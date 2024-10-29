«Чужой: Воскрешение»: секс с ксеноморфом от создателя «Амели»

Вышедший в 1992 году «Чужой 3», мягко говоря, не удостоился тёплого приёма. Однако при всём шквале критики, обрушившейся на фильм Финчера, большинство кинообозревателей хотя бы отдали должное смелости создателей, решивших завершить историю Рипли столь драматичным и запоминающимся образом. Можете представить, что они сказали, когда всего через несколько лет студия Fox объявила, что снимет новый фильм про ксеноморфов и воскресит героиню Сигурни Уивер…

Просто добавь Рипли

«Чужой 3» разочаровал почти всех. Большинство зрителей увидели совсем не ту историю, которую ожидали, а студия вместо гарантированного хита получила с трудом отбившее производственные затраты кино, которое ещё и закрыло всё наиболее очевидные варианты дальнейшего развития сюжета.

Но, как известно, жажда денег умеет творить чудеса. Руководство студии 20th Century Fox было убеждено, что это лишь осечка и франшизу пока рано списывать со счётов. Нужно просто сделать новую ленту в стиле первых фильмов о ксеноморфах — и это позволит «Чужому» вернуться в форму.

Правда, Гордон Кэролл, Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл — бессменное трио продюсеров серии (именно они в своё время приобрели права на сценарий первого «Чужого») — не испытывали особого энтузиазма по поводу идеи снять четвёртую часть. Они больно обожглись на предыдущей ленте — и ещё одна неудача могла нанести непоправимый удар по карьере каждого. Но руководство Fox проявило завидную настойчивость, и проект, получивший символичное название «Чужой: Воскрешение», всё же был запущен в производство.

Джосс Уидон, сценарист «Чужого: Воскрешение», который потом будет ненавидеть этот фильм Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Кстати Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей» Александр Гагинский 03.11.2015 49550 Он любит сильных героинь, издевается над штампами, борется с политикой студий и шутит так, что его цитирует весь мир.

Вскоре студия определилась с тем, кому поручить сценарий: выбор пал на Джосса Уидона. На тот момент его имя не было широко известно (первый сезон сериала «Баффи — истребительница вампиров» вышел в 1997 году), но он уже хорошо зарекомендовал себя как сценарист. Уидон часто выступал в качестве сценарного «доктора», в частности работал над такими фильмами, как «Скорость», «Водный мир» и «Смерч». А в 1995 году был номинирован на «Оскар» за сценарий «Истории игрушек».

Уидон получил такую установку: написать сценарий, который бы пугал так же, как первая часть, и содержал бы столько же экшена, как и вторая. Главной героиней должна была стать выросшая Ньют. Таким образом студия хотела сохранить преемственность в серии и заодно задобрить фанатов, разгневанных бесцеремонным убийством за кадром полюбившихся героев в предыдущем фильме.

В этом фильме Рипли — формально новый персонаж. И ведёт она себя совсем по-другому 20th Century Studios

Но как воскресить мёртвого персонажа? У Дэвида Гайлера давно, ещё со времён съёмок «Чужого 3», был припасён ответ: с помощью клонирования. Вооружившись этой идеей, Уидон написал 30-страничный сюжетный набросок, посвящённый борьбе воскресшей Ньют с ксеноморфами, где финальный акт разворачивался на Земле. Студии понравился материал, и Уидону заказали уже полноценный сценарий. Правда, попросили внести в историю одно «небольшое» изменение: вместо Ньют задействовать Рипли.

Дело в том, что Сигурни Уивер в очередной раз с успехом сыграла в свою любимую игру «Я совершенно точно не буду сниматься в новом „Чужом“». После «Чужого 3» актриса неоднократно утверждала в интервью, что очень рада наконец освободиться от принёсшей ей известность роли и совершенно не интересуется новым фильмом, в котором «Рипли опять просыпается, а вокруг бегают монстры». Уивер постоянно подчёркивала, что её героиня крайне сложная и требует очень тщательного и уважительного подхода — а в Голливуде, по её мнению, не так много авторов, способных о ней писать.

