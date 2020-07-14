Обзор «Призрака Цусимы». Assassin’s Creed про самураев

1274 год. Завоевав Корею, монголы под предводительством Хотун-хана вторглись в Японию. Первое крупное столкновение произошло на острове Цусима, главном перевалочном пункте на пути к большой земле. Значительно превосходя силы противника, монголы мигом разделались с сотней самых искусных воинов острова. Чудом переживший сражение господин Дзин Сакай ступает на путь сопротивления, используя как самурайские, так и не совсем традиционные приёмы.

Искусство созерация

Ghost of Tsushima Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Sucker Punch Productions

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: русские субтитры

Платформа: PS4

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Серия Assassin’s Creed

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Пару месяцев назад двадцатиминутный геймплейный ролик буквально взорвал интернет: Sucker Punch наобещали и необычный сеттинг, и приличную боёвку, и безумно красивый мир. По всем пунктам вышло очень похоже на серию Assassin’s Creed, только чуть менее изящно и чуть более реалистично. А ещё — со своей философией, визуальным стилем и динамикой. Нет, такую игру нельзя обойти стороной, пускай фантастических элементов в ней в общем-то и нет.

В «Цусиму» влюбляешься с первого взгляда, здесь хочется заблудиться среди бамбуковых рощ, чтобы вволю поразмышлять о бренности бытия. Особенно поначалу, когда карта закрыта туманом войны, который скрывает расположение секретных мест острова. Поэтому, чтобы отыскать что-то интересное, игрок учится слышать природу, которая умеет показывать дорогу. Лисы приведут Дзина к алтарю божества изобилия Инари, которое одарит героя новой ячейкой для амулета, а золотые птицы покажут расположение новых ножн для катаны и целого квеста. Деревенские не прочь поделиться мудростью и местными слухами, а горизонт заполнен струйками дыма от костров тех, кому нужна помощь. Ну а главный спутник Дзина — это путеводный ветер, указывающий кратчайший путь к пункту назначения. Никаких тебе компасов и золотых линий — сел на коня и поскакал туда, куда дует ветер.

Всё это учит игроков видеть красоту окружающего мира и поддерживает в них азарт исследователя. В «Цусиме» полно механик, которые помогают лучше прочувствовать сеттинг. Сочинение хайку о красоте природы помогает герою сосредоточиться перед битвой. Заброшенная тропа паломника откроет панорамный вид на окрестности. В горячих источниках можно не только подлатать здоровье, но и пофилософствовать. Бродячие сказители поведают историю (которую визуализируют с помощью чернил) об известном герое и его мифическом артефакте, чьё местонахождение можно вычислить по цветущим растениям.

Удивительно, как при таком наборе в игре почти нет бессмысленного собирательства — я не нашла применения разве что монгольским артефактам. Все эти вопросительные знаки органично наполняют мир, отчего переход из одного пункта в другой легко разбавить парой коротеньких заданий, в которых можно заработать новый прикид или небольшой бонус к атаке.

И это если не зависнуть на полчаса в какой-нибудь живописной локации. Болота, бамбуковые рощи, цветущие сады, пепелища и заснеженные горы — всё это уместилось на одном небольшом острове. Вот и пытаешься запечатлеть все красоты, останавливаясь на каждом углу — именно для этого разработчики предусмотрели специальный фоторежим. В нём дают настроить не только глубину резкости и выражение лица персонажа, но и выбрать погоду, время суток, скорость ветра и форму падающих листьев. Какой там, говорите, был основной квест?

Самурай против призрака

Остров и правда утыкан точками интереса. Ускорить процесс исследования можно, совершая набеги на лагеря захватчика, — в награду за освобождение территории Дзину откроется небольшой кусок карты. В ходе задания обычно предлагается спасти пленников, украсть провиант или ликвидировать врага определённым способом, — словом, совсем как в Assassin’s Creed.

Справиться с этой задачей поможет внушительный арсенал: в распоряжении Дзина метательные ножи, дымовые бомбы, яд и даже галлюциногены, заставляющие врагов атаковать друг друга. Длинный и короткий луки помогут снять дозорных, а ещё можно отвлечь внимание монголов, устроив поджог. Опять же, совсем как в Assassin’s Creed!

Зато боёвка устроена чуть иначе. Как известно, пара самурайских мечей дайсё, состоящая из катаны и короткого кинжала — гордость клана, а потому замене это оружие не подлежит, придётся ограничиться апгрейдами. Зато к услугам игрока четыре боевых стиля (напомним, что в Assassin’s Creed стиль во многом зависел от типа оружия) против мечников, бронированных тяжеловесов и бойцов с пикой или щитом — тут впору вспомнить первого «Ведьмака». Каждый предусматривает свои комбо и особые атаки — по семь в каждой ветке.

