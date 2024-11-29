Зимние игры, где можно прочувствовать ледяную атмосферу декабря

Зима встречается в видеоиграх нередко — игроделы любят ледяные пейзажи, величественные сугробы, снежные бури и метели. Но есть игры, в которых холод и белая пелена снега не просто декорации, а лейтмотив всего произведения и даже часть сюжета. Сегодня, в первый день зимы, мы с вами вспомним десятку «зимних» игр, выходивших в XXI веке. Запаситесь горячим чаем, иначе замёрзнете, пока читаете!

Lost Planet: Extreme Condition (2007)

Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, PC-Windows

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom

Интересно, что можно приготовить из этих лобстеров?

Суть отражена уже в названии. В недалёком будущем человечество, доведшее Землю до малопригодного для жизни состояния, принялось осваивать космические просторы. На планете E.D.N. III основана колония. Новая обитель людей — морозная пустыня от края до края, но это не помешало им и здесь приступить к любимому занятию — дележу ценностей. Наш герой Уэйн Холден провёл тридцать лет в анабиозе, а теперь сражается против соплеменников и местной фауны — гигантских насекомоподобных акридов. Заодно он пытается вспомнить своё прошлое и подробности гибели отца, с которым они служили в одном отряде.

Сквозь этот кинематографичный боевик красной нитью проходит тема выживания в экстремальных условиях. На заданиях часто встречаются открытые локации, а воевать Уэйну приходится либо пешком, либо за штурвалом роботизированного бронекостюма (здесь они называются Vital Suits). Помимо здоровья персонажа, игроку надо следить за показателем «термальной энергии» (T-Eng), без пополнения которой герой замёрзнет насмерть.

В Capcom связывали с Lost Planet большие надежды, издательство даже не поскупилось на контракт с популярным корейским актёром Ли Бёнхоном, подарившим внешность и голос главному герою. Ожидания оправдались лишь отчасти — дебютная глава трилогии получила неплохие отзывы, но оба сиквела провалились, похоронив серию.

God of War: Ragnarok (2022)

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, PC-Windows

Разработчик: SCE Santa Monica

Издатель: PlayStation Studios

Не могут боги без потасовок — хоть греческие, хоть скандинавские

Мало кто в истории игр так удачно перезапускался, как эпопея про Кратоса. Спартанец эмигрировал в Скандинавию, где органично влился в разборки местных богов, а заодно взялся за воспитание сына, юного Атрея. Отношения складываются тяжело: суровый папаша поначалу не видит в субтильном мальчонке достойного наследника. Но тот упрямо доказывает умение приспосабливаться к среде, в том числе к безжалостной северной природе, и помогает постаревшему родителю драться с монстрами. После открытого финала God of War 2018 года было очевидно, что сиквела не миновать.

Вторая часть стартует в разгар Фимбульветра — апокалиптической суперзимы, предшествующей Рагнарёку, к которому надо как следует подготовиться. Дуэт героев посещает все девять миров, упомянутых в мифологии, причём теперь за Атрея дают поиграть отдельно. Декорации разнообразные, но именно промёрзший Мидгард служит отправной точкой и стержнем всего повествования. Чего стоит погоня на санях в волчьей упряжке или битва с гигантским медведем среди заснеженных скал! Кстати, увидеть и пережить всё это теперь могут не только владельцы PlayStation — два месяца назад состоялся релиз в «Стиме».

Frostpunk (2018)

Платформы: PC-Windows, macOS

Разработчик: 11 bit studios

Издатель: Merge Games

Сегодня даже жарковато, всего лишь -70 на улице

На Землю обрушилась катастрофа — после серии мощных извержений вулканический пепел изменил климат планеты, погрузив её в вечную зиму со стоградусными морозами. Большая часть цивилизации погибла, но британские учёные изобрели тепловые генераторы, вокруг которых можно заново отстраивать города. Вы — один из тех, кто пытается спасти остатки человечества.

Геймплей «Фростпанка» радует многообразием. Польская студия 11 bit поместила в эстетику викторианской Британии одновременно выживалку и строительную стратегию в духе незабвенного SimCity. В ваших руках планирование, строительство, распределение ресурсов, управление городом и судьбами его жителей. Но и ответственность зашкаливающая — ошибочные решения приводят к трагическим последствиям для горожан и поражению игрока. Добавьте сюда своеобразие эпохи с её причудливыми технологиями и социальные аспекты — жители всё время оценивают, хороший ли вы правитель. Если не справитесь со своими обязанностями, выгонят пинками на мороз.

Сенсационный успех Frostpunk в «Стиме» мотивировал разработчиков сделать версии для PlayStation 4 и Xbox One. А в сентябре 2024 года вышла долгожданная вторая часть, судя по оценкам, вполне достойная оригинала.

