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    #Китай #обзор игры #соулсборн

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls

    21 марта 2023
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    21.03.2023
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    5 минут на чтение
    #Китай #обзор игры #соулсборн
    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 2

    Древний Китай, 184 год нашей эры. Правящая династия Хань находится на грани уничтожения, а страна охвачена разрухой и хаосом. С одной стороны государство раздирают на части постоянные междоусобицы, а с другой — нашествие орд демонов и ужасающих монстров. Главному герою, безымянному обычному солдату ополчения, предстоит заручиться поддержкой величайших полководцев, обучиться древним боевым искусствам и пройтись по главным полям боя Троецарствия — одного из самых известных периодов в китайской истории.

    Жанр: экшен, ролевая игра
    Разработчик: Team Ninja
    Издатель: Koei Tecmo
    Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS
    Играли на: Xbox Series X
    Похоже на: Дилогия Nioh * Sekiro: Shadows Die Twice * Code Vein * Dynasty Warriors

    Ещё задолго до релиза Wo Long: Fallen Dynasty — новое творение японских разработчиков из Team Ninja — окрестили Nioh 3, или «китайским Nioh». После прохождения сохраняется стойкое ощущение, что комментаторы из интернета почти не ошиблись. Да, это действительно продолжатель идей Nioh со знакомыми моделями, анимациями и механиками — но и с массой нюансов. 

    Больше всего Fallen Dynasty похожа на ребёнка Nioh и Sekiro: Shadow Die Twice. На желанного ребёнка, настоящую гордость семьи — игра вобрала в себя всё самое лучшее от обоих родителей. От Nioh здесь узнаваемый визуальный стиль, структура отдельных миссий на закрытых территориях, обилие полезного (и не очень) лута и сюжет, сочетающий в себе реальные исторические события с чудовищами из азиатской мифологии. А от Sekiro — фишки боевой системы, сильно добавляющие динамики в привычные сражения.

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls

    Герой Fallen Dynasty умеет высоко прыгать, в схватках предпочитает полагаться на парирования и не обладает полоской выносливости. Вместо неё здесь так называемая «шкала духа» — она тратится от получения повреждений и блокирования, а восстанавливается от нанесения урона противнику и успешного отражения атак (парирования). Так, игра поощряет агрессивную тактику с постоянным прессингом врагов и молниеносной реакцией на их выпады. Сделать классического для souls-like-проектов танка и всё время стоять в обороне не получится — тогда враг за пару ударов собьёт вам всю шкалу духа, а потом в два счёта полакомится потрохами вашего китайского воителя.

    Несмотря на определённые требования к скорости реакции игрока, Wo Long: Fallen Dynasty, пожалуй, один из самых простых и доступных представителей жанра. Многие геймеры и критики сильно жаловались на первого босса игры Чжан Ляна, якобы слишком сильного и несбалансированного противника для начала прохождения. На деле же Генерал Людей — не что иное, как подробное пособие по всей дальнейшей игре. Он больно бьёт, постоянно прессингует игрока и с лёгкостью пробивает блок — так он заставляет человека по ту сторону экрана свыкнуться с местной боевой системой и научиться парированию. И если вы сможете перестроить мозг и одолеете Чжан Ляна, то оставшееся прохождение превратится в приятную прогулку по парку.

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 1

    Противники здесь довольно чётко телеграфируют свои атаки и не отличаются особо разнообразным мувсетом. Привыкнуть к поведению любого босса можно за считаные минуты: уворачивайся, парируй, наноси несколько быстрых атак и жди, пока у неприятеля опустеет шкала духа — тогда ему можно будет нанести критический удар, съедающий огромный кусок от полоски здоровья. Конечно, в Wo Long есть и свои тяжеловесы, над убийством которых придётся попотеть (привет тебе, Люй Бу), но даже они перестают казаться непобедимыми всего после пары попыток.