Аналогичные истории происходили и во время разработки «Чужих» и «Чужого 3». Каждый раз Уивер изначально заявляла, что не горит желанием сниматься в продолжении, и каждый раз быстро передумывала после того, как ей предлагали щедрый гонорар.

Студия вновь поняла намёк. Позже актриса заявила, что в основном подписалась на четвёртую часть из-за сцены, в которой Рипли находит своих неудавшихся клонов. В теории это, конечно, возможно, вот только Уидон написал сценарий с этим эпизодом уже после того, как Уивер дала согласие на съёмки. Скорее всего, куда большую роль сыграл рекордный 11-миллионный гонорар. Уивер также получила пост сопродюсера, право принимать ключевые решения по поводу съёмок и множество других приятных бонусов.

Лаборатория с неудавшимися клонами: сцена, якобы убедившая Уивер согласиться на съёмки в фильме 20th Century Studios

Оригинальный сценарий Джосса Уидона

В сентябре 1995 года Уидон передал студии первую версию сценария. Центральный сюжет был как в итоговом фильме. Однако в отдельных сценах он имел ряд заметных отличий.

Так, работа Уидона открывалась сном Рипли, в котором на неё и Ньют напали плотоядные насекомые. Также в его сценарии присутствовало значительно больше как ксеноморфов, так и героев-людей. Экипаж пиратского корабля «Бетти» в изначальной версии состоял из восьми человек (в фильме их число сократили до шести). Среди удалённых был азиатский киллер с двумя пистолетами, которые он прятал в рукавах. По словам Уидона, его создавали с расчётом на участие Чоу Юнь-Фата.

Ранняя версия сценария отличалась размахом экшен-сцен. Подводная сцена была значительно масштабнее. Кроме того, в сценарии Уидона присутствовал внушительный эпизод, в котором герои ехали на машине по огромной оранжерее на верхней палубе космического корабля, а за ними гнались чужие.

Появлявшийся в финале Новорождённый (гибрид чужого и человека) изначально имел совсем другой дизайн. Уидон описывал его как шестипалое существо без глаз, размером примерно с королеву, с белой кожей и красными венами, проступающими вдоль головы. Как и у обычных ксеноморфов, челюсть у него выдвигалась. Кроме того, у Новорождённого были клешни на голове, с помощью которых он удерживал жертву и пил её кровь.

В итоговой версии фильма учёные ведут себя как сумасшедшие. Это очень не нравилось сценаристу Уидону 20th Century Studios

Уидон добавил массу отсылок к другим боевикам. В его первоначальном сценарии герои замораживали чужих при помощи жидкого азота, а затем разбивали выстрелами. Также он скопировал культовую сцену из «Чужих»: Рипли должна была вновь разгромить улей ксеноморфов при помощи огнемёта и такой-то матери.

В концовке раннего сценария Уидона корабль «Бетти» с выжившими и Новорождённым совершил аварийную посадку в заснеженных горах. Монстр отрастил крылья, собираясь направиться к ближайшему городу. Чтобы не дать ему сделать это, Рипли выстрелила в него из гранатомёта, подталкивая к обрыву (эта сцена явно была вдохновлена всё тем же «Терминатором 2»), отчего тот упал на лопасти сельскохозяйственной машины.

Фильм, который никто не хотел снимать

Оригинальная тетралогия «Чужих» — редкий для Голливуда пример серии высокобюджетных фильмов, снятых разными режиссёрами и в разных стилях. Первая часть — мрачный хоррор, вторая — военная картина, третья — своеобразная экзистенциальная драма, а четвёртая — эдакая смесь европейского гротеска с чёрной комедией.

Постфактум продюсеры, конечно, утверждали, что с самого начала всё так и планировали. Но реальность куда более прозаична. Стилистическое многообразие никогда не было самоцелью. То, что все фильмы про «Чужих» так непохожи друг на друга, — следствие влияния множества факторов, начиная с того, что иногда не удавалось привлечь режиссёра предыдущей части к съёмкам продолжения, и заканчивая тем, что создатели сами не могли определиться, что хотят снять.

«Чужой: Воскрешение» — не исключение. Этот фильм мог выглядеть совершенно иначе. Всё, что для этого требовалось, — согласие любого из режиссёров, к которым студия обращалась с соответствующим предложением. Вот тут и возникали проблемы. Никто из голливудских киноделов не хотел браться за четвёртую часть «Чужого».

