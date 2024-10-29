Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии

Наступил Хэллоуин — время смотреть ужастики! Наши авторы подобрали для вас несколько фильмов последнего года, о которых в «Мире фантастики» ещё не писали. Тут есть всё, от западного инди до кино из Индии и даже Индонезии, от вторжения пришельцев до готических особняков (просто одному из авторов очень нравятся фильмы про особняки). Читайте, выбирайте и пугайтесь на здоровье!

Эпоха безумия (Bramayugam)

Стильный готический хоррор на индийский манер

XVII век. Молодой слуга, бежавший из разоренного дворца господина, блуждает по глухим и опасным джунглям. Уже отчаявшись, он выходит к опустевшему, потрепанному временем поместью. Хозяин дома тоже выглядит не лучшим образом, но гостя встречает ласково. Оставшись на ночлег, герой скоро понимает, что попал в ловушку. Фамильный особняк скрывает немало жутких тайн…

Если ваши представления об индийских фильмах сводятся к клише: бородатые мужики и безумные трюки, песни и танцы, краски и размах, — то вот отличная возможность открыть для себя эту культуру с иной стороны! «Эпоха безумия» держится строго, даже минималистично: черно-белая картинка, неторопливый темп и всего три центральных персонажа. Правда, все трое — и впрямь бородатые мужики, а главный герой (певец по ремеслу) борется с кошмаром силой музыки. Впрочем, безуспешно.

Режиссер Рахул Садасиван учился в Лондонской киноакадемии и явно оглядывается на мировой опыт. Прежде всего на недавние арт-ужастики студии А24, вроде «Маяка» и «Реинкарнации». Но есть здесь и цитаты из Тарковского, а одна из сцен обыгрывает нолановское «Начало»: в разгар схватки с демоном коридоры вдруг начинают вращаться и сжиматься вокруг героев.

В то же время «Эпоха безумия» — стопроцентно индийский фильм: его сюжет опирается на местный фольклор, мифологию и даже кастовую систему. Герои постоянно ведут друг с другом психологические игры и ощупывают границы дозволенного, пока зрители гадают, кто на самом деле управляет зловещим поместьем. Господин или его слуга? Решения людей или воля богов? И осталось ли хоть что-то божественное в мире, где время будто застыло, память ненадежна, а лабиринт коридоров тянется в бесконечность?

Блаженны мертвые (Håndtering av udøde)

Холодная скандинавская зомби-драма от автора «Впусти меня»

По миру прокатывается электрическая буря, которая возвращает к жизни недавно умерших людей. Убитые горем родственники получают шанс снова обнять любимых, договорить, дотанцевать, вместе отметить день рождения. Но им всем скоро придется ощутить разницу между живым и немертвым.

Юн Айвиде Линдквист заслуженно считается одним из главных хоррор-писателей современности. Он сплавляет мистику и бытовой реализм, классические сюжеты и актуальные неврозы европейской жизни. Подростковое одиночество он обыграл через драму о девочке-вампире («Впусти меня»), миграционный кризис — через троллей, живущих среди людей («На границе миров»). А теперь пришел черед зомби.

Линдквист и режиссер Теа Хвистендаль сознательно нарушают правила жанра. Восставшие мертвецы ничего не штурмуют, не заражают и к чужим мозгам вроде бы равнодушны. Они равнодушны вообще ко всему , словно находятся в кататонии. Они — чистый лист, на который живые проецируют свои воспоминания, желания и надежды. Богатая старушка, один из трех центральных персонажей, накладывает на вернувшуюся спутницу макияж… и происходит чудо! Мертвые веки подрагивают, и из-под белесого, невидящего глаза катится слеза. Плачущий зомби — один из самых мощных, душераздирающих образов этого киногода.