Ещё можно вкачать общие навыки атаки, парирования и исследования мира. Есть и отдельная ветка способностей призрака, открывающая возможность совершать серию скрытных убийств, проводить атаки с прыжка или протыкать врага через тонкую ширму. Как всегда, из-за нехватки навыков поначалу очень сложно решить, что прокачать в первую очередь, однако ближе к концу игры, когда получаешь по несколько навыков за задание, о прокачке уже практически не задумываешься.

Кроме геймплея в духе Assassin’s Creed, в «Цусиме» есть две любопытные механики. Всю игру нам неустанно напоминают о самурайском честолюбии и о том, как важно встретить врага лицом к лицу. Первый способ — вызвать неприятеля на поединок и отсечь лишние конечности одним точным ударом, вовремя нажав кнопку. А вот второй — классическая дуэль, в которой противники должны доказать своё искусство владения мечом. Остальные способности недоступны во время схватки, зато в некоторых случаях наблюдение за техникой соперника поможет обучиться особым неблокируемым атакам. Однако чтобы их исполнить, придётся потратить пару очков адреналина, которые обычно уходят на восполнение здоровья.

Что касается брони, то тут на выбор с десяток нарядов, каждый из которых можно улучшить, усилив его характеристики, и перекрасить, собрав достаточно растений. Причем сменить наряд можно даже в разгар битвы и тем самым подстроиться под конкретного противника. Самые ценные элементы снаряжения можно заполучить в мифических квестах. «Мифы» всегда радуют чем-то новым: иногда — серией дуэлей с самыми искусными воинами острова, в другой раз — каким-нибудь акробатическим испытанием, а в третий — охотой за различными частями доспехов.

Свежесть и динамика исследования проявляется и в обычных заданиях по зачистке вражеских лагерей, и в некоторых побочных квестах — все они как-то связаны с историей и вознаграждаются по достоинству. Однако не ждите лёгкой победы — уровень противников и разнообразие их приёмов растут по мере развития персонажа. Например, ближе к концу игры монголы начинают стрелять отравленными стрелами, а у многих появляются ручные ястребы, которые помогают им выследить подкрадывающегося Дзина.

Расслабиться и получить приличную долю фана получится во время выполнения основных заданий. Часто Дзина сопровождают его напарники, которые подсказывают, как лучше напасть, где по-тихому проскочить и какого лучника первым ликвидировать. Большинство этих сражений получились очень яркими, даже жаль, что нет возможности их выборочно переиграть.

Что ты такой серьёзный?

Но вот при всей гармоничности мира и слаженности механик игры, основная линия кажется довольно слабой. «Призрак Цусимы» рассказывают классическую историю о повстанцах, пытающихся отбить у захватчика свой дом. Поэтому и сюжет строится по привычным лекалам. Сперва нужно найти союзников и убедить их помочь в сопротивлении. Просто так они не станут помогать, а потому придётся выполнить несколько личных просьб, которые в дальнейшем вырастают в самостоятельные линии. Ну а собрав силы и укрепив положение, остаётся только вытеснить врага с острова — словом, ничего нового.

Центральный конфликт истории посвящён самому Призраку: перед Дзином стоит трудный выбор — идти на врага в открытую или использовать новые стелс-приёмы. Последние явно противоречат кодексу чести самурая, но помогают добиться главной цели и отвоевать остров. Но при всей сложности проблемы сам господин Сакай вышел каким-то наивно-тряпочным. К примеру, чтобы вдохновить сопартийцев на борьбу, он обещает осыпать их золотом (которое ещё надо отбить у захватчиков) — при том, что большинство из них ринулось бы на верную смерть после какой-нибудь мотивирующей речи. А сколько раз он шёл на поводу у других людей, переступая здравый смысл? Из-за таких вот штрихов биографии никак не верится, что перед нами — легендарный Призрак, сильный лидер, способный объединить народ острова.

Зато напарники получись интересными, каждый со своим тёмным секретом. Их истории вышли длинными — каждая состоит из семи-восьми частей, — глубокими и горькими. И самое главное — ты никак не можешь повлиять на ход или развязку истории, какие бы реплики не выбирал. То же и с остальными побочными квестами, большая часть которых строится по схеме «узнать, что произошло — разделаться с монголами — вернуться к заказчику и обнаружить, что тот убит». Всё это ну слишком безнадёжно и депрессивно, а шутки в «Цусиме» можно пересчитать по пальцам. И что бы ты ни делал, в каком бы стиле ни сражался, Дзин всё равно будет идти по пути Призрака. От этого непонятно, зачем разработчики добавили иллюзию выбора. Хотя, может, в этом и есть главная идея — что человек ничего не решает в этом мире, и всё в нём предопределено? Вполне соответствует духу игры!

* * *

В «Призраке Цусимы» хочется раствориться, это сбалансированный и целостный проект. Пускай с небольшими огрехами в истории, но упрямый, серьёзный и верный своему кодексу, как истинный самурай.