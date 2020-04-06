С началом эпидемии коронавируса огромную популярность обрели фильмы, рассказывающие о вспышках вымышленных болезней. Люди заново смотрели «Эпидемию», «Штамм „Андромеда“» и «12 обезьян», но больше всего повезло картине Стивена Содерберга «Заражение». Дошло до того, что публика провозгласила сценариста фильма Скотта З. Бёрнса пророком: будто бы он ещё в 2011 году с особой точностью предсказал нынешнюю эпидемию. В этой статье мы вспоминаем фильм, выясняем, похожи ли MEV-1 и COVID-19, и разбираемся, настолько ли достоверно «Заражение», как все думают.

О чём фильм

История начинается с того, что американская бизнес-леди Бет Эмхофф заболевает после деловой поездки в Китай. Сначала всем кажется, что она подхватила обычную простуду, но болезнь стремительно прогрессирует, и спустя пару дней Бет умирает. Перед этим она успевает заразить своего сына, любовника и ещё пару десятков человек, которые разносят заразу по планете.

Вирус, получивший название MEV-1, оказывается крайне заразен и опасен. Через пару недель он охватывает бóльшую часть мира. Несмотря на все усилия ВОЗ и местных врачей, летальность новой заразы не желает опускаться ниже 30%.

В конце концов американские исследователи методом проб и ошибок изобретают эффективную вакцину против заразы, но до полной победы над вирусом ещё далеко. К этому моменту MEV-1 уже убил около 26 миллионов человек. И кто знает, скольких ещё он убьёт, если для обеспечения вакциной одного лишь населения США требуется больше года?

Пугающе реалистичный

Секрет нынешней популярности «Заражения» кроется в том, что ход развития эпидемии MEV-1 оказался пугающе похож на распространение SARS-CoV-2. Оба вируса зародились в Китае и передались человеку от животных через промежуточного носителя. Обе болезни сравнительно быстро разнеслись по всему миру. В обоих случаях распространению заразы способствовали глобализация, медлительность чиновников и бюрократов, разгильдяйство, неосведомлённость и безграмотность населения. Создатели угадали даже схожесть первичных симптомов болезни с симптомами обычного гриппа и ОРВИ.

Пророческий дар Скотта З. Бёрнса объясняется очень просто. Идея фильма пришла ему в голову после просмотра выступления Ларри Бриллианта, известного доктора, принимавшего участие в окончательной победе над оспой в 1970-х годах. Бёрнс задался целью написать максимально реалистичный сценарий возникновения и распространения новой неизвестной болезни и прочёл огромное количество материалов по теме. Он познакомился с Бриллиантом, а тот, в свою очередь, свёл Бёрнса с рядом эпидемиологов и вирусологов, которые помогли сценаристу придумать максимально достоверный сюжет, а актёрам — вжиться в облик настоящих учёных.

Для меня параллели с распространением коронавируса не стали сюрпризом. Потому что все учёные, с которыми я разговаривал во время работы над сценарием — а общался я со многими, — говорили, что появление новой пандемии лишь вопрос времени. Как человек, который верит в науку, я всегда считал, что, когда учёные говорят такие вещи, к ним стоит прислушаться. Скотт З. Бёрнс

Чистая наука

Большая часть сюжетных ходов фильма имеет под собой научное обоснование. MEV-1 образуется путем смешения двух вирусов, прежде обитавших в животных организмах. Такие вирусы называются зоонозными, и сегодня на них приходится около 75% новых заболеваний, с которыми за последнее время столкнулся человек. ВИЧ, Эбола, Марбург, сибирская язва, атипичная пневмония, COVID-19 — все они перекинулись на человека с того или иного животного.

Как и в реальной жизни, причиной появления нового вируса стал сам человек. С каждым годом на Земле остаётся всё меньше нетронутых цивилизацией уголков. В стремлении освоить новые земли человек всё чаще сталкивается с естественными ареалами обитания смертельных заболеваний. Всё больше вирусов мутируют и, как правило, через какого-то промежуточного носителя перескакивают на человека.

Как только вирус попадает к животному-посреднику, обычно хватает пары мутаций, чтобы он стал заразным для человека, доктор Кристина Койл, профессор эпидемиологии в Университете Нью-Йорка

«Заражение» наглядно показывает, каким уязвимым стало человечество в эпоху глобализации. Благодаря международным связям, трансатлантическим рейсам и прозрачным границам новые заболевания могут в считаные дни разнестись по всей планете. И, как и в реальной жизни, в фильме наиболее действенными методами борьбы с заразой становятся социальное дистанцирование, карантин и самоизоляция.

«Заражение» — это не просто развлекательный фильм, в него заложено вполне чёткое предупреждение: люди должны быть готовы к тому, что новые и неизвестные науке заболевания появляются и будут появляться снова и снова. Доктор Иан Липкин, профессор эпидемиологии Колумбийского университета, научный консультант фильма

И, прямо как в фильме, в реальной жизни встречаются люди, которые почему-то невосприимчивы к новой заразе:

Такое действительно случается. Рано или поздно нам попадаются люди, чей организм по какой-то причине обладает естественным иммунитетом против нового заболевания. Элис Хуанг, доктор кафедры биологии Калифорнийского технологического университета

«Заражение» как кино

Научная достоверность не единственное достоинство фильма. Стивен Содерберг снял зрелищное, атмосферное, динамичное и пугающее кино, которое всерьёз заставляет задуматься о хрупкости и уязвимости человеческой жизни, а убедительная игра актёров и уместное музыкальное сопровождение окончательно закрепляют «Заражение» в списке обязательных для просмотра фильмов.

