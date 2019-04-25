Маркетинговые ходы сыграли с Days Gone плохую шутку. Следившие за игрой помнят, как в первых трейлерах Дикон сражался с огромной ордой зомби, буквально вытекающей из окон и дверей окружающих зданий. Выглядело впечатляюще, и могло показаться, что нас ждет мощный и кровавый зомби-боевик, — только вот игра оказалась совсем не про это. Непривычный русский перевод названия здесь на удивление к месту — игра именно что про «Жизнь после». После разрушения привычных законов, после наступления нового порядка, после потерь близких и всего, что когда-то казалось важным. Игра на удивление много размышляет обо всём этом и заставляет думать и игрока, и собственных персонажей. Каждый здесь что-то потерял, каждый что-то переживает, и у каждого есть свой взгляд на то, как жить после.

Возможна угроза заражения

Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: SIE Bend Studio

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: полный

Платформа: PS4

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The Last of Us

По США прокатилась эпидемия загадочного вируса, который превращает людей в агрессивных зомби. Цивилизация уничтожена, остатки выживших прячутся в укреплённых лагерях, стараясь лишний раз не выбираться во внешний мир. В начальных днях эпидемии Дикон Сент-Джон, байкер из небольшого городка в Орегоне, сажает раненую жену в эвакуационный вертолёт, а сам отправляется на помощь другу. Стоит ли говорить, что после этого он её не видел? Прошло два года, но Дикон не теряет надежду найти свою супругу в одичавшем мире.

Существование выживших в Days Gone строится вокруг поисков ресурсов и борьбы с бандитами. В игре есть несколько основных лагерей, в каждом из которых руководители придерживаются своей, так сказать, политической повестки. В одном, например, устроено подобие трудового лагеря: хочешь есть — трудись на общее благо. Вроде всё хорошо, только при этом неподалёку дежурит человек с ружьём: начнёшь отлынивать — и тебе не поздоровится. Но зато в случае опасности не поздоровится уже зверью или нерасторопному зомби.

В другом лагере всё наоборот: каждый волен делать что хочет, только, если ты влипнешь в неприятности, бегать за тобой никто не станет: ты свободный человек и свои проблемы будешь решать сам. Устройство общества после катастрофы хочется изучать — игра постоянно к этому подталкивает. Да и параллели с нашей «жизнью до» проводить тоже интересно.

Вот, например, показательный диалог. Знакомый Дикона спрашивает, как так вышло, что в сложное время вокруг начался такой беспредел: всюду бандиты, грабёж и убийства, и люди, вместо того чтобы сплотиться в трудный момент, убивают друг друга пуще прежнего. Дикон отвечает, что в тюрьмах США до начала эпидемии сидело два миллиона человек, ещё миллион были отпущены под залог или осуждены условно — и это только те, кого поймали. Лучше спроси себя, друг, что их сдерживало раньше.

И такими мыслями пронизана вся игра.

Впрочем, у разработчиков есть определённое мнение в отношении того, что сдерживало всех этих бандитов, — то самое единство людей. Хотя у каждого лагеря своё общественное устройство, а их лидеры — довольно жёсткие люди с твёрдыми убеждениями. Зато именно понимание — на кону может быть нечто большее, нежели справедливость взглядов, — заставляет таких непохожих людей сотрудничать перед лицом опасности. Возможно, разработчики и правы: история человечества знает немало примеров.

Что до, что после — всё рутина

Жаль только, что на геймплей эти рассуждения никак не влияют: создатели не ставят перед игроком никакого выбора. Дикон не принадлежит ни к одному из лагерей — только выполняет для них разовые задания. Поймать вора, найти нужные ресурсы, разогнать поселившихся неподалёку бандитов — вот работа для нашего байкера. В подобных заданиях, как сюжетных, так и побочных, предстоит провести большую часть игрового времени. Выполнил квест — получи пачку кредитов в награду. Кроме того, с лагерями можно постепенно налаживать отношения: с каждым новым уровнем репутации Дикону будут продавать более мощное оружие или новые детали для мотоцикла.

Первое время это накопительство кажется увлекательным, но быстро приедается. Всё усугубляется необходимостью много ездить по округе на мотоцикле. И в начале игры, когда у героя нет доступа к нормальным запчастям, езда превращается в настоящее мучение. Бак приходится дозаправлять буквально каждые несколько минут, мотоцикл вечно ломается. Даже быстрые перемещения к немногочисленным разрешённым точкам требуют топлива, и приходится постоянно искать заветные красные канистры, ездить на бензоколонки или тратить кредиты в лагерях на заправку. Всё это занимает огромную часть геймплейного времени и быстро начинает раздражать. А до по-настоящему значимых апгрейдов хотя бы топливного бака надо ещё дожить. Таковы реалии жизни после зомби-апокалипсиса: даже если ты вольный охотник за головами, жизнь не сахар. Но постепенно мотоцикл Дикона становится всё лучше, и от езды начинаешь получать всё больше удовольствия: объёмный бак вмещает достаточно топлива, чтобы проехать почти всю карту или сделать несколько «фаст-тревелов», благодаря прочной раме можно совершать зрелищные прыжки без обязательного ремонта, а новые шины позволят лихо дрифтить по грязи и не вылетать с дороги. И это только часть апгрейдов, благодаря которым рутинные и назойливые поездки становятся куда увлекательнее.

