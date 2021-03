«Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

Господин Бранте — наследник аристократа и простолюдинки. Он живёт в суровой Аркнийской империи, где судьба определяется с рождения. Впереди у героя целая жизнь, и только от его действий и выборов зависит, сможет ли он победить закостенелые порядки и устои.

Жанр: визуальная новелла, ролевая игра

Разработчик: Sever

Издатель: 101XP

Перевод: текст

Платформы: ПК

Играли на: ПК

Похоже на: Fallen London • Yes, your Grace • Long Live the Queen

У истоков «Жизни и страданий господина Бранте» — серия игр живого действия во вселенной «Талисман», запущенная в Красноярске ещё в конце 1990-х и известная среди любителей полевых ролевых игр. У «Талисмана» сформировался свой мир, переходящие от игры к игре конфликты, а главное — особый подход к подаче истории. Мастера делали упор на максимально проработанную вселенную и закрученный сюжет и старались уходить от командной игры в пользу индивидуальных историй героев.

В 2009-м они пришли к концепции, которую один из мастеров «Талисмана» Федор Слюсарчук описал словами «роль — как боль». Его идея состояла в том, чтобы в основе каждого игрового персонажа лежала мучительная проблема, не имеющая ясного решения на начало игры.

Хотя последний раз «Талисман» проводили, насколько известно, в 2011-м, память о нём жива. Сравнительно недавно Слюсарчук предложил томской студии Sever создать видеоигру, действие которой происходило бы в мире «Талисмана» и вдохновлялось его философией. Так началась работа над «Жизнью и страданиями господина Бранте».

Разработчики хотели сделать «философское фэнтези»: подчёркнуто приземлённую, негероическую историю про судьбу маленького человека в огромном и враждебном ему мире. В центре истории должны были стоять не приключения и победы, а моральные, политические и философские дилеммы. Кто определяет жизнь человека: он сам, общество или высшие силы? В качестве основных референсов разработчики называют серию Dark Souls и, неожиданно, визуальную новеллу Long Live the Queen. От «соулсов» взята мрачная беспощадная атмосфера, а от Long Live the Queen — формат романа воспитания в виде визуальной новеллы.

С точки зрения геймплея «Жизнь и страдания господина Бранте» — традиционная визуальная новелла, но поскольку сам этот жанр для многих ассоциируется исключительно с романтическими или порнографическими японскими играми, стоит уточнить, как он вообще работает. Игра текстом описывает окружающие протагониста события и предоставляет ряд возможных реакций. Те, в свою очередь, меняют параметры героя и открывают доступ к новым выборам. В некоторых играх отдельные варианты или развилки закрываются, если герой не имеет необходимого значения нужного параметра или не совершил какого-то действия. Так устроена та же Long Live the Queen, недавние видеоигры по «Миру тьмы» (серия Coteries of New York и Heart of the Forest), проекты от студии Choice of Games и многие другие.

Одна из особенностей «Бранте» — обилие параметров, доступ к которым открывается постепенно. Ко второй половине игры по разным вкладкам интерфейса разбросаны атрибуты главного героя, запас сил, тратящийся на впечатляющие поступки, показатели, отражающие экономическую и политическую ситуацию в его родной провинции, значения отношений с другими персонажами и так далее.

Игра отличается впечатляющей честностью. В начале каждой из пяти глав нам прямо говорят, какие важные события в ней можно совершить и какие параметры для этого требуются. Нам всегда показывают все возможные выборы, в том числе недоступные, и уточняют, какие именно показатели открывают к ним доступ. Более того, по умолчанию игромеханические последствия каждого выбора тоже видны, хотя эту систему можно отключить. Однако делать этого не стоит: предсказать, какие именно параметры у вас упадут, а какие возрастут, исходя только из нарратива зачастую невозможно.

События игры происходят в охватывающем весь континент фэнтезийном государстве под названием Блаженная Аркнийская Империя. Основа общества — Уделы, социальные страты, по сути, повторяющие французские сословия, разрыв между которыми доведён до абсурда. В аристократию входят все представители создавшей государство расы аркнов, а также люди из выдающихся родов или заслужившие дворянство на военной или чиновничьей службе. Духовенство интерпретирует волю Близнецов, местных божеств, воплощающих добродетели Воли, Закона и Любви.

Наконец, большая часть населения относится к Уделу простолюдинов, чьим долгом прямо называют страдание. Простолюдины не имеют права защищать даже свою жизнь от дворян, не имеют права интерпретировать религиозные догматы, им запрещено заниматься искусством и, формально, даже веселиться. Для господина Бранте всё это очень актуально.

Дело в том, что он — в специфическом положении. Сын аристократа и простолюдинки, к тому же слышащий голос божеств, главный герой находится между разными Уделами. Первые главы он проходит как простолюдин, но потенциально Бранте может претендовать на дворянство мантии или присоединиться к Церкви.