Но чем охотнее герои (а с ними и зрители) погружаются в иллюзии, тем сокрушительнее столкновение с реальностью. «Блаженны мертвые» — кино жестокое и неприветливое. А еще очень красивое, но это особая скандинавская красота: холодная, печальная. Она раскрывается в долгих панорамных видах туманных лесов и икеевских интерьеров. Линдквист и Хвистендаль показывают мир, где не хватает человеческого тепла, и напоминают, что искать его лучше все-таки среди живых.

Читайте также Йон Айвиде Линдквист «Движение. Место второе» Ирина Нечаева 07.01.2021 4865 Добросовестно написанный и довольно типичный психологический хоррор

Одержимая (Des Teufels Bad)

Детально воссозданные по реальным событиям ужасы крестьянской жизни XVIII века

Австрийская девушка Агнес выходит замуж и покидает родную деревню. Вроде бы все неплохо. Супруг добродушный и работящий; правда, совсем не интересуется женой и ее увлечениями. Свекровь строгая, но не тиранка. И дом у молодоженов свой, пускай и в лесной глуши. Но капля за каплей маленькие неурядицы приводят к волне большой депрессии. Агнес ищет спасения в религии, у лекарей — ничто не помогает. И девушка прибегает к последнему, дьявольскому методу.

«Одержимая» — история семьи, рассказанная семьей. Авторы фильма — Вероника Франц и Северин Фиала, тетя и племянник, вместе прославившиеся психологическим хоррором «Доброй ночи, мамочка». А заведовал производством Ульрих Зайдль, гражданский муж Франц и один из самых титулованных кинематографистов Австрии. Метод Зайдля — шокирующий сюжет, показанный предельно натуралистично и оттого сильнее пугающий.

И шока, и натурализма в «Одержимой» полно. В прологе крестьянка бросает младенца в водопад, а после неминуемой казни ее тело распиливают на «сувениры» благодарные земляки: мол, пальчик покойника поможет отвести беду. Это лишь один из множества бытовых ритуалов, кропотливо воссозданных в фильме. Авторы представляют целую энциклопедию крестьянской жизни: праздники и молитвы, работа и готовка, украшения из подручных материалов и садистские лечебные процедуры.

Не изменяя реализму (например, ночные сцены были сняты при свете факелов), фильм в то же время ловко погружает зрителей в сознание героини. Для измученной Агнес даже рыбьи головы, булькающие в котелке, страшнее любых демонов. И мы верим ей. В этом заслуга не только режиссеров, но и исполнительницы главной роли — непрофессиональной (!) актрисы Аны Пляшг, более известной по музыкальной карьере в группе Soap & Skin.

Звон (チャイム / Chime)

Самый загадочный фильм мастера японского хоррора

На кулинарных курсах господина Мацуоки происходит ЧП. Одному из учеников чудится таинственный звон, подавляющий его волю. На следующий день юноша убивает себя прямо во время урока. Оправившись от потрясения, Мацуока начинает сомневаться в своём рассудке. А ведь острый нож на кухне всегда под рукой…

Короткий (всего 45 минут) и совершенно непостижимый фильм. Он сбивает с толку, ломает привычные законы драматургии. Где мотивация? Где развязка? Где четко прописанные правила реальности? Героями вправду управляет какой-то звон или нет?

Вопросы без ответов неслучайны. Режиссер Киёси Куросава знает, что делает. Это очевидно уже по кульминационной сцене, снятой одним долгим планом, одновременно нелепой и жестокой. Или по виртуозной работе со звуком: героев и зрителей регулярно отвлекает какой-нибудь фоновый, выводящий из себя шум.

Как и в любом хорошем детективе, ключ к тайне скрывается в прошлом. «Звон» — это вольный сиквел одного из ранних творений Куросавы, «Исцеления» (1997), которое вместе с оригинальным «Звонком» и «Проклятием» запустило моду на японские хорроры. Режиссера уже тогда интересовала загадочная природа насилия: почему люди творят зло просто так, импульсивно. В «Исцелении» Куросава объяснял этот феномен влиянием дьявольского гипнотизера, открывшего людям их истинные желания. Почти тридцать лет спустя он вовсе отказался от объяснений.