The Thing (2002)

Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows

Разработчик: Computer Artworks

Издатель: Universal Interactive

Тут бы на лыжах покататься, но надо идти отстреливать злобных пришельцев

На заре нового тысячелетия прокатилась мода на игры по мотивам популярных некогда фильмов: «Крёстного отца», «Бешеных псов», «Лица со шрамом», даже «Челюстей». Одним из первых в этом списке оказался культовый хоррор Джона Карпентера «Нечто» — видимо, создатели решили отметить двадцатилетие картины, во многом определившей облик жанра ужасов.

Адаптация не пересказывает киноленту, а продолжает её. На инфицированную инопланетной заразой антарктическую станцию прибывает спецназ под началом капитана Джона Блэйка. В условиях полярной ночи военные тщательно исследуют объект и сражаются с толпами монстров. Команда Блэйка время от времени теряет бойцов, но пополняется за счёт спасённого персонала базы. Локации под открытым небом чаще встречаются на ранних этапах, но внутри станции тоже темно, зябко и неуютно, а вьюга завывает в ушах почти постоянно.

Игра похожа на фильм тем, что оценили её по достоинству тоже не сразу, зато сегодня вспоминают с удовольствием. Так что скоро нас ожидает ремастер для всех современных платформ.

I am Setsuna (2016)

Платформы: PC-Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch

Разработчик: Tokyo RPG Factory

Издатель: Square Enix

Для идеальной компашки нужно трое, общеизвестный факт

Студия Tokyo RPG Factory была основана как подразделение Square Enix, специализирующееся на ролевых играх в старомодной «16-битной» стилистике. Свою недолгую историю она начала с I am Setsuna. Всё здесь как в старые добрые времена: рисованная графика, камера с изометрической проекцией, примитивная экономика с куплей-продажей предметов, текстовые диалоги без озвучки и пошаговые бои. Вдобавок трогательная история о далёкой сказочной стране, где царит вечная зима. Жители пытаются спастись от вторжения монстров, и ради этого необходимо принести чудовищам в жертву девушку по имени Сецуна…

Игра во многом копирует Chrono Trigger от той же Square, бесспорную классику 1990-х. Структура мира, боевая система Active Time Battle, даже комбинированные атаки — всё практически напрямую взято оттуда. Вместе с тем зимний антураж задаёт особое новогоднее настроение, а состоящий из красивых фортепианных зарисовок саундтрек не грех приобрести отдельно. Хорошая попытка напомнить об эпохе, когда японские RPG были одним из главных консольных жанров.

The Long Dark (2017)

Платформы: PC-Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Hinterland

Издатель: Hinterland

Нет, это не тот косолапый добряк, которого вы видели в цирке, этому конфету лучше не давать

Уилл Маккензи — пилот легкомоторного самолёта, потерпевшего аварию где-то над полярной частью северной Канады. Поначалу такой завязки было вполне достаточно, но затем благодаря «Кикстартеру» проект разросся до огромного сборника, где отдельно есть «Режим выживания» и «Режим истории». В первом нужно просто как можно дольше оставаться в живых, путешествуя по открытому миру канадских лесов, во втором — проходить четыре сюжетных эпизода с конкретными целями миссий.

Так или иначе, Уиллу нужно выживать в кошмарных условиях. Искать пропитание, разводить огонь, обеспечивать себя тёплыми вещами, спасаться от хищников. Местность вокруг, как ни удивительно, не совсем дикая: время от времени на пути попадаются обжитые участки, где приходится взаимодействовать с другими персонажами и выполнять их поручения. Таким образом, «Режим истории» превращается в стройную адвенчуру.

Огорчает разве что совсем уж дешёвая мультяшная графика. Но это дело вкуса — многим она кажется самобытной, выделяющей игру на общем фоне. Чего у The Long Dark точно не отнять, так это погружения в атмосферу вьюг и буранов. Когда играешь, холод по коже бежит самый натуральный.

Rise of the Tomb Raider (2015)

Платформы: PC-Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360

Разработчик: Crystal Dynamics

Издатель: Square Enix

Всем известно, что злые русские рисуют серпы с молотами где угодно, хоть на сельских сортирах

Путешествия у Лары Крофт в крови. Правда, главный секс-символ видеоигр предпочитает всё же южный климат — какие-нибудь пирамиды майя в дебрях Мезоамерики. Редкий случай, когда её занесло в северные широты, произошёл в 2015 году. Сибирь-матушка приняла гостью с распростёртыми объятиями, когда та искала (и нашла!) легендарный град Китеж. Претензии по поводу географии, если что, к Рианне Пратчетт — она за эту байку премию получила. Лара по её милости бродит по заснеженным горам и тайге в надежде обрести легендарное сокровище — источник вечной жизни.