    Ещё одна особенность, позволяющая сильно упростить себе прохождение, — местный левел-дизайн и система боевого духа. Этот самый боевой дух определяет общую боеспособность вашего персонажа — чем число выше, тем больше урона вы наносите и тем меньше урона получаете. Соответственно, если боевой дух противника хотя бы на три-четыре уровня выше вашего, то схватка предстоит тяжёлая. Повысить боевой дух можно либо уничтожая обычных противников во время прохождения миссии, либо внимательно изучая локацию и устанавливая специальные флаги. И получается, что даже если у вас возникают серьёзные проблемы с убийством босса, то разницу в силе можно без проблем нивелировать гриндом обычных мобов и тщательным эксплорингом местности. 

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 3

    Помимо этого, в Fallen Dynasty очень сильна кооперативная составляющая. Практически все сюжетные миссии (за очень редким исключением) вы будете проходить в компании двух NPC — известных полководцев эпохи Троецарствия. Каждый из них даёт протагонисту бонус к определённой характеристике и даже может поделиться копией своего снаряжения, если проведёт в компании героя достаточное количество боёв. Всё это роднит игру с Code Vein, где игрока тоже постоянно оберегали два компьютерных болванчика. Не слишком умных или смертоносных, но всё равно способных облегчить прохождение.

    Вместо любого из NPC на миссию также можно призвать и реального игрока. На это тратится специальная валюта (вроде Зелья Призывающего пальца из Elden Ring), которая обильно падает как с убитых врагов, так и из сундуков, щедро разбросанных по уровням. Никаких ограничений по призыву нет, серверы игры работают очень стабильно и найти себе компанию для битвы с боссом можно за считаные минуты. Более того, некоторые боссы словно придуманы для онлайн-кооператива — например, колдун-евнух Чжан Ран, создающий десятки своих копий.

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 4

    Неожиданно самым неприятным и спорным элементом Fallen Dynasty оказался сюжет. Как пишут сами разработчики, Wo Long в переводе с китайского означает «крадущийся дракон». То есть человек, величие которого пока скрыто и которому ещё только предстоит проявить свою силу и могущество. Что, впрочем, никоим образом не относится к протагонисту истории. Заявленный как обычный солдат ополчения, он с первых же минут оказывается Избранным, умениями которого ежесекундно восхищаются вообще все персонажи, которые встречаются на пути. Словно сценарий к этой игре писали авторы Hogwarts Legacy.

    Из-за всемогущества протагониста и постоянном акценте на нём должного внимания не получают герои Троецарствия — реальные исторические личности, вокруг которых номинально крутится основная история. Почти все они изображены мудрыми и могучими воинами, которые почему-то не используют ни свою мудрость, ни силу по назначению. С каждым новым эпизодом на игрока вываливают минимум по пять новых персонажей, которые почти ничего не делают и успешно забываются уже спустя пару минут. С чем связано самое спорное решение разработчиков — Wo Long предполагает, что игрок уже знаком с историей Троецарствия и лишь освежает знаковые события в памяти. Если же имена Лю Бэй, Цао Цао и Сунь Цюань вам ни о чём не говорят, то можете даже не всматриваться в местные кат-сцены — понятнее история от этого не станет.

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 5

    Вдобавок здесь абсолютно отвратительный английский дубляж (который устанавливается игрой по умолчанию), где все актёры либо недоигрывают, либо страшно переигрывают. Но спасает дело очень зрелищная постановка в стиле лучших фильмов жанра уся — с отменной боевой хореографией и обязательным несоблюдением законов физики. Отдельно многие воители жалуются на PC-версию: там всё плохо с оптимизацией и управлением. На консолях Xbox подобных проблем не наблюдается, но есть вы хотите покорять Древний Китай именно с PC, то будьте осторожны — как минимум запаситесь геймпадом и подождите несколько патчей.

    Wo Long: Fallen Dynasty оказалась отличной соулс-игрой: ладной, динамичной, зрелищной и очень доступной для новичков. Она умело развивает геймплейный базис дилогии Nioh и не стесняется брать лучшие элементы от своих коллег по цеху, дополняя их уникальными решениями. Играть в неё приятно, хоть и приходится напрягаться при просмотре сюжетных вставок и в попытках уследить за местным сюжетом. Поэтому она может стать отличной входной точкой в жанр для тех, кого раньше пугали многочисленные клоны Dark Souls и необходимость постоянно погибать, чтобы дойти до цели.

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 7

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