюю роль в «Шарлатанах» играет удача, и, чтобы партии получались по-настоящему захватывающими, а игроки, которым не повезло в начале, не падали духом, в игре есть механика помощи отстающим. Начиная со второго раунда каждый знахарь считает количество крысиных хвостов, лежащих между его фишкой и фишкой лидера на треке победных очков, и выкладывает крысиный хвост в свой котел, отсчитывая столько же делений от капли. Бросил крысу в чан, чтобы зелье выглядело понаваристее, — ну не шарлатан ли?

Перед началом следующего раунда вытянутые жетоны возвращаются в мешок, и всё повторяется по новой с некоторыми изменениями. Колода предсказаний — символ первого игрока — передаётся по часовой стрелке. Жёлтая мандрагора становится доступной со второго раунда, а лиловое дыхание призрака только с третьего, в шестом раунде каждому игроку в мешок добавляется ещё по одному жетону белой хлопушки, а в последнем, девятом, игроки достают ингредиенты синхронно, чтобы никто не получил преимущества.

Арсенал бывалого знахаря

Оформление у «Шарлатанов» яркое, сочное, шутливое — радует глаз и сразу настраивает на правильный лад. Иконки и обозначения не вызывают вопросов, а свойства всех книг рецептов подробно описаны в альманахе. Мешочки неплохие, но в уголках иногда застревают жетоны, из-за чего приходится держать кисеты под наклоном.

Однако главная проблема с компонентами кроется в самих жетонах. Они постоянно перемешиваются, трясутся, трутся друг об друга, их в пылу игры хватают влажными от волнения пальцами. Всего через пять-десять партий белые жетоны хлопушек, используемые чаще других, теряют товарный вид. Защитить картон можно с помощью лакового покрытия или капсул для монет. Правда, для первого варианта понадобится хорошо проветриваемое помещение и недюжинное терпение, а во втором случае ингредиенты с трудом будут умещаться в котле. Решение для максималистов — пластиковые жетоны с ультрафиолетовой печатью на замену, только вот достать такие «карамельки» непросто, а их стоимость соответствует стоимости игры.

Работники отвара и котла, романтики…

Даже без манипуляций с компонентами «Шарлатаны» остаются очень весёлой и азартной игрой. Во время партии чувствуешь себя авантюристом и даже немного романтиком, готовым на любые ухищрения во имя высокого знахарского искусства.

Влияние случайности в «Шарлатанах» велико, а сложных решений немного, поэтому выиграть может каждый. Механика крысиных хвостов помогает отстающим, и зачастую всё решается в последнем раунде. Книги рецептов сочетаются множеством способов, а предсказания выходят случайным образом, из-за чего каждая партия отличается от предыдущей.

Комбинировать ингредиенты и выстраивать стратегию увлекательно, но из-за непредсказуемого выхода жетонов ваша стратегия может дать сбой в самый ответственный момент. Поэтому, если вы любите всё контролировать, «Шарлатаны» вызовут у вас противоречивые эмоции, особенно когда в ваш котёл будут упорно запрыгивать только хлопушки или из двадцати жетонов вы достанете единственный, взрывающий зелье. Но для семейных игр с сорокаминутными партиями без даунтайма это не так страшно. К тому же одновременно с базовой игрой в российской рознице появилось дополнение, смягчающее негативное влияние случайности.

Ведьмы-травницы

«Ведьмы-травницы» — дополнение к «Шарлатанам из Кведлинбурга», главным нововведением которого, как нетрудно догадаться, стали ведьмы.

В начале партии случайным образом выбираются три травницы: «золотая», «серебряная» и «бронзовая», а игроки получают соответствующие ведьмины гроши. Заплатив ведьме чеканной монетой, можно избежать последствий взрыва, продублировать только что купленный жетон, получить целую россыпь рубинов. Травницы принимают гроши лишь своего типа, а значит, воспользоваться услугами каждой игроки могут по разу за игру. Гроши, оставшиеся до конца партии, превращаются в победные очки, но обычно во время игры они приносят куда больше пользы.

«Ведьмы-травницы» привносят в игру глубину, контроль над случайностью, дополнительную реиграбельность и возможность собираться впятером за одним столом. При этом «Шарлатаны» не теряют простоты и элегантности, а партии не затягиваются ни на минуту.

Итог «Шарлатаны из Кведлинбурга» — одна из лучших семейных игр. Варить зелья из разноцветных ингредиентов интересно как взрослым, так и детям. Партии пролетают стремительно, а игру хочется раскладывать по нескольку раз подряд: из-за обилия книг рецептов «Шарлатаны» каждый раз дарят свежие впечатления. У игры красочное оформление и понятная иконографика, но часто используемые жетоны стираются слишком быстро, а мешочки не так удобны, как хотелось бы. Некоторых может расстроить слишком высокая роль удачи, но эту проблему частично исправляет дополнение «Ведьмы-травницы».