В конце прошлой недели Джон Лассетер, один из основателей студии Pixar и креативный директор Disney, сообщил, что покинет компанию в конце этого года. Фактически это значит, что он уволен за неподобающее поведение.

Вклад Лассетера в кино огромен: благодаря работам его студии компьютерная анимация в Голливуде полностью вытеснила рисованную. Снятая им «История игрушек» стала настоящим прорывом в мультипликации. Когда Pixar стала частью Disney, Лассетер возглавил анимационное подразделение всего концерна. С его именем связывают нынешний ренессанс диснеевской анимации.

Как режиссёр Лассетер снял всего пять полнометражек, но как продюсер сделал намного больше. «ВАЛЛ•И», «Зверополис», «Суперсемейка», «Головоломка», «Корпорация монстров» — без его участия не обходился ни один релиз Disney и Pixar. Многие считали его фигурой, сравнимой по значимости с самим Уолтом Диснеем. Давайте разберёмся, как столь значимый человек мог так неожиданно пасть с Олимпа.

С чего всё началось

Тучи над Лассетером сгустились в ноябре прошлого года. Сразу несколько изданий обвинили его в алкоголизме, неподобающем поведении и домогательствах.

Как отмечают бывшие и нынешние сотрудники Pixar, Лассетер был «мальчишкой-переростком», который не признавал такого понятия, как «личное пространство». О его привычках заключать в медвежьи объятия каждого встречного ходили легенды: он обнимался с коллегами, соратниками, фанатами и простыми встречными. И, увы, не всегда это получалось безобидно и дружески.

Особенно доставалось молоденьким девушкам. По словам источников, отказавшихся раскрывать свои имена из опасений за будущую карьеру, Лассетер позволял себе целовать сотрудниц в щёки и губы, комментировать их внешность, гладить их по коленкам и касаться пониже спины. СМИ сообщали, что за десятилетия сотрудницы Pixar выработали несколько «защитных приёмов» против любвеобильного босса и приучились не надевать юбки на совещания. Известен случай, когда фотографию Лассетера в обнимку с двумя дамами пришлось редактировать из-за того, что его руки лежали не там, где нужно.

По заявлениям СМИ, руководство Disney давно знало о выходках Лассетера, но ничего не предпринимало, опасаясь потерять ценного сотрудника. Но после скандала вокруг Харви Вайнштейна и движения #MeToo игнорировать ситуацию было больше нельзя. Лассетер добровольно ушел в полугодовой отпуск. Это давало Disney возможность переждать бурю, разобраться в ситуации и хоть на время сохранить Лассетера на студии. Сам он признал своё поведение «проблемным» и обещал «измениться, вдохновиться и вернуться лучшим лидером».

Невинный круиз и неприятная дилемма

Перед уходом в отпуск Лассетер принял участие в создании детского альбома, посвященного аттракциону «Путешествие по джунглям» в «Диснейленде». Джон работал гидом на этом аттракционе в 1970-е и сохранил тёплые воспоминания о тех временах. Лассетер озвучил аудиоверсию одноименной книги и послужил прообразом ее главного героя, жизнерадостного экскурсовода по имени Джон.

Когда разгорелся скандал, для книги уже были готовы иллюстрации. Редакторы подумали, что ставить на обложку детской книжки оскандалившегося Лассетера нельзя, и заказали новые иллюстрации, но высшее руководство компании отменило их решение. Книга ушла в печать в первоначальном виде.

Примерно в это же время подошел к концу шестимесячный отпуск Лассетера, и The Wall Street Journal сообщил, что руководство Disney подумывает вернуть его к работе, хотя, возможно, и ограничить его полномочия. Компания по-прежнему нуждалась в его творческом гении. В ответ на эти известия в Сети набрал популярность хэштег #LoseLasseter. Многие, включая нескольких сотрудников Disney и Pixar, потребовали отставки Лассетера.

Анонс невинного альбома и слухи о возвращении Лассетера возникли в неподходящее время. Во-первых, только-только арестовали Харви Вайнштейна, и притихшее было движение #MeToo вновь вышло на передние полосы. Во-вторых, телеканал ABC, входящий в бизнес-империю Disney, только что закрыл один из самых рейтинговых своих проектов, телесериал «Розанна», из-за расистской шутки исполнительницы главной роли Розанны Барр в Twitter.

Президенту Disney Бобу Айгеру мигом припомнили историю с Лассетером и двойные стандарты. Мол, женщину-еврейку, да еще и республиканку, уволили за одну фразу, а белому гетеросексуальному мужчине за многолетние приставания полагается только отпуск. Disney начал угрожать пиар-скандал…

И пару недель спустя Лассетер подал в отставку.

Что будет дальше с Лассетером?

Даже с учётом скандальной репутации Лассетер вряд ли долго останется без работы. С таким послужным списком его наверняка готовы будут принять в Dreamworks, Sony Pictures Animation, Netflix или даже Apple. Автор новостной рассылки о новостях Голливуда The Ankler Ричард Рэшфилд предполагает, что Лассетер может основать и собственную студию, и отбоя от инвесторов у него не будет.

Кроме того, Лассетер может увести за собой часть коллег. Хотя движение #LoseLasseter и поддержала часть сотрудников Disney и Pixar, для многих других он остается непререкаемым авторитетом. Долгие годы его поведение терпели не только руководители, но и подчинённые. И если завтра Лассетер окажется в другой компании, кое-кто в Pixar наверняка задумается о смене работы. Что хуже: терпеть обнимашки (которых теперь наверняка будет меньше) или отказаться от работы с одним из самых успешных продюсеров?

А что будет с Disney и Pixar?

Отсутствие Лассетера уже начинает сказываться на компании. Раньше ни один проект не обходился без его участия или одобрения. Сейчас же Disney и Pixar отказались от централизованного стиля управления и полагаются на мнение художников, продюсеров, руководителей каждой студии и творческой команды, отвечающей за каждый конкретный проект.

Возможно, стоит ожидать изменений в творческом коллективе Pixar. Компанию стали часто критиковать за недостаточную инклюзивность — все ключевые должности занимают белые гетеросексуальные мужчины, а единственная женщина-режиссёр, Бренда Чэпмен, лишилась своего поста в разгар съёмок «Храброй сердцем». Сценаристка Рашида Джонс, ушедшая с четвертой «Истории игрушек», и вовсе назвала Pixar «мальчиковым клубом» и заявила, что мнение женщин и представителей этнических меньшинств там гроша ломаного не стоит.

Имена преемников Лассетера еще не названы, но ожидается, что его обязанности поделят между собой создатель «Корпорации монстров» и «Головоломки» Пит Доктер и режиссёр и сценарист «Холодного сердца» Дженнифер Ли. Смогут ли они полноценно заменить Лассетера — большой вопрос.