Маркетинговые ходы сыграли с Days Gone плохую шутку. Следившие за игрой помнят, как в первых трейлерах Дикон сражался с огромной ордой зомби, буквально вытекающей из окон и дверей окружающих зданий. Выглядело впечатляюще, и могло показаться, что нас ждет мощный и кровавый зомби-боевик, — только вот игра оказалась совсем не про это. Непривычный русский перевод названия здесь на удивление к месту — игра именно что про «Жизнь после». После разрушения привычных законов, после наступления нового порядка, после потерь близких и всего, что когда-то казалось важным. Игра на удивление много размышляет обо всём этом и заставляет думать и игрока, и собственных персонажей. Каждый здесь что-то потерял, каждый что-то переживает, и у каждого есть свой взгляд на то, как жить после.

Возможна угроза заражения

Жанр: экшен с видом от третьего лица
Разработчик: SIE Bend Studio
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Возрастной рейтинг: 16+
Перевод: полный
Платформа: PS4
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The Last of Us 

По США прокатилась эпидемия загадочного вируса, который превращает людей в агрессивных зомби. Цивилизация уничтожена, остатки выживших прячутся в укреплённых лагерях, стараясь лишний раз не выбираться во внешний мир. В начальных днях эпидемии Дикон Сент-Джон, байкер из небольшого городка в Орегоне, сажает раненую жену в эвакуационный вертолёт, а сам отправляется на помощь другу. Стоит ли говорить, что после этого он её не видел? Прошло два года, но Дикон не теряет надежду найти свою супругу в одичавшем мире.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 9

Коктейли Молотова — оружие победы над ордами!

Существование выживших в Days Gone строится вокруг поисков ресурсов и борьбы с бандитами. В игре есть несколько основных лагерей, в каждом из которых руководители придерживаются своей, так сказать, политической повестки. В одном, например, устроено подобие трудового лагеря: хочешь есть — трудись на общее благо. Вроде всё хорошо, только при этом неподалёку дежурит человек с ружьём: начнёшь отлынивать — и тебе не поздоровится. Но зато в случае опасности не поздоровится уже зверью или нерасторопному зомби.

В другом лагере всё наоборот: каждый волен делать что хочет, только, если ты влипнешь в неприятности, бегать за тобой никто не станет: ты свободный человек и свои проблемы будешь решать сам. Устройство общества после катастрофы хочется изучать — игра постоянно к этому подталкивает. Да и параллели с нашей «жизнью до» проводить тоже интересно.

Вот, например, показательный диалог. Знакомый Дикона спрашивает, как так вышло, что в сложное время вокруг начался такой беспредел: всюду бандиты, грабёж и убийства, и люди, вместо того чтобы сплотиться в трудный момент, убивают друг друга пуще прежнего. Дикон отвечает, что в тюрьмах США до начала эпидемии сидело два миллиона человек, ещё миллион были отпущены под залог или осуждены условно — и это только те, кого поймали. Лучше спроси себя, друг, что их сдерживало раньше.

И такими мыслями пронизана вся игра.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 11

Стоит хорошо подумать, прежде чем шуметь в таком месте…

Впрочем, у разработчиков есть определённое мнение в отношении того, что сдерживало всех этих бандитов, — то самое единство людей. Хотя у каждого лагеря своё общественное устройство, а их лидеры — довольно жёсткие люди с твёрдыми убеждениями. Зато именно понимание — на кону может быть нечто большее, нежели справедливость взглядов, — заставляет таких непохожих людей сотрудничать перед лицом опасности. Возможно, разработчики и правы: история человечества знает немало примеров.

Что до, что после — всё рутина

Жаль только, что на геймплей эти рассуждения никак не влияют: создатели не ставят перед игроком никакого выбора. Дикон не принадлежит ни к одному из лагерей — только выполняет для них разовые задания. Поймать вора, найти нужные ресурсы, разогнать поселившихся неподалёку бандитов — вот работа для нашего байкера. В подобных заданиях, как сюжетных, так и побочных, предстоит провести большую часть игрового времени. Выполнил квест — получи пачку кредитов в награду. Кроме того, с лагерями можно постепенно налаживать отношения: с каждым новым уровнем репутации Дикону будут продавать более мощное оружие или новые детали для мотоцикла.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 10

Дикие животные иногда опаснее любых зомби и бандитов

Первое время это накопительство кажется увлекательным, но быстро приедается. Всё усугубляется необходимостью много ездить по округе на мотоцикле. И в начале игры, когда у героя нет доступа к нормальным запчастям, езда превращается в настоящее мучение. Бак приходится дозаправлять буквально каждые несколько минут, мотоцикл вечно ломается. Даже быстрые перемещения к немногочисленным разрешённым точкам требуют топлива, и приходится постоянно искать заветные красные канистры, ездить на бензоколонки или тратить кредиты в лагерях на заправку. Всё это занимает огромную часть геймплейного времени и быстро начинает раздражать. А до по-настоящему значимых апгрейдов хотя бы топливного бака надо ещё дожить. Таковы реалии жизни после зомби-апокалипсиса: даже если ты вольный охотник за головами, жизнь не сахар. Но постепенно мотоцикл Дикона становится всё лучше, и от езды начинаешь получать всё больше удовольствия: объёмный бак вмещает достаточно топлива, чтобы проехать почти всю карту или сделать несколько «фаст-тревелов», благодаря прочной раме можно совершать зрелищные прыжки без обязательного ремонта, а новые шины позволят лихо дрифтить по грязи и не вылетать с дороги. И это только часть апгрейдов, благодаря которым рутинные и назойливые поездки становятся куда увлекательнее.