После того кошмара, в какой превратились съёмки «Чужого 3», продюсеры решили не повторять своей ошибки и не пытались нанять режиссёра-дебютанта, которого якобы легко контролировать. Вместо этого они сделали ставку на молодого постановщика, что уже заявил о себе успешным фильмом, но ещё не стал большой звездой.

Первым кандидатом был Дэнни Бойл. Он встретился с продюсерами и обсуждал создание спецэффектов, но решил, что проект ему не интересен. Следующим рассматривался Дэвид Кроненберг. Предложение снять блокбастер изначально ему польстило. Но режиссёр пришёл к выводу, что из этой идеи не выйдет ничего хорошего: съёмки превратятся в битву с продюсерами по поводу видения проекта, а итоговый вариант не понравится никому. Так что Кроненберг отказался, заявив, что не снимает сиквелы даже к собственным фильмам и ему нет никакого смысла заниматься четвёртой частью во всех смыслах чужой франшизы.

После Кроненберга продюсеры обращались к Брайану Сингеру, Питеру Джексону и Полу У. С. Андерсону. И раз за разом их ждало фиаско. Памятуя о трудных съёмках «Чужого 3», никто не хотел рисковать карьерой ради серии, в которой уже поставлена явная точка. Даже Андерсон, давний фанат творчества Скотта и Кэмерона, в итоге выбрал другой проект.

Жан-Пьер Жёне и Вайнона Райдер 20th Century Studios

Поняв, что им вряд ли удастся найти голливудского режиссёра, продюсеры расширили сферу поисков. Кто-то из них вспомнил про французского постановщика Жан-Пьера Жёне. Его фильмы «Деликатесы» и «Город потерянных детей» (снятые совместно с Марком Каро), конечно, не тянули на типичные блокбастеры Фабрики грёз. Но они были хорошо приняты критиками и отличались запоминающимся визуальным стилем.

Когда Жёне позвонили из Голливуда, он долго не мог поверить, что это не розыгрыш. Убедившись, что всё всерьёз, после некоторых раздумий режиссёр принял предложение, хотя, по собственному признанию, и считал создание четвёртой части «Чужого» не самой удачной идеей. Дело в том, что Жёне не удавалось найти финансирование для «Амели», сценарий которой был уже готов. Участие в большом голливудском фильме помогло бы решить этот вопрос. Кроме того, в отличие от англоязычных режиссёров, Жёне рисковал карьерой куда меньше. Уже сам факт, что ему доверили крупный проект, стал для французского постановщика предметом гордости на его родине.

В 1980 году Жан-Пьер Жёне оставил такой остроумный отзыв на «Чужого» Ридли Скотта в французском журнале Fluide Glacial: «Очень приятная комедия про астронавтов, возвращавшихся с Луны и пытавшихся найти спрятавшегося в ракете кота. Для этого они применили ряд хитрых приёмов: один из них даже надел костюм гигантского жука, чтобы спугнуть любимца. После серии неприятных инцидентов (один из астронавтов простудился и умер от сильного кашля, а его коллега в костюме выпал через открытую дверь) их начальница нашла кота и взорвала планету Криптон». Воистину, жизнь иногда страннее любого вымысла. Кто бы мог подумать, что автору этих строк в будущем доведётся поставить продолжение «Чужого»?

Роль в «Чужом 4» осталась крупнейшей голливудской работой для актёра Доминика Пиньона, а вот на родине он очень востребован 20th Century Studios

Согласие Жёне тоже сопровождалось рядом условий. Он потребовал полный творческий контроль и разрешение комплектовать съёмочную группу по своему усмотрению. Поскольку у студии не было других вариантов, она согласилась со всеми условиями. Остаётся лишь гадать, каким бы стал «Чужой 3», если бы 20th Century Fox проявила такую же благосклонность по отношению к Дэвиду Финчеру…

Жёне воспользовался этими бонусами, позвав в проект ряд своих постоянных соратников: оператора Дариуса Хонджи, специалиста по спецэффектам Питофа и актёров Рона Перлмана и Доминика Пиньона , с каждым из которых он работал над «Городом потерянных детей». Также за создание дизайна костюмов героев некоторое время отвечал Марк Каро. «Чужой: Воскрешение» стал последним проектом, где он сотрудничал с Жёне.