«Звон» дает пощечину Голливуду, который рационализирует насилие и тем успокаивает публику. Куросава учит зрителей подмечать зло, разлитое в воздухе, всепроникающее и ненаказуемое. Попробуйте сами докопаться до его сути и ужаснитесь, не обнаружив дна.

Читайте также Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов Ангелина Лисицина 07.05.2024 29465 Хищные дома, слепые чудовища, большевики-оккультисты — и прочая пугающая дичь, которую может породить только фантазия японских режиссёров.

Астрал. Медиум (Oddity)

Малобюджетный, но напряжённый ирландский хоррор с целой россыпью чудовищ

Год назад психиатр Тед Тиммис потерял жену Дани от рук маньяка, ворвавшегося в их загородный дом. Расследование показало, что в убийстве виноват бывший пациент Тиммиса, позднее умерший при загадочных обстоятельствах. Эта версия не устраивает Дарси — слепую сестру-близнеца Дани, способную видеть прошлое, прикасаясь к предметам с места преступления. В годовщину трагедии герои собираются в доме, чтобы раскрыть правду и покарать виновных.

Если «Звон» едва ужимает свои идеи в среднеметражный формат, то «Раритет» (в российском прокате «Астрал. Медиум») — полная его противоположность. Режиссер и сценарист Дэмиэн Маккарти полтора часа рассказывает историю, которая в литературной форме уложилась бы в небольшой рассказ в духе Эдгара По. Действие почти целиком сосредоточено в двух с половиной комнатах поместья (там же Маккарти снимал свой предыдущий фильм «Предостережение»), а персонажей так мало, что истинного убийцу несложно вычислить в первые полчаса.

Но там, где «Раритету» недостает размаха и оригинальности, лента всё равно впечатляет эффектной картинкой и саспенсом. Маккарти последовательно нагнетает атмосферу, раззадоривает любопытство зрителей (убийство Дани нам полностью показывают лишь в середине фильма) и не перегибает палку со скримерами. А еще тут на редкость разнообразный состав монстров: сразу несколько призраков, клацающий зубами каннибал и главная звезда фильма — огромный деревянный голем.

То, что внутри (It’s What’s Inside)

Молодежный фильм на стыке жанров с лихо закрученным сюжетом и изобретательным монтажом

Группа друзей-инфлюенсеров собирается в особняке, чтобы отпраздновать свадьбу одного из них. В канун торжества вдруг объявляется Форбс — неудачник, когда-то отчисленный из колледжа по вине этой компании. Форбс, впрочем, не в обиде и предлагает им опробовать разработанную им игру. Молодой человек открывает чемоданчик, и вечер перестает быть томным!

«То, что внутри» охарактеризовать непросто. Фильм дебютанта Грега Жардена, очертя голову, скачет между жанрами. Это не то чтобы хоррор, хотя без трупов не обошлось, а подсвеченные неоном интерьеры впечатлили бы мастеров джалло. Отчасти это сатира на поколение соцсетей, отчасти — фантастический триллер, отчасти — романтическая комедия про возлюбленных, которые постоянно изводят друг друга.

Этот многоликий фильм строится вокруг главного макгаффина: аппарата, позволяющего меняться друг с другом телами. И суть игры в том, чтобы, «перемешавшись», угадать, кто кем оказался. С такой задумкой совладает не каждый режиссер! Зрители рискуют запутаться в персонажах: наблюдая за одним героем, приходится одновременно держать в уме совсем другого. Однако Жарден с честью прошёл испытание. Ему несомненно помогает опыт: до того как стать режиссёром, он монтировал музыкальные клипы и трейлеры и понимает, как давать публике необходимую информацию.

