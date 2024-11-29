Лучшие фильмы 2024 года: фантастика, мистика и конец света

Этот год полон продолжений и возвращений — как ожидаемых, вроде «Дюны», так и приятных сюрпризов. Далеко не все фильмы добрались до российского проката — по крайней мере, официально, — но в наши времена никакие санкции не остановят упорного искателя. Если вам не удалось поймать что-то из нашего списка в кинотеатре — считайте это рекомендацией для домашнего просмотра. Бывают годы, когда победителя нашего голосования легко угадать заранее. 2024-й не из таких: в нашем опросе за звание фильма года почти на равных боролись аж четыре картины, и победителей разделили всего два голоса. Результат наверняка вас удивит, кого-то возмутит, а кого-то обрадует — но мы в редакции решили не менять выбор наших авторов. Оно того стоит.

И нет, мы не забыли мультфильмы — им, сериалам и ещё некоторым категориям, мы посвятим отдельные подборки.

Планета обезьян: Новое царство

🏆 Визуал года

Серия «Планета обезьян» всегда была в первую очередь социальной фантастикой, где разумные обезьяны служили метафорой. В этом «Новое царство» уступает лучшим образцам серии — оригинальному фильму и недавней трилогии Цезаря . У нового режиссёра Уэса Болла (даже не однофамилец) вышло просто зрелищное приключенческое фэнтези о жестоких завоевателях и о походе героя, которому они сожгли родную хату. Социалка тут самая простая: не в первый раз нам напоминают, что под лозунгами добра легче творить зло.

Зато что у Уэса получилось блестяще, это визуальная часть, и речь не только про обезьян, как всегда отлично сыгранных в цифровом гриме. Режиссёр ярко показал дивный новый мир без людей, где природа берёт своё: поросшие зеленью руины небоскрёбов, ржавые остовы кораблей, мачты ЛЭП, превратившиеся в обезьяний Лориэн. «Новое царство» — самый красивый фильм о Планете обезьян, да и, пожалуй, один из самых красивых в кинофантастике этого года вообще.

Читайте также «Планета обезьян: Новое царство» — это эпичный постапокалиптический «Аватар» Александр Гагинский 16.05.2024 61676 Дивно красивое кино про мир, освобождённый от людей.

Дэдпул и Росомаха

🏆 Супергеройский фильм года

Киновселенная Marvel в последние годы терпит неудачи . Чтобы выжить, она поглощает остатки другого киномира — « Людей Икс ». Спасать Marvel отправили самых ярких героев съеденной серии: незатыкаемого сносителя четвёртых стен Дэдпула и брутального, как наждачная туалетная бумага, Росомаху (который как Цой: неживой, но как живой). По пути через мультивселенную фансервиса им встретится ещё не меньше десятка любимых или забытых героев, от действительно крутого Блэйда до Гамбита, фильм про которого так и не сняли.

Создатели «Дэдпула и Росомахи» откровенно насилуют наследие своих героев, но сами же первыми смеются над этим. Бесчисленные камео (и шутки про них!), стёб над трагической концовкой « Логана », приколы про свою же франшизу и её зрителей — наверное, только с такой самоиронией и можно отнестись к всепоглощающей корпоративной мощи Marvel. Самый жалкий из Росомах и самый дурацкий из Дэдпулов всё же оказались самой весёлой супергеройской командой этого года.

Читайте также «Дэдпул и Росомаха». Кинокомикс для взрослых во славу заурядности Илья Глазков 29.07.2024 3797 Вселенная «Людей Икс» мертва — да здравствует вселенная «Людей Икс»!

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

🏆 Фантастический боевик года

Почти 10 лет прошло с тех пор, как Джордж Миллер снял « Дорогу ярости » — пожалуй, лучший боевик десятилетия, воскресивший мир «Безумного Макса» . Снятый им же приквел про юность воительницы Фуриосы такой сенсацией не стал. Фильм вышел более неспешным, мрачным и жестоким, почти мизантропичным. А сама Фуриоса оказалась не такой яркой, как в «Дороге ярости»; большую часть фильма она пребывает в тени колоритного злодея Дементуса.

Но всё же «Фуриоса» — это полноценное возвращение во вселенную постапокалиптической Пустоши, где льются кровь и бензак, ревут моторы, а жизнь стоит дешевле, чем глоток чистой воды. Изобретательные битвы и погони, диковинные ржавые машины, эксцентричные злодеи и молчаливые неоднозначные антигерои — здесь есть всё, о чём мог мечтать поклонник «Безумного Макса», кроме, собственно, Макса.

Читайте также Фуриоса — самое неинтересное в фильме «Фуриоса»! А есть ли Безумный Макс? Александр Гагинский 26.05.2024 47199 На Пустошах не жалко никого.