На вторую по значимости роль (андроида Колл) рассматривалась Анджелина Джоли, однако в итоге её получила Вайнона Райдер. Актриса была такой большой фанаткой серии, что подписалась на фильм, даже не прочитав сценарий. Роль предводителя космических пиратов досталась Майклу Уинкотту, доктора Гедимина — Брэду Дурифу.

Имена андроидов во вселенной «Чужих» долгое время шли в алфавитном порядке: Ash — Bishop — Call — David. Традицию нарушил «Чужой: Завет», в котором появился Walter 20th Century Studios

Что касается главного злодея доктора Врена, первоначально Жёне собирался отдать эту партию актрисе. Но поскольку две главные роли и так уже были женскими, студия настояла на том, чтобы злодействовал мужчина. Создатели пытались заполучить на эту роль Билла Мюррея и устроить своеобразное экранное воссоединение звёзд «Охотников за привидениями», однако актёр ответил отказом. В результате роль отошла Дж. Э. Фриману. Не согласился сниматься в фильме и Чоу Юнь-Фат, так что его персонажа объединили с другим. И это была далеко не последняя правка рукописи Уидона.

Урезание сценария Уидона

В отличие от трёх предыдущих картин, снятых в павильонах английской студии Pinewood, «Чужой: Воскрешение» решили снимать в Лос-Анджелесе. Это было обязательным требованием Сигурни Уивер. Актрисе не хотелось вновь летать на съёмки за океан, тем более что в то время она также участвовала в подготовке театральной постановки на Бродвее.

У Рипли и Колл сложные отношения, балансирующие на грани между любовью и ненавистью 20th Century Studios

Нежелание Уивер лететь в Англию поставило создателей в затруднительное положение. Во-первых, съёмки там обходились значительно дешевле, чем в США. А во-вторых, в 1996 году в Калифорнии было не так просто найти свободный павильон. Все основные площадки уже оказались заняты съёмочными группами масштабных проектов вроде «Звёздного десанта», «Затерянного мира» и «Титаника».

В общей сложности 20th Century Fox дала «Чужому: Воскрешение» 70-миллионный бюджет. Неплохая сумма по меркам середины 1990-х, но все же заметно меньше того, что требовалось на экранизацию изначального сценария Уидона. Ситуацию усугубил перенос съёмок в США и гонорар Уивер, «съевший» значительную часть суммы. Оставшихся денег попросту не хватало.

Поэтому сценарий Уидона пришлось «урезать». Некоторые экшен-сцены сильно потеряли в масштабе, а некоторые, вроде эпизода в оранжерее, были полностью удалены. Из фильма исчезло и несколько задумок Жёне. Например, он хотел снять эпизод, в котором укусивший Рипли комар растворяется от её крови. Но режиссёру объяснили, сколько денег уйдёт на спецэффект, и тот быстро передумал.

Альтернативная концовка, в которой нам впервые показали бы Землю в мире «Чужого» 20th Century Studios

Главной головной болью стала концовка. Финал в заснеженных горах сочли слишком дорогим, поэтому Уидон получил задание придумать несколько бюджетных вариантов. В общей сложности он написал три альтернативные концовки на Земле; местом действия в них были футуристичная свалка на руинах Парижа, роддом и пустыня.

Сперва основным считался вариант со свалкой. Художники создали для него ряд концепт-артов и раскадровок. Но после подсчётов стало понятно, что денег не хватит даже на него. Поэтому действие перенесли на борт корабля «Бетти». Из-за этого возник вопрос: как убить Новорождённого, чтобы не повторить сцены из двух первых фильмов? Режиссёр нашел ответ. В сценарии Уидона был эпизод, где одного из военных высасывало в космос через дырочку в стекле. Посмотрев на тестовый спецэффект, Жёне счёл, что столь запоминающейся смерти достоин не какой-то второплановый персонаж, а Новорождённый. Так «Чужой: Воскрешение» обрёл концовку.

