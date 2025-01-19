Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес

Минувший год выдался для жанра киноужасов неоднозначным: с одной стороны, заметных проектов выходило довольно много, а с другой — большинство из них трудно назвать стопроцентными хитами. Тем не менее пугающую десятку мы для вас собрали — она получилась спорной и даже не всегда фантастической, но как минимум интересной. Готовы как следует испугаться? Если что, мы не забыли про «Субстанцию» и «Битлджуса» — просто они в другом замке:

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Ужасающий 3

Фредди Крюгер, Джейсон и Майкл Майерс выдохлись и ушли на покой — у слэшеров новое лицо. И это ухмыляющееся лицо клоуна Арта, созданного воображением режиссёра Дэмиена Леоне. Хоррор-франшиза, выросшая из короткометражек, била рекорды кассовых сборов, а её жуткий антагонист завоёвывал всё большую популярность. Секрет быстрого взлёта на олимп страшного кино — смелость в изображении ультранасилия. Каждый «Ужасающий» становится такой крышесносной кровавой вакханалией, что желудки неподготовленных зрителей порой не выдерживают.

Кульминация веселого фестиваля расчленёнки — третий фильм, где Арт примеряет костюм Санты и пускается во все тяжкие, не брезгуя даже убийством детей. К сценам художественного превращения людей в фарш пришита сюжетная основа, призванная объединить предыдущие картины и ответить на некоторые вопросы о мифологии мира. Сиенна, героиня второй части, возвращается, чтобы вновь противостоять клоуну-маньяку — а зритель узнаёт чуть больше о его происхождении. Назвать сценарий каким-то особенно выдающимся нельзя — хотя, если оглянуться на то, с чего серия начиналась, можно заметить профессиональный рост Леоне (не говоря о возросших бюджетах).

Впрочем, «Ужасающего» смотрят, в первую очередь, ради отбитого крошилова. И в этом смысле триквел не только не уронил планку, но и поднял её на пару десятков пунктов. После такого мясного угара Леоне придётся придумать для следующих фильмов нечто новое — а это будет трудно. Поживем (если Арт до нас не доберётся), увидим — пока что чёрно-белый шут отрывается на полную катушку и приносит радость всем любителям жестоких зрелищ.

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Омен: Первое знамение

Маленький антихрист Дэмиен (в честь которого, кстати, назвали режиссёра «Ужасающего») не стал основой успешной хоррор-франшизы. Сиквелы «Омена» получали всё более прохладные отзывы, ремейк тоже не стал хитом, а о сериале «Дэмиен» лучше не вспоминать. Но продюсер Дэвид С. Гойер решил, что истории нужен приквел, — и, на удивление, не ошибся.

Для Аркаши Стивенсон «Первое знамение» стало дебютом в большом кино. Свежий взгляд пошёл фильму на пользу — Стивенсон сама приложила руку к сценарию и создала картину, примыкающую к серии «Омен» постольку-поскольку. Заговор церковников, задумавших привести в мир воплощение Сатаны, тут есть — но в центре сюжета всё-таки молодая послушница Маргарет (Нелл Тайгер Фри), «ненадёжная рассказчица», из-за лабильной психики которой происходящее в стенах католического приюта приобретает другое, тревожное звучание.

Чем это кончится, зрители, конечно, знают (если смотрели «Омен»). Но здесь путь важнее цели — мастерски снятые сцены, радующие киноманов, и стильные визуальные образы складываются в рассказ о тотальном контроле системы и попытках из-под него вырваться. Пожалуй, именно так — со вкусом — эту тему и нужно было преподносить.

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Я видел свечение телевизора

Студия А24 — регулярный поставщик нестандартного, артхаусного и вместе с тем зрительского кино. В их проектах соблюдается грамотный баланс авторской свободы и милосердия к широкой аудитории — вот и «Я видел свечение телевизора» получился таким.

По сюжету нелюдимый подросток Оуэн знакомится с не менее нелюдимой Мэдди, которая фанатеет по телесериалу «Розовый туман». Сериал о двух девушках, борющихся со сверхъестественными угрозами, напоминает «Доктора Кто», «Баффи» «Дирка Джентли» одновременно. Спустя некоторое время Мэдди исчезает, и Оуэн начинает подозревать, что события «Розового тумана» могли быть не такими уж и выдуманными.

