Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls

Древний Китай, 184 год нашей эры. Правящая династия Хань находится на грани уничтожения, а страна охвачена разрухой и хаосом. С одной стороны государство раздирают на части постоянные междоусобицы, а с другой — нашествие орд демонов и ужасающих монстров. Главному герою, безымянному обычному солдату ополчения, предстоит заручиться поддержкой величайших полководцев, обучиться древним боевым искусствам и пройтись по главным полям боя Троецарствия — одного из самых известных периодов в китайской истории.

Жанр: экшен, ролевая игра

Разработчик: Team Ninja

Издатель: Koei Tecmo

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: Xbox Series X

Похоже на: Дилогия Nioh * Sekiro: Shadows Die Twice * Code Vein * Dynasty Warriors

Ещё задолго до релиза Wo Long: Fallen Dynasty — новое творение японских разработчиков из Team Ninja — окрестили Nioh 3, или «китайским Nioh». После прохождения сохраняется стойкое ощущение, что комментаторы из интернета почти не ошиблись. Да, это действительно продолжатель идей Nioh со знакомыми моделями, анимациями и механиками — но и с массой нюансов.

Больше всего Fallen Dynasty похожа на ребёнка Nioh и Sekiro: Shadow Die Twice. На желанного ребёнка, настоящую гордость семьи — игра вобрала в себя всё самое лучшее от обоих родителей. От Nioh здесь узнаваемый визуальный стиль, структура отдельных миссий на закрытых территориях, обилие полезного (и не очень) лута и сюжет, сочетающий в себе реальные исторические события с чудовищами из азиатской мифологии. А от Sekiro — фишки боевой системы, сильно добавляющие динамики в привычные сражения.

Герой Fallen Dynasty умеет высоко прыгать, в схватках предпочитает полагаться на парирования и не обладает полоской выносливости. Вместо неё здесь так называемая «шкала духа» — она тратится от получения повреждений и блокирования, а восстанавливается от нанесения урона противнику и успешного отражения атак (парирования). Так, игра поощряет агрессивную тактику с постоянным прессингом врагов и молниеносной реакцией на их выпады. Сделать классического для souls-like-проектов танка и всё время стоять в обороне не получится — тогда враг за пару ударов собьёт вам всю шкалу духа, а потом в два счёта полакомится потрохами вашего китайского воителя.

Несмотря на определённые требования к скорости реакции игрока, Wo Long: Fallen Dynasty, пожалуй, один из самых простых и доступных представителей жанра. Многие геймеры и критики сильно жаловались на первого босса игры Чжан Ляна, якобы слишком сильного и несбалансированного противника для начала прохождения. На деле же Генерал Людей — не что иное, как подробное пособие по всей дальнейшей игре. Он больно бьёт, постоянно прессингует игрока и с лёгкостью пробивает блок — так он заставляет человека по ту сторону экрана свыкнуться с местной боевой системой и научиться парированию. И если вы сможете перестроить мозг и одолеете Чжан Ляна, то оставшееся прохождение превратится в приятную прогулку по парку.

Противники здесь довольно чётко телеграфируют свои атаки и не отличаются особо разнообразным мувсетом. Привыкнуть к поведению любого босса можно за считаные минуты: уворачивайся, парируй, наноси несколько быстрых атак и жди, пока у неприятеля опустеет шкала духа — тогда ему можно будет нанести критический удар, съедающий огромный кусок от полоски здоровья. Конечно, в Wo Long есть и свои тяжеловесы, над убийством которых придётся попотеть (привет тебе, Люй Бу), но даже они перестают казаться непобедимыми всего после пары попыток.

Ещё одна особенность, позволяющая сильно упростить себе прохождение, — местный левел-дизайн и система боевого духа. Этот самый боевой дух определяет общую боеспособность вашего персонажа — чем число выше, тем больше урона вы наносите и тем меньше урона получаете. Соответственно, если боевой дух противника хотя бы на три-четыре уровня выше вашего, то схватка предстоит тяжёлая. Повысить боевой дух можно либо уничтожая обычных противников во время прохождения миссии, либо внимательно изучая локацию и устанавливая специальные флаги. И получается, что даже если у вас возникают серьёзные проблемы с убийством босса, то разницу в силе можно без проблем нивелировать гриндом обычных мобов и тщательным эксплорингом местности.

Помимо этого, в Fallen Dynasty очень сильна кооперативная составляющая. Практически все сюжетные миссии (за очень редким исключением) вы будете проходить в компании двух NPC — известных полководцев эпохи Троецарствия. Каждый из них даёт протагонисту бонус к определённой характеристике и даже может поделиться копией своего снаряжения, если проведёт в компании героя достаточное количество боёв. Всё это роднит игру с Code Vein, где игрока тоже постоянно оберегали два компьютерных болванчика. Не слишком умных или смертоносных, но всё равно способных облегчить прохождение.

Вместо любого из NPC на миссию также можно призвать и реального игрока. На это тратится специальная валюта (вроде Зелья Призывающего пальца из Elden Ring), которая обильно падает как с убитых врагов, так и из сундуков, щедро разбросанных по уровням. Никаких ограничений по призыву нет, серверы игры работают очень стабильно и найти себе компанию для битвы с боссом можно за считаные минуты. Более того, некоторые боссы словно придуманы для онлайн-кооператива — например, колдун-евнух Чжан Ран, создающий десятки своих копий.

Неожиданно самым неприятным и спорным элементом Fallen Dynasty оказался сюжет. Как пишут сами разработчики, Wo Long в переводе с китайского означает «крадущийся дракон». То есть человек, величие которого пока скрыто и которому ещё только предстоит проявить свою силу и могущество. Что, впрочем, никоим образом не относится к протагонисту истории. Заявленный как обычный солдат ополчения, он с первых же минут оказывается Избранным, умениями которого ежесекундно восхищаются вообще все персонажи, которые встречаются на пути. Словно сценарий к этой игре писали авторы Hogwarts Legacy.

Из-за всемогущества протагониста и постоянном акценте на нём должного внимания не получают герои Троецарствия — реальные исторические личности, вокруг которых номинально крутится основная история. Почти все они изображены мудрыми и могучими воинами, которые почему-то не используют ни свою мудрость, ни силу по назначению. С каждым новым эпизодом на игрока вываливают минимум по пять новых персонажей, которые почти ничего не делают и успешно забываются уже спустя пару минут. С чем связано самое спорное решение разработчиков — Wo Long предполагает, что игрок уже знаком с историей Троецарствия и лишь освежает знаковые события в памяти. Если же имена Лю Бэй, Цао Цао и Сунь Цюань вам ни о чём не говорят, то можете даже не всматриваться в местные кат-сцены — понятнее история от этого не станет.

Вдобавок здесь абсолютно отвратительный английский дубляж (который устанавливается игрой по умолчанию), где все актёры либо недоигрывают, либо страшно переигрывают. Но спасает дело очень зрелищная постановка в стиле лучших фильмов жанра уся — с отменной боевой хореографией и обязательным несоблюдением законов физики. Отдельно многие воители жалуются на PC-версию: там всё плохо с оптимизацией и управлением. На консолях Xbox подобных проблем не наблюдается, но есть вы хотите покорять Древний Китай именно с PC, то будьте осторожны — как минимум запаситесь геймпадом и подождите несколько патчей.