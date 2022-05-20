«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — фильм, где Дамблдоров больше, чем фантастических тварей 

Геллерт Грин-де-Вальд благодаря внушительной поддержке магического сообщества семимильными шагами идёт к мировому господству. Кажется, единственный, кто способен его остановить, — это Альбус Дамблдор, но из-за данной в юности клятвы на крови двум могущественным волшебникам нельзя выступать друг против друга. Талант загребать жар чужими руками был у Дамблдора уже тогда, поэтому в дело вновь вступает застенчивый магозоолог Ньют Саламандер вместе с компанией старых и новых друзей.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Жанр: фэнтези

Режиссёр: Дэвид Йейтс

В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Дэн Фоглер, Эзра Миллер

Премьерный показ: апрель 2022 года

Продолжительность: 142 минуты

Похоже на: любой фильм о становлении фашизма и немного на серию «Гарри Поттер»

Создателей «Тайн Дамблдора» с самого начала производства преследовали неудачи, будто фильм прокляли тёмные волшебники. Сначала из-за пандемии пришлось сдвинуть съёмочный график, затем из-за скандала с Эмбер Хёрд и проигранного иска к газете The Sun франшизу покинул исполнитель роли Грин-де-Вальда Джонни Депп, а потом в сеть и вовсе слили весь сюжет фильма, не вызвавший у многих оптимизма. Дату выхода несколько раз переносили, да и противоречивая предыдущая часть, «Преступления Грин-де-Вальда», не помогала поверить в успех продолжения. Особенно преданные фанаты и потом лелеяли надежду на хороший фильм, но слив оказался правдивым, и мрачные прогнозы подтвердились.

Вот оно: «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»: пересказ сюжета слили в сеть! Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье.

Хотя Джоан Роулинг и числится автором сценария, одно из главных слабых мест «Тайн» — это сюжет. Несмотря на фашистские антимагловские замашки Грин-де-Вальда (а может, в чём-то и благодаря им), его допустили до выборов на должность главы Международной конфедерации магов. Тёмный волшебник харизматичен, он прирождённый лидер, а главное — он может видеть отрывки будущего, из-за чего любые попытки его остановить будто бы заранее обречены на провал.

Оппозиционная ячейка, демоверсия Ордена Феникса, направляемая Дамблдором, победы Грин-де-Вальда допустить не может. Поэтому в ход вступает план, надёжный, как швейцарские часы… Герои пускаются в хаотичное путешествие, чтобы сложнее было предвидеть, что именно они задумали. Ведь лучший план — это отсутствие плана! Во время просмотра не покидает ощущение, что недостатки сценария замаскированы этим костылём и виной всему не слабый беспорядочный сюжет — а так было задумано. Альбус гений и снова всех переиграл.

Киносерия, как и книги, взрослела вместе с публикой. Книжный цикл о Гарри Поттере завершился, но взросление магической вселенной продолжается. Волшебный мир уже почти не отличается от немагического, в нём мрачная и тусклая цветовая гамма, волшебники носят строгие невзрачные костюмы, бытовых чудес на фоне минимум, а одна из основных тем фильма, с ума сойти, — выборы! Над «Тайнами Дамблдора» словно поработали дементоры: из фильма, как сказал Рон Уизли, «как будто всю радость выкачали». Теперь главными героями стали зрелые, состоявшиеся люди со взрослыми заботами — политика, политика, семейные трагедии, ещё немного политики и несчастная любовь.

Герои фильмов о Гарри Поттере сталкивались с не менее серьёзными вопросами, но при этом с экрана лилось волшебство, а Гарри с ошалелым и счастливым лицом узнавал незнакомый мир. А теперь даже магл Якоб Ковальски (который, как и зритель, впервые сталкивается с новыми сторонами мира волшебников) помрачнел, осунулся и обзавёлся собственным психотерапевтом. И это всё ещё самый живой и интересный герой с логичной сюжетной аркой!