И тут заметна первая проблема игры — противоречивые сообщения. Отсылка на французский дореволюционный режим сыграла с разработчиками злую шутку. Игра позиционирует Бранте как аномалию, человека, способного выбирать Удел. Но параллельно нам показывают, что его сосед Томас, в жилах которого не течёт ни капли дворянской крови, также претендует на дворянский статус за службу в армии. А соблюдающее целибат духовенство вообще полностью полагается на пополнения из других сословий.

Эта деталь не заслуживала бы упоминания, но таких шероховатостей во вселенной игры много, и это мешает в неё поверить, несмотря на то, сколько труда разработчики вложили в проработку мира. К примеру, нам то говорят, что в Империи, столетия назад объединившей весь континент, давно царит мир, то показывают военного, который травит байки о своих битвах. Объяснение этому можно додумать, но в проекте с таким вниманием к социальным проблемам эти противоречия особенно заметны.

Игра идёт от рождения господина Бранте до восстания в его родном городе Анизотти и оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, разработчики действительно создали много контента, особенно в третьей и четвёртой главах — «Юность» и «Мир», где нам показывают обучение героя в столице и его работу. По сути дела, это три отдельных сюжета: аристократический, где герой учится на судью и борется с произволом аристократии на родине, священнический, в которой он оказывается в инквизиции, и неблагородный, позволяющий присоединиться к обществу революционеров. В каждой — свой антагонист, свой романтический интерес и множество уникальных сцен. А «детские» главы, хотя и не блещут таким же разнообразием, служат неплохим прологом к последующей истории.

Но не обходится и без проблем. Я уже упоминал о невозможности предсказать игромеханический исход события на основании его описания. Так, протагонист то теряет силы там, где, казалось, должен был отдохнуть, то получает их от публичного унижения. А включённые подсказки лишь подчёркивают, что в отдельных эпизодах вас ставят на абсолютно прямые сюжетные «рельсы» или требуют неинтуитивного набора параметров для достижения целей. Например, дворянин участвует в турнире, где победа зависит не только от фехтовального мастерства, но ещё и от того, кому посвящаешь бой: отцу (победа) или понравившейся девушке (поражение).

Впрочем, на четвёртом прохождении я примерно понял логику, пронизывающую эти эпизоды: разработчики серьёзно отнеслись к своему обещанию. Они сказали, что господин Бранте будет страдать, — и он будет страдать, вне зависимости от параметров.

При этом, как ни странно, игру нельзя назвать в строгом смысле сложной, особенно если использовать щедро предоставленные подсказки. В ходе первого же происхождения за священника я без особых хлопот достиг одной из лучших концовок, сохранил семью, добился реформ государства и церкви, предотвратил массовое кровопролитие. А если полностью отказаться от отыгрыша и действовать чисто на основании параметров, можно добиться и большего.

Тут кто-то может сказать: «Так не надо отказываться от отыгрыша! Проходи игру так, как логично из образа персонажа, и страдай». И с этим связана третья и последняя проблема «Бранте». Хотя в диалогах часто затрагивают отдельные философские проблемы, мораль игры в целом сводится к простой мысли: быть этичным человеком сложно, но возможно, а неэтичным — глупо.

Злодеи, те самые, из-за которых игрок постоянно страдает, ничем не привлекают, ничего не обещают и, по сути, не предлагают никакого способа перестать страдать, в том числе — возможности сколько-нибудь адекватно смириться со своей судьбой и служить им. Сумасшедший дедушка вашей династии, одержимый аристократическим происхождением, начинает, продолжает и заканчивает знакомство с героем оскорблениями. Лидеры Старой Веры, против которой борются сторонники церковных реформ, — одновременно взбалмошные тираны и лицемеры, не разделяющие догматы своей же религии. Жестокий правитель родной провинции героя выглядит и ведёт себя как внебрачный сын королевы Серсеи и Нушрока из «Королевства кривых зеркал».

Да, игра даёт возможность встать на их сторону, но совершенно непонятно, зачем это делать, исходя именно из отыгрыша. Гораздо проще воспользоваться подсказками, чтобы с ними справиться, — возможно, придётся пару раз погрешить против духа персонажа, но противоположный вариант заставит отойти от отыгрыша куда сильнее. Такой «двойной захват» действительно способствует страданию, но вызывает ощущение искусственности точно так же, как искусственно утрированным выглядит несправедливое устройство Империи или консерватизм местной Церкви.

Возможно, эта проблема, как и другие, связана с тем, что разработчики планировали сделать игру куда масштабнее. Первоначально в «Жизни и страданиях господина Бранте» должно было быть больше профессий, времени, контента, но такой проект оказался неподъёмным для маленькой студии. При этом многие «хвосты» первой задумки остались. И это очень обидно, потому что в игре большего размера нашлось бы место и для лучшего раскрытия мира и для сложных конфликтов. Вопреки всем моим претензиям, я буду очень рад, если студия всё-таки дополнит игру, потому что у неё несомненно есть потенциал стать чем-то очень интересным.