Только ленивый не пинал эту замечательную игру за кишащий глупостями сценарий, картонных злодеев и отборнейшую клюкву с полным набором штампов про злых русских. С реализмом тут тоже так себе — очень забавно наблюдать, как хрупкая на вид Ларочка цепляется за обмороженные скалы голыми руками, а после купания в ледяной воде отогревается миской супа. Но в рамках игровой серии такая комиксная живучесть смотрится вполне органично, да и геймплей в целом весёлый. Провести в компании мисс Крофт зимние каникулы всё ещё отличная идея.

Fahrenheit (она же Indigo Prophecy, 2005)

Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows

Разработчик: Quantic Dream

Издатель: Atari

У этого парня явно проблемы с полицией! Ну и немного с головой

Четверть века назад Дэвид Кейдж ворвался в индустрию как новатор и апологет сближения видеоигр с кинематографом. Уже второй проект, разработанный его студией Quantic Dream, стал сенсацией и живой классикой, несмотря на примитивнейший геймплей, если это слово вообще подходит к ритмичному нажиманию подсвеченных на экране клавиш. Однако именно благодаря завязанному на QTE упрощению режиссёру удалось добиться погружения в многогранную историю сразу трёх героев, связанных с загадочным убийством.

Великолепным фоном для мистического триллера выступает укутанный в снежную пелену Нью-Йорк. Холодный неприветливый город подчёркивает одиночество персонажей, у каждого из которых нелёгкая судьба. Они по разные стороны баррикад — двое полицейских ищут преступника, подозреваемый убегает, но мотивация всех троих лежит далеко за гранью конкретного происшествия. Игра не летит вперёд, а наоборот, старается подольше задержать, детально раскрывая эмоциональное состояние наших подопечных. Сценки вроде созерцания неспешно падающих хлопьев снега за окном тут как нельзя кстати. Многие поклонники Кейджа ставят Fahrenheit выше его более поздних работ, настолько ярким было впечатление.

Until Dawn (2015)

Платформа: PlayStation 4

Разработчик: Supermassive Games

Издатель: Sony Computer Entertainment

Всё так лирично начиналось, а потом — трупы, трупы, трупы…

Отдохнуть с друзьями подальше от города — неплохая идея, если рядом не бродит маньяк-убийца. Группа молодых людей оказывается отрезанной от внешнего мира в курортной зоне на горе Блэквуд, где они обычно собираются под Рождество. Год назад здесь при странных обстоятельствах погибли две девушки из их компании, но те, кто остался, всё равно съезжаются вновь. Теперь им предстоит пережить самую страшную ночь в жизни. Покинуть проклятое место невозможно из-за разгулявшейся метели. До рассвета доживут не все...

Большую часть времени игрок остаётся зрителем интерактивной видеоновеллы, лишь иногда нажимает подсвеченные на экране QTE-кнопки и выбирает варианты действий на развилках. Но столь опосредованное участие в событиях ничуть не мешает сопереживать персонажам: великолепная режиссура и работа сценаристов компенсируют нехватку экшена. Холод и вьюга дополняют эмоциональный ряд, сопровождая несчастных от заката до рассвета. Подчас едва ли не физически ощущается, насколько им тяжело и страшно в такой обстановке. Незабвенная ночь обладателям PlayStation 4 гарантирована.

Анабиоз: Сон разума (она же Cryostasis: The Sleep of Reason, 2008)

Платформа: PC-Windows

Разработчик: Action Forms

Издатель: 1С

Это не глюки на экране, а резь в глазах героя от дичайшей стужи

Советские полярники — люди из стали и кремня. «Анабиоз: Сон разума» от наших бывших соотечественников по СССР об этом лишний раз напоминает. Начало 1980-х, суровое заполярье. Метеоролог Нестеров отбывает после вахты на ледокол «Северный ветер», который должен отвезти его домой, но обнаруживает, что на корабле случилась катастрофа. Ему приходится сражаться с обезумевшей командой мёртвого судна, а заодно разбираться с пространственно-временной аномалией.

Игра поистине удивительная: одновременно шутер от первого лица, выживалка и артхаусное приключение с мистическими вкраплениями и пересказом легенды о Данко из рассказа Горького. Линейка здоровья и термометр здесь одно и то же, замёрзнуть — значит умереть, причём тепло расходуется постоянно, в том числе от атак врагов. Восполняют его разные источники, к которым можно возвращаться в любое время, только не все из них достаточно мощные: иные восстанавливают шкалу наполовину или чуть больше.

Антураж выдержан блестяще: о том, где мы находимся, всегда напоминают ледяные узоры на стенах или сосульки на потолке, а на открытых локациях замерзают даже элементы интерфейса. Более отмороженный — в прямом смысле слова — триллер представить трудно.

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