Опасные воды и баскетбол

Все три первых фильма о чужом преследовали конфликты между создателями. Первый рождался в атмосфере склок между продюсерами, режиссёром Ридли Скоттом и сценаристом Дэном О’Бэнноном. Создание второго сопровождалось увольнениями актёров, оператора и попыткой забастовки. Съёмки третьего оставили рану, которая не зажила даже спустя тридцать лет.

А вот производство «Чужого: Воскрешение» прошло гладко. На площадке не было ни увольнений, ни грубого вмешательства продюсеров в работу, ни переписываний сценария на коленке, ни каких-либо крупных скандалов. Картина создавалась в режиме «наибольшего благоприятствования», в максимально спокойной (насколько это возможно в Голливуде) обстановке. Пошло это фильму на пользу или нет — другой вопрос.

Съёмки стартовали в октябре 1996 года. Во многом из-за бюджетных ограничений создатели по возможности ограничивали применение дорогостоящей графики и делали ставку на использование моделей, костюмов и аниматроники. Это, несомненно, на качестве картины отразилось положительно. За последующие четверть века эпизоды с компьютерной графикой основательно устарели, а вот практические эффекты из «Воскрешения» по-прежнему держат марку.

Особый колорит съёмкам «Чужого: Воскрешение» добавляло то, что Жёне практически не знал английского языка. Он общался со съёмочной группой с помощью переводчика и языка жестов.

Поскольку даже с многочисленными переписываниями сценария денег всё равно не хватало, создателям постоянно приходилось идти на ухищрения. Например, Жёне старался давать как можно больше крупных планов. А в сценах с бесконечными блужданиями героев по коридорам космического корабля на самом деле использовались лишь две декорации, которые «гримировали» так, как того требовала ситуация.

Новорождённый чужой, самый умильный (но всё равно жуткий) ксеноморф в саге 20th Century Studios

Из-за тех же бюджетных ограничений Жёне вынужден был отказаться от сцены, где Новорождённый в полный рост бежит (для неё планировалось использовать графику). Самого монстра пришлось делать по старинке с помощью аниматроники. Модель Новорождённого, оснащённую сложной гидравлической системой под управлением компьютера, подвешивали на кране и таким образом перемещали. В общей сложности её движениями руководили девять кукловодов.

Дизайн существа полностью переработали, если сравнивать его с тем, что фигурировал в изначальном сценарии. Он избавился от лишней пары конечностей, а также получил глаза и лицо — так он стал более симпатичным. Одно время создатели пытались играть с идеей, что лицо Новорождённого напоминает лицо Сигурни Уивер, но отказались от неё, чтобы избежать ненужных ассоциаций с «Особью». У модели монстра также были гениталии. Это смелое творческие решение очень нервировало представителей студии, и после долгих уговоров они все же убедили Жёне замазать их на компьютере во время постпродакшена.

Использовавшийся в финальной сцене череп Новорождённого был сделан из очень тонкого гипса, разделённого на несколько частей. Каждая крепилась к отдельной проволоке, что позволяло вытаскивать фрагмент за фрагментом. Королеву чужих мастера по спецэффектам планировали создать с помощью форм, оставшихся от производства фильма Кэмерона. Но выяснилось, что значительная их часть была утрачена. К счастью, один из фанатов предоставил им оригинальную голову королевы, которую держал в своей коллекции.

Вода в баке была такой прозрачной, что на съёмках в неё намеренно добавили молока — иначе зрители попросту не видели бы её в кадре 20th Century Studios

Одним из самых сложных эпизодов «Воскрешения» стала подводная сцена. Для её создания в студийном павильоне соорудили бак размером 36 × 45 метров (решили, что так дешевле, чем арендовать бассейн). Чтобы наполнить его водой, ушла целая неделя. Все актёры прошли тренировки по глубоководному плаванию, а во время съёмок их подстраховывали водолазы. Труднее всего пришлось Вайноне Райдер: в 12 лет она чуть не утонула, и у неё развилась гидрофобия. Актрисе предложили использовать дублёра, но она отказалась, посчитав, что замена будет очевидной для зрителей. В итоге Райдер удалось преодолеть страх, и нужные сцены отсняли.