Жизнь на дороге отравляют разные сложности: засады бандитов, зомби и дикие животные. Ситуации бывают напряжённые: въехать в растяжку, слететь с байка и начать перестрелку с мародёрами, чтобы на звуки стрельбы сбежались все местные зомби, — обычное дело. Байк при этом может не завестись без починки, да и его надо хотя бы поднять с земли. А это очень непросто успеть сделать, если за тобой уже гонятся десяток зомби и пара мутировавших волков. Дороги местами разрушены, тоннели забиты брошенными машинами — и кто знает, не окажется ли в очередном овраге толпа зомби. Чувствуется, что тут зомби-апокалипсис, а не турпоездка.

При этом в мире есть и другие случайные события — вот кого-то взяли в плен бандиты, вот чьи-то следы ведут куда-то в чащу, вот Дикон попадается в ловушку сам. С похищениями Дикона всё особенно забавно: бандиты кидают байкера в клетку и отбирают у него оружие — всё, кроме здорового боевого ножа, которым мотоциклист вскроет замок и перережет похитителей. Перспективная такая заявка на премию Дарвина!

А что же собственно зомби? А зомби почему-то всегда на заднем плане. Их роль в сюжете — служить оправданием для развития отношений между персонажами и препятствием к финалу очередного квеста. Дело в том, что все зомби здесь живут по циклам дня и ночи. В зависимости от этого можно продумать, как подступиться к битве с ордой. Днём огромная толпа зомби может тихо сидеть в пещере и спать: почему бы не накидать туда гранат, чтобы в первые же секунды сражения уничтожить добрую половину орды? Ночью же зомби выходят из пещер и разбредаются по округе. Это значит, что можно выбрать более удачное место для боя, например, остатки лагеря выживших, где повсюду разбросаны газовые баллоны и стоят бочки с топливом.

Но есть и опасность: один неудачный поворот, и толпа окружит героя. Часто что-то может пойти совсем плохо, и битва превратится в панический побег с судорожным крафтом коктейлей Молотова на ходу. Тем не менее разбить такую орду — всегда большое удовлетворение и облегчение. Но, повторимся, игра отдаёт это на откуп игроку: по сюжету с ордами придётся столкнуться всего пару раз, а в остальном битвы с ними опциональны. Очень жаль, что одну из своих главных механик игра задвигает на второй план и не хочет подталкивать игрока к схваткам с ордами зомби. Видимо, потому что сюжет Days Gone в первую очередь про людей.

Ещё досадно, что игра явно не до конца протестирована. Баги местами просто вопиющие. Как вам такое: потратить четверть часа на борьбу с огромной ордой зомби, чтобы она вдруг в один момент полностью отреспавнилась у вас за спиной? Ещё игра может не засчитать уничтоженную орду из-за одного провалившегося сквозь текстуры зомби, которого никак не достать.

И это не говоря о других технических проблемах: в некоторых локациях игра безумно тормозит даже на PS4 Pro, регулярно могут не подгружаться текстуры и объекты, некоторые меню покупки в магазинах не удаётся закрыть, приходится перезагружать игру. И это не разовые случаи — багов так много, что они начинают серьезно портить впечатление.

Вот что со мной происходит

А вот сюжет радует: за развитием событий на удивление интересно следить. Почему-то, правда, игра иногда решает, что мы в курсе всего, что происходит в этом мире, и досконально знаем прошлое Дикона: в истории начинают появляться новые персонажи, с которыми герой общается как со старыми знакомыми, а ты можешь только с удивлением пялиться в экран, вопрошая: «Кто все эти люди?» Но со временем начинаешь даже привязываться к ним и сопереживать.

Герои здесь на удивление неплохо прописаны: у всех есть недостатки и достоинства, которые в условиях зомби-апокалипсиса сразу же вылезают наружу. В некоторые моменты сюжета вдруг понимаешь, что хотел бы, чтобы всё повернулось иначе. Жалко, что геймплей сюжетных заданий не соответствует сценарию: тут добавки почти никогда не хочется. Местами квесты настолько однообразны и затянуты, что только и думаешь: когда же оно, чёрт побери, уже закончится… По сто раз кататься на другой конец карты за очередной ерундой для очередного лагеря смертельно надоедает. Правда, в ключевых сюжетных моментах всё ровно наоборот — в наличии напряжённые и зрелищные эпизоды.

Но мы обречены большую часть времени исследовать открытый мир в духе игр Ubisoft. Бандитские лагеря, собирание апгрейдов, поиск коллекционных предметов, разорение гнёзд зомби — всего этого куда больше, чем погружения в человеческие драмы. Если вы хотите разъезжать по лесам, любоваться североамериканской природой и потратить пару десятков часов на выкуривание зомби из их грязных убежищ — игру можно смело брать. Да и пейзажи здесь действительно отменные. Удались и погодные эффекты: вид орды, бегущей на героя из утреннего тумана, впечатляет.