Но на первом плане находятся Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и Геллерт Грин-де-Вальд. Да, за несчастную любовь в фильме отвечают именно они, и у маститых актёров вполне получается передать сложность и трагизм этого чувства. Теперь роль Геллерта примерил на себя Мадс Миккельсен (уже третий отличный актёр в роли! давайте ещё!), который может сыграть злодея одним движением брови. Его предшественник, Джонни Депп, выглядел нарочито волшебным и чудаковатым во всём — от причёски до щеголеватой обуви. Инфернальный датчанин и без готичного камзола излучает скрытую опасность и тоньше играет роль серого кардинала, который действует уговорами, а не силой. За таким человеком на самом деле можно не только пойти на баррикады — в него легко влюбиться. Благо к однополым отношениям в волшебном сообществе относятся либеральнее, чем к нечистой крови, — Дамблдор открыто говорит о своей обречённой любви, встречая только понимание и сочувствие.

Фильм затрагивает и семейную жизнь Дамблдора. Здесь лучше раскрыты и его сложные отношения с братом Аберфортом, и трагедия сестры Арианы, и, наконец, логично объяснена загадка происхождения Аурелиуса. Трудности перевода, как и в случае с «Последними джедаями», помешали двоякой интерпретации названия. В The Secrets of Dumbledore речь идёт не о Дамблдоре, а о доме Дамблдора, всей его семье.

Досадно, что номинальный главный герой Ньют Саламандер, как и его подопечные, оставлен в сюжете, только чтобы оправдать название серии. Пара фантастических тварей в фильме есть, но они интересны создателям ещё меньше, чем их исследователь.

Несправедливо пострадали и другие герои — брат Ньюта Тесеус совсем не переживает из-за своей невесты, Криденс-Аурелиус выглядит схематичным страдальцем, Куинни уже не очаровывает, Тина не появляется на экране вплоть до финала, а маледиктус Нагайна… А где, собственно, Нагайна? В фильме её вообще нет. Да, после такой подставы кто угодно станет злодеем! Вместо развития персонажей предыдущих фильмов сценарий добавляет новых, например профессора Ильверморни — Юлали Хикс. Сопереживать всему этому калейдоскопу магов и маглов при всём старании не удаётся.

Но не обошлось и без светлых пятен — одного из новых героев, мракоборца МАКУСА по имени Хельмут Вайс, сыграл российско-украинский актёр Александр Кузнецов. Хельмут занимает не последнее место в иерархии сторонников Грин-де-Вальда, и, несмотря на мизерное количество экранного времени, Александр выглядит в роли более чем достойно. Было бы интересно наблюдать за его героем и дальше, но увы, плачевные сборы «Тайн» ставят продолжение всей серии под угрозу.

Для поклонников Поттерианы ценность новых фильмов заключается и в том, что они каждый раз расширяют вселенную и добавляют деталей в лор. Первые «Фантастические твари» приоткрывали завесу мира американских магов 1920-х — старый Нью-Йорк, подпольные бары, эхо войны, антураж и музыка освежали серию и показывали, как привычные элементы волшебного мира работают в непривычной для аудитории обстановке. Магическая Франция из второго фильма запомнилась разве что изящными линиями ар-нуво в декорациях и воздушным куполом местного Министерства магии.

В третьем фильме география снова расширилась, но об особенностях жизни волшебников из других стран мы узнаём минимум фактов. Волшебная Германия… ну, она серая, и там фашисты, а их местная тюрьма / концентрационный лагерь называется Эркстаг. Да, сэр, босс, как Рейхстаг, только пишется по-другому. Магический Китай отметился одной тёмной локацией, Бразилия — парой мимолётных кадров, а Бутан в финале — просто красивый фон для развязки. Отчаянно пытаясь вызвать эмоции у фанатов, создатели искусственно встроили в сюжет эпизод с Хогвартсом. Звучит знакомая музыка, летает снитч, ходят студенты в форменных мантиях — но мозг чует манипуляцию и отказывается растворяться в ностальгии.