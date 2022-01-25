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    #боевик #игры #обзор игры #шутер

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная «клюква» за свои деньги!

    25 января 2022
    25.01.2022
    12114
    4 минуты на чтение
    #боевик #игры #обзор игры #шутер
    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 13

    Сэм Стоун прибывает в Сибирь, чтобы проредить армию Ментала и закончить с кое-какими личными делами. Здесь его ждут новые локации, друзья и гаджеты. А также старое доброе оружие (куча), старые недобрые враги (легионы) и фирменный юмор (в оптимальном количестве). И гвоздь программы — бескрайние сибирские просторы!

    Ну и где эти ваши хвалёные боевые медведи, когда они так нужны?

    Крутой Сэм

    Жанр: шутер с видом от первого лица
    Разработчик: Croteam, Timelock Studio
    Издатель: Devolver Digital
    Возрастной рейтинг: 18+
    Перевод: текст
    Платформы: РС
    Похоже на: Painkiller • серия Metro

    Я уже два десятка лет играю в серию про Серьёзного Сэма и пытаюсь её полюбить. И два десятка лет терплю фиаско. Мне нравится бодрый адреналиновый геймплей, уникальные игровые ситуации, бодрый саунд, сотни врагов, несущихся на тебя одновременно, и обилие прикольных секретов, но всё это перечёркивается одним-единственным фактором — дизайном уровней. Унылые коричневые зиккураты, унылые песчаные пустыни, унылые руины древних городов, построенных строго по квадратной сетке, — фирменный дизайн локаций от Croteam повергает меня в беспросветную депрессию. И вот наконец мои не произнесённые вслух молитвы были услышаны — бодрый спинномозговой геймплей переехал в нормальные декорации. И получившуюся в итоге игру я полюбил.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 12

    Вся суть Siberian Mayhem в одной картинке

    Деревянные церквушки, панельные дома, тайга, испещрённая жёлтыми нитками газовых труб, — важно даже не то, что «всё это моё, родное». Главное — это нормальные декорации, разнообразные и (по меркам серии)… весьма детальные. На них нет фирменной печати Made in Croteam, квадратно-гнездовой планировки мы тоже не увидим — тоску они навевают исключительно за счёт русской хтони в кадре, то есть по задумке дизайнера, а не вопреки ей. Игровой мир, хоть он по заветам серии и вышел довольно пустынным, всё-таки интересно исследовать, по нему приятно гулять и в нём не скучно перестреливаться. 

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 5

    Пасхалки хороши и разнообразны, так что тратить время на поиск секреток совсем не жалко

    Вернее сказать, не скучно поливать свинцом, плазмой, дробью и пушечными ядрами орды, — нет, ОРДЫ — несущихся на тебя с топотом и воплями врагов. Они наступают целыми дивизиями из-за горизонта, налетают сотнями из засад, десятками сыплются на голову — и при этом истошно вопят, злобно рычат и цокают копытами. Зазевался — смерть. Позволил загнать себя в угол — умер. Плохо искал дополнительный боезапас и броню — загружайся. Хардкорная формула «Сёмы» не меняется десятилетиями, у неё вообще нет причин меняться — она и так идеально работает. Да, со временем в серии появилась несложная прокачка и смачные фаталити, но погоды это решительно не сделало — ядро игры твёрже алмаза и надёжнее банковского сейфа.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 3

    Камикадзе, которые сыплются практически на голову, — один из любимых способов усложнить жизнь игроку

    Геймплей не страдает однообразием. На одном уровне нам нужно будет забраться в огромного меха с цепной пилой и истреблять им орды врагов под шикарный ремикс «Калинки-малинки». В другой раз мы покатаемся на снегоходе, попутно собирая ключи и разгадывая головоломки типа «соедини трубы», а ещё на одном уровне поездим на танке. Побочные же задания тяготеют к хоррору — Сэму предстоит помогать подозрительной девочке искать её игрушки и исследовать мрачный заброшенный бункер. Кроме того, в Timelock Studio отлично понимали, в каких сочетаниях ставить врагов и в каких локациях их натравливать на игрока, чтобы держать того в постоянном тонусе и без ощущения дежавю. Siberian Mayhem за 8 часов, что я её проходил, регулярно бывала сложной и жестокой, но ни разу не показалась скучной.  