Здесь нет привычных хоррор-атрибутов и типичных «ужасных» тропов, но кино получилось по-настоящему жутким. Отчасти дело в общем чувстве дискомфорта и некой неправильности и неизбежности происходящего, но главные причины глубже. Фильм поднимает непростые и неудобные темы одиночества и неприятия себя, поневоле заставляя задуматься о том, как много людей по тем или иным причинам живут не свои жизни и не решаются ничего изменить. Картина порадует искушённых зрителей — как и в большинстве проектов А24, здесь стильная картинка, отличная инди-музыка и ностальгические синефильские отсылки.

Еретик

Если предыдущие фильмы на тему религии, выпущенные студией А24, были посвящены язычеству, культам и жертвоприношениям, то «Еретик» Скотта Бека и Брайана Вудса обращается к старому доброму христианству и не менее старому, но не доброму атеизму.

Улыбчивый, источающий фирменное обаяние мистер Рид (Хью Грант) читает двум девушкам-мормонкам (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) пламенные, как огонёк свечи с ароматом черничного пирога, речи о вере и неверии, сравнивает религию с «Монополией» и песней Radiohead, а затем устраивает гостьям испытание в стиле «Пилы» на минималках. Мистики во всём этом нет — хоть Рид и пытается убедить пленниц в обратном, — а есть классические тропы жанра, злодейская харизма и гнетущая атмосфера.

Первая половина фильма, состоящая из лекции мистера Рида, чересчур прямолинейна и неоригинальна (религия — это инструмент контроля; а то сами мы бы не догадались!). А «пыточной» части не хватает изобретательной жестокости и динамики. Создатели чуть-чуть недотянули, не реализовали потенциал идеи. Но смотреть историю маньяка-атеиста не скучно. Её во многом спасают интересный визуал и перфоманс Гранта — амплуа плохиша стареющему голливудскому красавчику явно очень нравится. А ещё ленте не откажешь в жизненности: приходишь в гости поесть пирога, а тебя заставляют играть в настолки и вести философские разговоры на кухне. Вот где настоящий хоррор!

Собиратель душ

Студия Neon проделала, без шуток, впечатляющую работу с промокампанией «Собирателя душ» (он же Longlegs) режиссёра Осгуда Перкинса. Его рекламировали как «самый страшный фильм 2024 года», а тот факт, что загримированное лицо Николаса Кейджа, исполнителя роли маньяка, оставалось в секрете, только подогревал интерес. После премьеры оказалось, что «Собиратель душ» — не совсем то кино, которое ожидали зрители, но всё ещё очень любопытное.

Агент ФБР Ли Харкер (Майка Монро) расследует запутанное дело о серийных не то убийствах, не то самоубийствах. Вскоре выясняется, что в нём замешаны оккультизм, зловещий человек по прозвищу Длинноногий, странные куклы и сама Ли. Лучше не сравнивать «Собирателя» с «Молчанием ягнят», как делают многие. — при некотором внешнем сходстве, по сути и общему впечатлению это совершенно разные фильмы. Кино Перкинса тягучее, загадочное и больше напоминающее кошмарный сон — в нём неторопливые диалоги, давящая атмосфера и уйма недосказанности. А ещё это очень красивый фильм, в котором можно любоваться каждым вторым кадром — а потом нервно вздрагивать от внезапного кейджевского «КУ-КУ!».

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Эбигейл

Чёрная комедия «Эбигейл» стала неожиданным подарком для любителей обоих жанров. У кино не было громкой рекламы и заметной промокампании, но оно вышло увлекательным, изобретательным и ужасно забавным.

Команда преступников получает задание похитить дочь влиятельного богача — 12-летняя девочка, которая занимается балетом, не должна доставить хлопот. Похищение проходит гладко, и теперь наёмникам и их юной добыче предстоит провести ночь в особняке в ожидании выкупа. Но тут маленькая танцовщица оказывается древним вампиром, и горе-похитителям нужно как-то выжить до следующего рассвета.

В фильме на удивление яркий и талантливый актёрский состав — взять хотя бы Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») или Дэна Стивенса («Легион»), которые неизменно хороши в каждом кадре. А крепкий сценарий раскрывает всех героев ровно настолько, насколько нужно, и сюжет его ни разу не проседает за относительно компактный хронометраж. «Эбигейл» периодически балансирует на грани абсурда, а по обилию крови и внутренностей может соперничать с сериалом «Пацаны» — но в жанре вампирской комедии выступает заметно лучше недавнего «Ренфилда»

Улыбка 2

Редкий случай, когда продолжение получилось, пожалуй, лучше оригинала. Изюминкой рекламной кампании стал Рэй Николсон, сын того самого Джека Николсона, унаследовавший незабываемую улыбку отца. Правда, роль у него маленькая — главной героиней стала певица Скай Райли (Наоми Скотт). Она пытается вернуться в шоу-бизнес после жуткой аварии, принимает обезболивающие и пытается забыть о травмах прошлого, которые то и дело дают о себе знать.