Жизнь на дороге отравляют разные сложности: засады бандитов, зомби и дикие животные. Ситуации бывают напряжённые: въехать в растяжку, слететь с байка и начать перестрелку с мародёрами, чтобы на звуки стрельбы сбежались все местные зомби, — обычное дело. Байк при этом может не завестись без починки, да и его надо хотя бы поднять с земли. А это очень непросто успеть сделать, если за тобой уже гонятся десяток зомби и пара мутировавших волков. Дороги местами разрушены, тоннели забиты брошенными машинами — и кто знает, не окажется ли в очередном овраге толпа зомби. Чувствуется, что тут зомби-апокалипсис, а не турпоездка.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 8

Во время поездок рука сама тянется к кнопке включения фоторежима

При этом в мире есть и другие случайные события — вот кого-то взяли в плен бандиты, вот чьи-то следы ведут куда-то в чащу, вот Дикон попадается в ловушку сам. С похищениями Дикона всё особенно забавно: бандиты кидают байкера в клетку и отбирают у него оружие — всё, кроме здорового боевого ножа, которым мотоциклист вскроет замок и перережет похитителей. Перспективная такая заявка на премию Дарвина!

А что же собственно зомби? А зомби почему-то всегда на заднем плане. Их роль в сюжете — служить оправданием для развития отношений между персонажами и препятствием к финалу очередного квеста. Дело в том, что все зомби здесь живут по циклам дня и ночи. В зависимости от этого можно продумать, как подступиться к битве с ордой. Днём огромная толпа зомби может тихо сидеть в пещере и спать: почему бы не накидать туда гранат, чтобы в первые же секунды сражения уничтожить добрую половину орды? Ночью же зомби выходят из пещер и разбредаются по округе. Это значит, что можно выбрать более удачное место для боя, например, остатки лагеря выживших, где повсюду разбросаны газовые баллоны и стоят бочки с топливом.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 7

Орегонское гостеприимство по-новому

Но есть и опасность: один неудачный поворот, и толпа окружит героя. Часто что-то может пойти совсем плохо, и битва превратится в панический побег с судорожным крафтом коктейлей Молотова на ходу. Тем не менее разбить такую орду — всегда большое удовлетворение и облегчение. Но, повторимся, игра отдаёт это на откуп игроку: по сюжету с ордами придётся столкнуться всего пару раз, а в остальном битвы с ними опциональны. Очень жаль, что одну из своих главных механик игра задвигает на второй план и не хочет подталкивать игрока к схваткам с ордами зомби. Видимо, потому что сюжет Days Gone в первую очередь про людей.

Ещё досадно, что игра явно не до конца протестирована. Баги местами просто вопиющие. Как вам такое: потратить четверть часа на борьбу с огромной ордой зомби, чтобы она вдруг в один момент полностью отреспавнилась у вас за спиной? Ещё игра может не засчитать уничтоженную орду из-за одного провалившегося сквозь текстуры зомби, которого никак не достать.

И это не говоря о других технических проблемах: в некоторых локациях игра безумно тормозит даже на PS4 Pro, регулярно могут не подгружаться текстуры и объекты, некоторые меню покупки в магазинах не удаётся закрыть, приходится перезагружать игру. И это не разовые случаи — багов так много, что они начинают серьезно портить впечатление.

Вот что со мной происходит

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 4

А вот сюжет радует: за развитием событий на удивление интересно следить. Почему-то, правда, игра иногда решает, что мы в курсе всего, что происходит в этом мире, и досконально знаем прошлое Дикона: в истории начинают появляться новые персонажи, с которыми герой общается как со старыми знакомыми, а ты можешь только с удивлением пялиться в экран, вопрошая: «Кто все эти люди?» Но со временем начинаешь даже привязываться к ним и сопереживать.

Герои здесь на удивление неплохо прописаны: у всех есть недостатки и достоинства, которые в условиях зомби-апокалипсиса сразу же вылезают наружу. В некоторые моменты сюжета вдруг понимаешь, что хотел бы, чтобы всё повернулось иначе. Жалко, что геймплей сюжетных заданий не соответствует сценарию: тут добавки почти никогда не хочется. Местами квесты настолько однообразны и затянуты, что только и думаешь: когда же оно, чёрт побери, уже закончится… По сто раз кататься на другой конец карты за очередной ерундой для очередного лагеря смертельно надоедает. Правда, в ключевых сюжетных моментах всё ровно наоборот — в наличии напряжённые и зрелищные эпизоды.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 3

Но мы обречены большую часть времени исследовать открытый мир в духе игр Ubisoft. Бандитские лагеря, собирание апгрейдов, поиск коллекционных предметов, разорение гнёзд зомби — всего этого куда больше, чем погружения в человеческие драмы. Если вы хотите разъезжать по лесам, любоваться североамериканской природой и потратить пару десятков часов на выкуривание зомби из их грязных убежищ — игру можно смело брать. Да и пейзажи здесь действительно отменные. Удались и погодные эффекты: вид орды, бегущей на героя из утреннего тумана, впечатляет.

Итог: игра вызывает смешанные чувства. Вроде и есть неплохой сюжет про взаимоотношения людей и жизнь после конца света, есть красивые пейзажи и дорожная романтика, но всё это как-то растворяется в океане однообразных квестов, рутинных дел, багов и обделённых вниманием мертвяков. Если для вас открытый мир сам по себе награда и вы готовы мириться с однообразием ради поездок на байке и забегов с зомби — стоит попробовать.

«Жизнь после»: руководство для путешествующих по зомби-апокалипсису на мотоцикле 2

 

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Сергей Канунников
Сергей Канунников

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