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 6

    Ледов — одно из главных сокровищ дополнения. Фанаты «Гражданской обороны» плачут от умиления

    Сибирский сеттинг не стали ограничивать локациями — игра доверху забита тематическим контентом. Местным сопротивлением руководит господин Ледов, невероятно похожий на лидера группы «Гражданская Оборона» (кстати, девушка из его отряда во время перестрелок цитирует Янку Дягилеву). В одной из секретных локаций можно обнаружить избушку на киберножках, а любители читать записки и слушать аудиодневники заочно познакомятся с неподражаемым бюрократом Дмитрием, который ни черта не делает, но всё критикует. Ну и заметно, что окружение сделано людьми в теме: в покосившихся домиках на кухнях висят до боли знакомые абажуры, в церквях можно увидеть настоящие старинные иконы, а в укромном уголке кто-то собрался покушать воблы, аккуратно разложив её на газетке. Русская хтонь колоритно соседствует с инопланетной — вроде розовых щупалец, торчащих из земли.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 4

    Дмитрию бы со стендапами выступать, а не с проверками ездить!

    «Сэм» всегда был откровенно пародийным проектом, и раз уж его занесло в Сибирь, то дело запахло клюквой. Ягодка получилась отменной — тут и Иван в шапке-ушанке, который не любит американца Сэма и пьёт водку, и дичайший русский акцент, напополам разбавленный ругательствами, и одноглазая снайперша Ольга… И то ли такой юмор мне ближе, то ли у Timelock Studio с шутками лучше, чем у Croteam — но аддон действительно смог меня рассмешить, и не раз.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 11

    Древо навыков перешло из Serious Sam 4 без изменений

    Вот что я буду ругать, так это графику и оптимизацию. При том что картинка передаёт привет из 2012 года, даже на средних настройках я частенько ловил фризы в перестрелках. Сами понимаете, для шутера это серьёзная проблема — из-за лагов и подвисаний я умирал не раз и не два. Ну, да к слабой графике поклонники серии привыкли, а оптимизацию, надеюсь, потянут патчами вскоре после выхода.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 9

    Плакаты получились правдоподобными, никаких тебе «Опасайся головка пальца ноги!»

    А вот звук я склонен похвалить, хотя не похоже, что тут есть хоть какие-то новшества.  «Калинка» уже звучала в Serious Sam 4, а крики камикадзе, топот сирианских быков-оборотней и цокот копыт скелетов с Клира были в «Сэме» с самой первой игры — впрочем, это не делает их хуже. Когда игровая серия даже спустя два десятка лет может одним и тем же набором звуков заставить твои внутренности сжиматься — это определённо достижение. За такое лично мне отдать 550 рублей совсем не жалко.

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 7

    Огромный меха, правильный саундтрек и толпы врагов — вот рецепт идеальной игровой сцены, которая надолго врезается в память

    Стоило подключить к разработке новых левел-дизайнеров, как достаточно консервативная серия преобразилась: отстреливать безголовых солдат, гнааров и биомеханоидов всех мастей стало куда увлекательнее и приятнее. Siberian Mayhem вобрала в себя всё лучшее от прошлых частей, но при этом безжалостно избавилась от худшего — так что жалеть приходится разве что о слабой оптимизации да небольшой продолжительности. Как по мне — так это лучшая часть «Сёмы». Серьёзно!   

    Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Отличная клюква за свои деньги! 10

    А теперь дружно угадываем, про что эта пасхалка! Свои версии пишите в комментариях. Первый правильно ответивший получит уважение от автора статьи

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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