Некоторые решения Жардена поражают изобретательностью. Так, флешбэк с историей Форбса подан как череда фотографий, содержание которых меняется по мере того, как герои вспоминают подробности. А в лучших сценах фильма трюк с обменом телами усиливает драму: из-под чужой «маски» герои высказывают себе в лицо свои же внутренние обиды и комплексы. Не то чтобы это приводит к каким-то откровениям (характеры здесь всё-таки вторичны по отношению к интриге), но наблюдать за столь лихой эквилибристикой — одно удовольствие.

Квест с привидением (Agak Laen)

Индонезийский хит года — хулиганская комедия с элементами хоррора

Четверка раздолбаев работает в парке аттракционов и никак не может выбраться из долгов. Чтобы привлечь публику, они ремонтируют «комнату страха», но получается даже слишком жутко: первый же посетитель умирает от сердечного приступа. Герои хоронят беднягу прямо в коридоре, и его разгневанный призрак скоро приносит аттракциону грандиозный успех.

«Квест с привидением» вырос из комедийного подкаста, а его ведущие, квартет стендаперов из Северной Суматры, по сути, сыграли самих себя. Недостаток актерского опыта они компенсировали давно отточенной «химией» и сорвали банк. В Индонезии комедия стала народным хитом и возглавила прокат 2024 года.

Поймут ли что-нибудь в «Квесте» зрители из-за рубежа? Индонезийский колорит здесь действительно яркий, но за исключением пары-тройки отсылок даже специфические местные реалии схватываются на ходу. Например, религиозное многообразие забавно обыграно в сцене, где, впервые столкнувшись с призраком, герои решают, кого звать на помощь: христианского священника или исламского устада. В итоге, сполна оскорбив чувства друг друга, они сходятся на шамане.

Подобно многим фильмам с участием комиков (вроде работ «Квартета И» или резидентов Comedy Club), «Квест» не отягощен продуманным сюжетом и разваливается на отдельные скетчи — чаще удачные, чем нет. Тем неожиданнее, что к финалу авторы вдруг взвинчивают градус сентиментальности и размышляют о любви к близким. Впрочем, какая народная комедия без семейных ценностей?

За гранью З/Л/А (V/H/S/Beyond)

Самая дикая, непредсказуемая хоррор-антология про пришельцев

Шесть историй от разных режиссеров, рассказывающие обо всем: от скайдайвинга с инопланетянами до штурма логова культистов.

Страшно представить, но это уже седьмой фильм в серии V/H/S. Если вы пропустили предыдущие шесть, не страшно: каждый из них — это хоррор-антология из (обычно) пяти короткометражек, объединённых общей фоновой историей. В этот раз лейтмотивом стала космическая угроза.

«За гранью З/Л/А» с каждым эпизодом умудряется удивлять по-новому. Псевдодокументалка о доме, где якобы произошел контакт с пришельцем, запоминается благодаря камео экcпертов по компьютерной графике из Corridor Digital и Митча Горовитца, который в реальности ведёт похожую передачу на Discovery. «Аист» — эталонный хаотичный фильм категории Б про секретный отряд полицейских, ведущих охоту на сверхъестественное. «Девушка мечты» — и вовсе болливудский мюзикл с неожиданным финалом. А «Живи и ныряй», снятый с точки зрения незадачливых парашютистов, даёт прочувствовать инопланетное вторжение от первого лица.

Отдельно стоят две самые «звёздные» части этой части серии. «Меховые малыши» Джастина Лонга, известного по ролям в «Джиперс Криперс» и недавнем «Варваре», дальше всех отходит от темы космоса и пришельцев и напоминает смесь «Мизери» и «Бивня» Кевина Смита. А эпизод «Безбилетник», написанный самим Майком Фланаганом, пожалуй, самая многогранная часть фильма; он вызывает настоящий экзистенциальный ужас.