Если вы смотрели первый фильм, то знаете, что в центре сюжета — проклятие, которое передаётся от человека к человеку. Виной всему не видеокассета или проклятый дом, а паранормальная сущность, заставляющая носителя убить себя на глазах у других. Незадачливый свидетель становится новым носителем и повторяет цикл. Пока очередная жертва жива, она видит вокруг себя людей, которые очень нехорошо улыбаются (многие из этих улыбок запомнятся вам надолго).

По духу фильм напоминает «Оно следует за тобой» и недавнюю «Ловушку» Шьямалана. Наоми Скотт много поёт в кадре, и некоторые из песен хорошо звучали бы и на настоящей эстраде. Кино получилось беспощадным, жутким и по-хорошему бодрящим — в конце концов, мы смотрим ужасы, чтобы получить дозу адреналина.

Максин ХХХ

Максин ХХХ завершает хоррор-трилогию, о которой мы не просили, но которая оказалась очень нужна. Третье детище творческого союза актрисы Мии Гот и режиссёра Тая Уэста появилось практически экспромтом, пока тандем пребывал в творческом экстазе после предыдущих фильмов, «Икс» и «Пэрл».

Гот возвращается к роли Максин из первого фильма, порноактрисы, которая отчаянно стремится закрепиться в Голливуде. Вот только от прошлого не сбежать: кто-то методично убивает близких ей людей. Всё это происходит на фоне «Сатанинской паники» 1980-х, дискуссий о нравственности, нетленности искусства и безжалостном шоу-бизнесе.

«Максин» не назвать прорывом, но это нео-джалло оказывается достойным финалом для серии, а смотреть на актерский ансамбль и слушать со вкусом подобранную музыку эпохи — настоящая отрада.

Полночь с дьяволом

Считаете идею «найденной плёнки» избитой? Раздражает дергающаяся камера и игра актёров-любителей? А что вы скажете о старой плёнке, на которой запечатлена последняя попытка ведущего ночного шоу обрести славу?

Когда-то Джек Делрой боролся за внимание с легендой американского телевидения Джонни Карсоном, а теперь о нём никто не помнит. Что же случилось в ту полночь, когда на прямой эфир заскочил сам дьявол, рассказывает мокьюментари-хоррор братьев Кернс. Известный ролями второго и третьего плана актёр Давид Дастмалчян здесь исполняет ведущую партию и живо передает метания карьериста, который ради славы поставил на кон всё — возможно, и свою душу.

При этом Делрой не злодей, а скорее фаустовский персонаж. Аккомпанирует ему череда запоминающихся помощников: бывший фокусник-гипнотизёр, ставший разрушителем легенд, общающийся с покойниками медиум и девочка, внутри которой, в лучших традициях «Изгоняющего дьявола», засело что-то зловещее. А лучший момент фильма — тот, в который зритель сам становится участником представления.

Астрал. Медиум

Привычка отечественных прокатчиков искусственно вклеивать во франшизы не связанные с ними фильмы — орудие обоюдоострое. С одной стороны, это завлекает в сети неискушённую аудиторию, которая верит, что новая часть известного сериала действительно вышла. С другой — отпугивает зрителей, которые не без оснований считают, что хорошее дело «астралом» или «проклятием» не назовут. Как бы то ни было, подобный подход мешает распознать по-настоящему оригинальные работы.

Смысл названия ирландского хоррора Oddity — странность, диковинка, остаток. Странной и брошенной чувствует себя героиня фильма Дарси — слепой медиум, чью сестру-близняшку Дэни убили в собственном доме. Убийцу вроде бы нашли, но Дарси чувствует, что что-то не так. Год спустя она возвращается туда, где произошло убийство, а муж Дэни пытается жить дальше и хочет всё забыть. Незамысловатость завязки искупается атмосферностью и стилем фильма, который не перегибает с дешёвыми пугалками, но заставляет вместе с героями задаваться вопросами о потусторонней или реальной природе происходящего.

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