Несмотря на все меры предосторожности, во время подводных эпизодов не обошлось без опасных инцидентов. Рон Перлман ударился головой о потолок и потерял сознание. Если бы не подоспевшие вовремя водолазы, он бы утонул. Аналогичная участь чуть не постигла и актёра Лиленда Орсера.

Уивер действительно забросила мяч не глядя, но далеко не с первого раза 20th Century Studios

Немало головной боли всей съёмочной группе доставила знаменитая сцена, где Рипли бросает мяч через голову и попадает в баскетбольное кольцо на другой стороне площадки. Изначально создатели планировали сделать сцену с помощью монтажной склейки, либо использовать специальную машину для забрасывания мяча, либо попросту нарисовать мяч на компьютере. Но Уивер настояла, что сумеет забросить его вживую. Две недели актриса отрабатывала бросок и концу тренировок в среднем попадала в кольцо один раз из шести (правда, со значительно меньшей дистанции). И вот в день съёмок эпизода актриса бросила мяч… и промазала. Затем ещё раз. И ещё.

После нескольких неудачных бросков основательно уставшая съёмочная группа решила прекратить мучения и вернуться к изначальному плану. Но Уивер попросила последнюю попытку — и наконец-то сумела попасть в кольцо. Перлман, к тому моменту потерявший веру в спортивные таланты Уивер, был так поражён, что вышел из образа и широко улыбнулся. Кстати, перед выходом фильма маркетологи запустили слух, будто Уивер попала в кольцо с первого раза — но, увы, это не соответствует действительности.

Это был не единственный случай, когда Уивер использовала своё право влиять на творческие решения на площадке. К примеру, ей настолько понравился костюм, который должна была носить Ким Флауэрс, что она потребовала его себе. Кроме того, Уивер настояла, чтобы в фильме остался очень не понравившийся студии эпизод, в котором она нежно прижимается к ксеноморфу. Таким образом актриса реализовала последний пункт из списка вещей, которые хотела сделать в фильме про чужого: не носить оружия, заняться с ксеноморфом любовью и умереть. Когда в своё время Уивер озвучила эти желания Джеймсу Кэмерону, тот категорически отказался выполнять любой из них.

Уивер получила-таки свою «секс-сцену» с чужим — правда, символическую и в одежде 20th Century Studios

Несмотря на все ухищрения с бюджетом, после завершения съёмок Жёне всё же пришлось вырезать из картины ещё несколько сцен: пролог с напоминающим ксеноморфа насекомым, а также финальный эпизод на Земле, в котором мы должны были увидеть, что Париж превратился в постапокалиптическую пустыню. На создание спецэффектов для них не хватило денег. Возможно, это и к лучшему. Ведь тогда бы возник закономерный вопрос: если наша планета стала эдаким двойником мира «Безумного Макса», почему герои так старались не пустить на неё чужих?

Многоточие, ставшее точкой

«Чужой: Воскрешение» вышел на экраны в ноябре 1997 года. В США фильм провалился, собрав лишь 47 миллионов долларов. Как и в случае с «Чужим 3», проект спас мировой прокат, принёсший ещё 114 миллионов и вытянувший фильм на окупаемость.

И критики, и зрители в целом прохладно отнеслись к картине Жёне. Фильм ругали за нелепый сюжет и излишнюю гротескность, но хвалили за попытку привнести в историю новые элементы и за смену образа Сигурни Уивер. Насчёт необычной стилистики мнения фанатов разделились. Кто-то её оценил и даже счёл глотком свежего воздуха; кто-то, наоборот, возненавидел. Но обе стороны сошлись в том, что при всех её плюсах картина Жёне явно не дотягивала до уровня классических фильмов Скотта и Кэмерона.

Жан-Пьер Жёне ни о чём не жалеет Kalligraf, CC BY-SA 4.0

Когда впоследствии Жёне спрашивали о критике «Чужого: Воскрешение», тот отшучивался: мол, из-за незнания языка не читал англоязычные рецензии, а во Франции его картину приняли хорошо. Но несмотря на заявления, что он гордится как фильмом, так и опытом работы за океаном, режиссёр больше ни разу не снимал проектов по заказу Фабрики грёз. И в то же время Жёне, в отличие от Финчера, не отрекался от своего детища. В 2003 году он записал аудиокомментарии для фильма, а также доработал не законченные из-за нехватки финансирования сцены. Это позволило выпустить расширенную версию с новым прологом и дополненной концовкой. При этом, как и Ридли Скотт, Жёне считает режиссёрской именно ту версию, что показывали в кинотеатрах.