Падение империи

🏆 Социальный фильм года

Алекс Гарленд снял и сочинил много фантастики — « Из машины », « Аннигиляция », «28 дней спустя». На этом фоне его новый фильм — суровый реализм. Тут лишь одно допущение: в Америке буквально завтрашнего дня идёт гражданская война между засидевшимся президентом и восставшими штатами. И вместо «своей правды» у двух сторон своя неправда: и те, и те убивают гражданских, пытают пленных, не считаются с потерями. Посреди всего этого горстка военных репортёров пытается проникнуть в осаждённый Вашингтон и взять у президента последнее интервью. А для начала — хотя бы выжить под перекрёстными обстрелами.

Многие восприняли фильм как критику Трампа или в целом Америки. Но «Падение империи» подходит для любой войны и любой страны. Это фильм о людской жестокости, о том, как легко может в одночасье рухнуть всё, что казалось вечным и незыблемым. А ещё — об адреналиновых наркоманах с профдеформацией, которые сами лезут под пули, чтобы показать ужасы насилия. Уже не особо надеясь, что рассказанная ими правда остановит будущие войны.

Читайте также «Падение империи»: политический хоррор из недалёкого будущего Денис Старостин 15.04.2024 39058 Америку раздирает вражда, журналистов убивают, а люди принимают ужасы войны за «фейк ньюс».

Чужой: Ромул

🏆 Возвращение года

нормального «Чужого» без странностей. Просто ещё одно кровавое приключение незадачливой команды. На сей раз работяги-шахтёры залезли на заброшенную космическую станцию, чтобы вырваться с нищей планеты, а столкнулись там с ксеноморфами и чудовищем похуже: компанией «Вейланд-Ютани». Мы, как и многие фанаты, уже подумывали, что серию фильмов про Чужого пора закопать рядом с « Терминатором » и «Матрицей». Но Феде Альваресу удалось снять то, на что не особо и надеялись: просто«Чужого» без странностей. Просто ещё одно кровавое приключение незадачливой команды. На сей раз работяги-шахтёры залезли на заброшенную космическую станцию, чтобы вырваться с нищей планеты, а столкнулись там с ксеноморфами и чудовищем похуже: компанией «Вейланд-Ютани».

«Ромул» не пытается перевернуть мир «Чужого», как «Прометей» и «Завет». Он лишь дополняет его в мелочах — даёт понятные мотивы злодейства корпорации, раскрывает принципы работы андроидов-синтетов . Его слабое место — неоригинальность, в общих чертах по сюжету он повторяет первого «Чужого», особенно в концовке. Но в остальном «Ромул» — атмосферный и увлекательный космический ужастик с запоминающимися сценами. Чего стоят гибрид человека и Чужого или битва в невесомости!

«Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему Александр Гагинский 27.08.2024 10209 Кто круче — Ридли Скотт или Джеймс Кэмерон? И так ли плохи другие фильмы серии?

Субстанция

🏆 Арт-фильм года

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Наверняка вы слышали эти слова, даже если не смотрели фильм Корали Фаржа «Субстанция». Кино стало одним из самых кассовых фильмов года в России, не говоря уже о популярности по всему миру и Золотой пальмовой ветви за лучший сценарий. По сюжету некогда популярная голливудская звезда Элизабет (Деми Мур) решается на рискованную процедуру, в результате которой на свет появляется её гротескно соблазнительная молодая версия по имени Сью (Маргарет Куолли).

«Субстанцию» смело можно отнести к поджанру боди-хоррора: фильм следует заветам Дэвида Кроненберга и наотмашь бьёт зрителя по глазам и ушам. Яркие цвета, пробирающий до костей звуковой дизайн, литры крови и килограммы страдающей плоти — и всё это для того, чтобы донести простую и печальную идею. Женщины привыкли жить с мыслью, будто чтобы чего-то стоить в бездушном глянцевом мире беспощадной конкуренции, им нужно обязательно быть молодыми и красивыми, потому что, знаете ли, после пятидесяти «оно останавливается».

Читайте также «Субстанция»: боди-хоррор в мире жестокого гламура Олеся Климчук 26.09.2024 19613 «Извините, у вас ухо отклеилось»

Битлджус Битлджус

🏆 Комедия года

Что все мы думали об этом фильме год назад? Что Тим Бёртон всё никак не может угомониться и пытается вернуть лучшие годы? А он взял и вернул. Главный Гот Голливуда собрал большую часть актёров своей чёрной комедии 1988 года, позвал мастеров по практическим спецэффектам — и получился не просто ностальгический сиквел, а фильм на уровне оригинала.

Макабрный и при этом забавный загробный мир всё так же радует мёртвыми, но такими живыми обитателями. Майкл Китон в роли демона-экзорциста Битлджуса (не повторяйте трижды!) всё такой же, будто и не было этих сорока лет: вертится, поёт, творит страшные и безумные шалости. Под стать ему готичная Вайнона Райдер и взбалмошная Кэтрин О’Хара и, конечно, новая любимица Бёртона: Дженна Ортега, сохранившая в этом фильме многое от своего образа Уэнсдей Аддамс . Можно сказать, «Битлджус Битлджус» получился именно «Семейкой Аддамс» без тормозов: фильм одновременно смешной и вызывающе жуткий, дикий, но симпатичный.