Все эти достоинства были заметны и десять лет назад. Однако высокие оценки критиков, звёздный состав и актуальная тема не принесли больших кассовых сборов. При бюджете в 60 миллионов долларов «Заражение» заработало в прокате 136 миллионов и едва-едва вышло в плюс. Невидимый микроб оказался не настолько впечатляющим противником, как Годзилла, пришельцы из космоса или извержение вулкана. Нашлись у фильма и критики. «Заражение» ругали за недостаток внимания к потерям обычных людей, за отстранённость и выбивающегося из общей сюжетной канвы героя Джуда Лоу.

Но больше всех отличился критик The New York Times, разругавший «Заражение» за… нереалистичность. Все предсказанные Содербергом и Бёрнсом события показались ему высосанными из пальца. Передаваемые летучими мышами заболевания, способные за пару месяцев вызвать мировую пандемию? Кризис самых развитых систем здравоохранения? Бюрократические препоны и, о господи, карантин и практически повсеместный отказ от приватности? Теории заговора, паникёры, бесстрашные идиоты и массовые попытки лечиться какими-то альтернативными и откровенно самоубийственными способами?.. А-ха-ха, Голливуд, что ты делаешь, прекрати! В реальной жизни так не бывает!

Оказывается, бывает.

Нельзя сказать, что «Заражение» напрочь лишено неточностей. Огрехи в фильме есть, но вовсе не там, где их выискивали критики в 2011 году.

Ложка дёгтя

Две основные научные претензии к фильму сводятся к тому, что события развиваются слишком быстро. Бет Эмхофф, нулевой пациент, становится заразной сразу после того, как вирус проникает в её организм. Это в принципе невозможно: вирусу потребовалось бы несколько дней, чтобы размножиться в количестве, достаточном для заражения других людей.

Слишком быстро появляется и вакцина — на её поиски в фильме уходит всего несколько месяцев. В реальной жизни этот процесс затянулся бы минимум на год, а то и на полтора. Сначала нужно проверить вакцину на животных, провести её лабораторные испытания, проверить на людях, пройти сертифицирование — и только потом можно запускать её в массовое производство. И уж совершенно точно для признания вакцины работающей недостаточно одного успешного применения!

Вызывает сомнения и способ распространения вакцины. Вряд ли в реальной жизни её распространяли бы с помощью лотереи среди счастливчиков, родившихся в определённый день.

MEV-1 — это не коронавирус!

При всех сходствах нынешней пандемии с эпидемией MEV-1 киношный вирус не так уж похож на коронавирус. Во-первых, у MEV-1 гораздо большая летальность: судя по разрозненным репликам персонажей, от MEV-1 погибло около 26 миллионов человек — примерно 30% заболевших. Согласно официальным данным, на начало апреля коронавирус SARS-CoV-2 заразил миллион человек и убил примерно 50 тысяч, — таким образом, его летальность оценивается в 5%.

Прототипом MEV-1 был вирус Нипах, относящийся к семейству парамиксовирусов. Помимо высокой температуры, головных и мышечных болей, рвоты и боли в горле он способен вызывать острую дыхательную недостаточность, конвульсии и в особо тяжёлых случаях — воспаление мозга. Новый коронавирус не трогает мозг, но в тяжёлой форме вызывает пневмонию и острую дыхательную недостаточность. Он в первую очередь опасен для людей, у которых уже есть серьёзные проблемы со здоровьем.

Что ещё посмотреть об эпидемиях?

«Эпидемия» (1995) — более традиционный (а значит, менее достоверный и более идиотский) голливудский блокбастер о вспышке геморрагической лихорадки в маленьком калифорнийском городке. Бригада армейских врачей пытается помешать собственному командованию, желающему скрыть следы своей некомпетентности, сбросить на город вакуумную бомбу.

Фильм интересен благодаря актёрской игре Кевина Спейси и первоисточнику: он снят по мотивам популярной книги Ричарда Престона «Горячая зона» — увлекательной истории борьбы с вирусом Эбола. Кстати, книжка вышла на русском языке буквально пару недель назад.

«Противостояние» (1994) — мини-сериал по одному из самых захватывающих романов Стивена Кинга. По сюжету страшная эпидемия, унёсшая жизни 99,9% населения Земли, служит лишь прологом к основным событиям.

«Выжившие» (2008–2010) — бодрый британский сериал о группе людей, которые пережили опустошительную эпидемию гриппа и теперь пытаются уцелеть в новом необычном мире.

«Последний корабль» (2014–2018) — американский научно-фантастический сериал. Его сюжет в первых двух сезонах строился вокруг поиска вакцины от очередной разрушительной эпидемии, грозящей стереть человечество с лица Земли.

«Штамм „Андромеда“» (1971) — весьма достоверная, реалистичная и точная экранизация столь же достоверного романа Майкла Крайтона, в котором группа учёных пытается разобраться, что же убило население крошечного аризонского городка. Если бы эпидемия коронавируса началась не на рынке в Ухане, а после падения метеорита где-то в американской глубинке, сейчас бы все дружно пересматривали именно «Андромеду».

«12 обезьян» (1995) — психоделическая антиутопия Терри Гиллиама о путешественнике из будущего. Он пытается остановить эпидемию, унёсшую жизни пяти миллиардов человек, но постоянно попадает не в то время.

«Паника на улицах» (1950) — нуарный детектив о военном враче, который пытается поймать больного лёгочной чумой бандита на улицах Нового Орлеана.