Мнения создателей предыдущих фильмов по поводу четвёртой части также разошлись. Джеймс Кэмерон назвал картину нелепой, а Ганс Руди Гигер, наоборот, её похвалил. Однако швейцарец очень обиделся, что его не указали в титрах как автора дизайна чужого, и написал студии гневное письмо. Когда фильм вышел на носителях, ошибку исправили.

Один человек был, пожалуй, недоволен больше всех остальных вместе взятых. Это Джосс Уидон. За прошедшие годы он неоднократно ругал картину Жёне. В интервью 2005 года Уидон заявил, что создатели абсолютно все сделали неправильно: взяли неправильных актёров, которые в итоге неправильно произносили реплики из его сценария; построили неправильные декорации; использовали неправильную музыку. В более позднем интервью Уидон снова катком прошёлся по кастингу фильма:

Джосс Уидон Подбор актёров — это и есть история. Я придумал двух персонажей «Чужого: Воскрешение», и суть их сюжетных арок заключалась в том, что изначально совершенно неясно, какие изменения с ними произойдут. Один из них должен был сойти с ума. И кого взяли на эту роль? Брэда Дурифа. И всё, никакого сюжетного поворота уже нет. Брэд очень хороший актёр, но ведь он буквально сросся с подобными образами. Затем они пригласили Дж. Э. Фримена на роль негодяя, а его герой тоже должен был быть тёмной лошадкой. Опять никакого сюрприза.

«О да, ты прекрасная бабочка!» 20th Century Studios

При этом даже Уидон признает: в художественном плане его сценарий не менялся. Все правки были вызваны исключительно бюджетными соображениями. Также забавно, что Уидон, по его собственным словам, писал ироничный сценарий, а сняли по нему дуболомно прямолинейный фильм. Не секрет, что среди фанатов серии «Воскрешение» считается как раз чёрной комедией. Да и если почитать первоначальную рукопись Уидона, во многих моментах она тоже довольно прямолинейна.

Если бы «Чужого: Воскрешение» по тому же сценарию снял любой другой из режиссёров, к которым обращалась студия, вышел бы совершенно иной фильм — это действительно так. Но ведь никто за него не брался: четвёртая часть «Чужого» с самого начала воспринималась как никому не нужная. Жёне не отобрал кино у какого-то талантливого режиссёра, который бы всё сделал правильно. Он просто единственный не побоялся взвалить на себя такую ответственность.

И если окинуть взором историю создания «Чужого: Воскрешение» и реакцию, сопровождавшую его выход, то кажется, что Новорождённый стал неплохим олицетворением всего фильма. Судите сами. Мы получили необычное и не похожее на предшественников странное создание, которое попыталось найти себе место. В итоге оно оказалось никому не нужно, и в закономерно грустном финале его даже становится немного жаль.

По иронии судьбы, «Чужой 3», создававшийся как финал саги про Рипли, так им и не стал. А вот «Чужой: Воскрешение», которым студия попыталась возродить франшизу, поставил не многоточие, а жирную точку. Да, над сценарием пятой части работал всё тот же Уидон, но просевшие сборы и критика предыдущих фильмов привели к тому, что студия так и не рискнула запустить новый проект в производство. Даже Кэмерон и Скотт, пытавшиеся в начале 2000-х совместными усилиями возродить серию, так и не сумели сдвинуть с места эту махину. Уж слишком неподъёмным оказалось наследие третьей и четвёртой частей. Вместо продолжений франшиза получила ряд вначале кроссоверов, а потом — приквелов.

Что до Уидона, «неправильно» снятое «Воскрешение», похоже, так его зацепило, что спустя несколько лет он вернулся к идее сюжета о космических авантюристах — только в этот раз сделал всё так, как хотел. Благодаря этому родился сериал про команду космического корабля «Серенити»… Впрочем, это уже другая история.

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