Конечно, «За гранью З/Л/А» остается истинной частью своей франшизы: это сборник крайне малобюджетных короткометражек, от великолепных до откровенно проходных. Однако благодаря энтузиазму всех причастных и разнообразию сюжетов это отличный выбор для просмотра на Хеллоуин, особенно любителям космического хоррора.

Нежить (In a Violent Nature)

Совсем как старые добрые слэшеры, только от лица маньяка

Уединенные канадские леса. Кучка молодых людей с пивом сидят у костра и рассказывают друг другу страшную легенду. Дескать, в этих местах обитает то ли призрак, то ли маньяк, а раз в несколько лет он восстает из могилы и отправляется на охоту. Они не знают, что из чащи за ними и впрямь наблюдает убийца, чей покой они нарушили…

По пересказу «Нежить» не вызывает особого интереса. «Поворот не туда», «Топор» и культовый «Пятница, 13-е» уже рассказывали про суперсильных амбалов, которые гоняют беспечных подростков по лесам. Но, в отличие от них, «Нежить» пытается если не переизобрести жанр подростковых слэшеров, то как минимум взглянуть на него иначе. Почти весь фильм мы смотрим из-за плеча самого маньяка, да и в целом нам гораздо чаще показывают не кровавые расправы, а виды дикой природы. Однако хоррор-составляющую фильм отрабатывает сполна. Тут есть и гипертрофированная жестокость как отсылка к более трешевым представителям жанра, и сцены столь медленные и жуткие, что даже знатоку ужастиков становится неуютно.

«Нежить» — крайне экспериментальный хоррор, который подойдет далеко не всем. Он медленный, гротескно жестокий и местами скорее меланхоличный, чем пугающий. Даже не деконструкция жанра в стиле «Восхождения Лесли Вернона», а смесь авторского кино и классического слэшера. И даже с учётом всех очевидных заимствований и оммажей, «Нежить» создает свою, особенную атмосферу: монстр ощущается как природное бедствие, а не злобный маньяк с ненавистью ко всему живому. Фильм не столько пытается собрать жанровые клише в новом порядке, сколько предлагает новое восприятие, казалось бы, заезженной истории.

Одержимые злом (Cuando acecha la maldad)

Аргентинское гнилье пугает всех

Есть такая профессия — вселившихся демонов ликвидировать. Увы, вместе с носителем. Вот и в глухой аргентинской деревне два брата обнаруживают «гнилого», который вот-вот породит очередное «зло». Они решают не ждать «чистильщиков» и разобраться самим. Оттащить подальше изуродованное тело, а там уж как пойдет. А пошло все очень и очень не так…

Оригинальное название фильма переводится как «Когда зло таится», и оно куда лучше соответствует сути. Зло таится. Оно может быть в любом: и в человеке, и в козе. Это как вирус, который меняет носителя, чтобы… да чтобы ничего: это же просто вирус.

Режиссер Демиан Рунья уже оставил след в кинохорроре, когда выпустил «Оцепеневших от страха», — и «Одержимые злом» ничуть не уступают им, вновь погружая зрителей в бездны аргентинской крипоты. Зло здесь именно что зло: с ним нельзя договориться, его не выйдет подкупить или запугать. Оно не боится крестов, святой воды и молитвы. И даже смерть «гнилого» — несчастного одержимого, вместилища этого зла — ничего не гарантирует. Зло может просто сменить носителя.

Это очень физиологичный фильм: зло не заботится о носителях. Гниющая плоть, разверстые раны, слипшиеся от крови волосы во рту — все это пугает отвратительностью, но отвратительностью естественной, а не нарочитой, эстетически заманчивой; той, что вызывает животное отторжение.

Но свести фильм к банальному физиологическому ужастику было бы чертовски несправедливо. Это не только образец любопытного национального хоррора, но и метафора. При первом приближении — метафора заразной болезни, которая не щадит никого. А если приглядеться ближе — метафора гниения и распада родственных и социальных связей. Стоит ли подходить еще ближе и смотреть более пристально? Да.

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