Читайте также «Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего Александр Гагинский 10.09.2024 6926 Идеальное хэллоуинское кино, будто снятое в 1980-е.

Дюна: часть 2

🏆 Научно-фантастический фильм года

Пустыня. Гигантские песчаные черви. Громыхающие комбайны-харвестеры и стрекочущие орнитоптеры. Беспощадный дом Харконненов выкачивает спайс из планеты Арракис. Юный Пол Атрейдес становится воином, а затем вождём и живым богом фрименов, народа пустыни. Садист Фейд-Раута режет гладиаторов на арене на радость коварному барону. Начинается война за судьбу не только планеты, но и всей галактики. Вершится история не менее величественная и эпическая, чем «Властелин колец», — только в жанре космической фантастики.

Первая «Дюна» Дени Вильнёва была Фильмом года по версии «Мира фантастики» . Это не самая точная экранизация великого романа Фрэнка Герберта — но самая впечатляющая и, пожалуй, самая народная. От второй части мы ждали столь же мощного завершения истории. Но режиссёр и тут сумел нас удивить — хотя бы тем, что это оказалась лишь середина трилогии. Изменив финал романа, Вильнёв сразу перешёл к событиям, подводящим ко второму роману в серии, «Мессии Дюны», и уже готовится к его экранизации. А значит, с этим миром мы ещё не прощаемся.

Читайте также «Дюна: часть вторая» — неужели будет продолжение? Наш обзор Александр Гагинский 01.03.2024 72988 Как Дени Вильнёв изменил сюжет книги, чтобы получить шанс снять третью часть.

Мастер и Маргарита

🏆 Фильм года + 🏆 Р усский фильм года

По-настоящему значимые произведения опознаются по многомерности. Они входят в как будто бы заранее заготовленное место в наших жизнях и становятся топливом для наших мыслей, нашей речи и даже образа жизни. Сюжет и цитаты из «Мастера и Маргариты» известны всякому отечественному читателю, это что-то из культурного кода. Экранизировать такое произведение — что исполнять смертельный номер. Однако режиссёру Михаилу Локшину и сценаристу Роману Кантору удался фокус невиданный — собственная интерпретация классики!

В романе было несколько сюжетных линий, разных по времени и месту действия. Фильм лишь бегло касается Ершалаима, зато строит поверх изображённой Булгаковым Москвы грандиозный технологичный мегаполис. Для кого-то это утопия, для кого-то — наоборот. Мастер в фильме — аватар самого Булгакова, борющийся за звание творца, а не винтика в системе. Он бежит в свою книгу, чтобы спастись от профессионального краха и обречённой любви к замужней Маргарите. Там писатель выводит своего героя и спасителя, деятельного, любопытного и по-своему справедливого. Воланд, кажется, один способен навести порядок в творящейся чертовщине…

Нельзя сказать, что экранизация идеальна: многим из книги пожертвовали, многое показано в свете жизни Булгакова и дня сегодняшнего. Но отклоняясь от буквы, фильм сохраняет дух, чествует автора. Вместе со звёздным актёрским составом и особым визуальным стилем это и наделяет картину индивидуальностью, делая для нас самым весомым фильмом в 2024 году.

Читайте также «Мастер и Маргарита»-2024: обзор. Любовь как убежище, дьявол как последняя надежда Игорь Хованский 25.01.2024 86990 Сценарий переплетает историю Мастера с биографией Булгакова, актёры отжигают, а мир фильма сверкает ар-деко и декадансом.

«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше? Ульяна Скибина 27.02.2024 53862 Разбираемся, какой фильм ближе к тексту и где персонажи соответствуют первоисточнику.

А судьи кто? В выборах главных фильмов и сериалов участвовали: Александр Анохин, Марина Беляева, Андрей Быков, Денис Варков, Александр Гагинский, Илья Глазков, Евгения Деревская, Егор Ермоченок, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов, Инар Искендирова, Андрей Квасков, Дмитрий Кинский, Александр Киселев, Олеся Климчук, Алексей Корсаков, Дарья и Юрий Кулагины, Мария Лебеденко, Рона Михайлова, Леонид Мойжес, Денис Недыпич, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский, Евгения Сафонова, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Илья Цуканов, Кирилл Шайдуров, Евгений Шеянов, Мария Шмидт

🏆 Фильм года по версии читателей В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре — проголосовали 1448 человек (выбирать можно было только один вариант): «Дюна: Часть вторая» (545 голосов, 37,64%) «Дэдпул и Росомаха» (264 голоса, 18,23%) «Чужой: Ромул» (159 голосов, 10,98%)

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