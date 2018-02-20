Наш постоянный автор Кирилл Размыслович у себя в блоге поделился впечатлениями от прочитанного сценария полнометражного сиквела «Кунг Фьюри». С его разрешения мы публикуем этот текст здесь.

Осторожно, спойлеры! В тексте есть лёгкие спойлеры к будущему фильму, но вряд ли они испортят вам впечатление. Если всё равно не хотите их читать, то рекомендуем обратить внимание на статью про безумную вселенную Ходоровски

1985 год. Лучший год на свете. Мы рассматриваем детскую комнату, которая заполнена ностальгией по 80-м. Постеры с Майклом Джексоном. Компьютер Commodore 64. Картриджи Nintendo. Простыни с «Последним звёздным бойцом». Камера останавливается на старом ЭЛТ-телевизоре, который показывает знакомый БЕЛЫЙ ШУМ. Рука тянется вниз, достаёт VHS-кассету и вставляет в видеомагнитофон. Начинается самый потрясающий фильм всех времён. Этот фильм. Нас втягивает в экран и переносит….

Этими вдохновенными словами открывается 110-страничный сценарий полнометражной версии «Кунг Фьюри» за авторством Дэвида Сандберга (режиссер и по совместительству исполнитель роли Кунг Фьюри) и Тайлера Бертона Смита. Да, спустя три года после выхода оригинальной короткометражки, в производство было запущено ее уже полнометражное продолжение. Помимо Дэвила Сандберга, в картине также снимутся Майкл Фассбендер, Арнольд Шварценеггер и Дэвид Хассельхофф.

Конечно, было бы полным безумием пытаться всерьез разбирать сюжет сиквела на предмет художественных особенностей. «Кунг Фьюри» относится к категории картин, от которых ты или получаешь массу удовольствия, или произносишь «Что за хрень я сейчас включил?» и прекращаешь просмотр через пару минут. Ну как вы прикажете разбирать сценарий, где есть террордактиль (птеродактиль с АК-47), нацисты-скейтбордисты, Гитлер с мечом Экскалибуром и тираннозавр, жалующийся, что не может никого обнять, потому что у него лапки? Анализировать сюжетные арки персонажей? Думать, как бы ты поступил на их месте? Пытаться найти ответ на извечный вопрос «Что же хотел сказать автор»?

Так что я просто скажу следующее. Если вам понравился оригинал, у меня хорошие новости — вам определенно должен понравиться и сиквел. По сути, он представляет собой короткометражку на стероидах. В нем больше размаха, больше гипертрофированно клишированных мачо-диалогов, больше безумных персонажей, больше абсурдных экшн-сцен, больше тренировочных монтажей, больше ностальгии, больше всего, чего можно ждать от «Кунг Фьюри».

Итак, Гитлер возвращается, чтобы захватить Майами и уничтожить легендарную академию Кунг Фу. С ним вернутся и все старые герои оригинала (отдельно отмечу любимого Хакермена, ставшего человеком года за изобретение интернета), а также целая пачка новых. Главное пополнение — напарник главного героя Кольт Магнум в исполнении Майкла Фассбендера (актер, кстати, также стал одним из продюсеров картины).

Сложно сказать, чем же Фассбендера привлек проект — то ли он просто решил хоть раз сняться в свое удовольствие, то ли после целой серии недавних неудач вроде картин «Кредо убийцы», «Чужой: Завет» и «Снеговика» понял, что ему больше нечего терять и пустился во все тяжкие. В любом случае, его фанаты могут ликовать. Наконец-то, Фассбендер снимется в хорошем трэше. У актера будет достаточно экранного времени и масса прекрасных возможностей постебаться над собой. В сценарии, кстати, есть явно навеянная «Заветом» сцена, где пара Фассбенедеров начинают обниматься и лобызаться. Надо полагать, вскоре это станет коронной фишкой актера, подобной бесконечным сценам бега во всех фильмах с Томом Крузом.

Что касается остальных персонажей, наверное, будет проще просто скинуть страницы скрипта с их описанием.

Кунг Фьюри в роли Кунг Фьюри: величайший, чёрт возьми, коп из всех когда-либо живших.

Майкл Фассбендер в роли Кольта Магнума: лучший друг и напарник Фьюри, который совершенно точно его не предаст.

Дэвид Хассельхофф в рои HOFF 9000: Роботизированный мастер рукопашного боя и защитник справедливости, стреляет лазерами из глаз и носит ракетные ботинки.

Эти персонажи перекочуют из короткометражки. Актёры на роли ещё не утверждены, но образы будут примерно такими же.

Адольф «Кунг Фюрер» Гитлер: абсолютный злодей.

Варварианна: воительница-викинг, которая носит пулемёт и разъезжает на волке.

Трицератопс в роли Трицеракопа: наполовину трицератопс, наполовину коп.

Хакермен: наполовину хакер, наполовину человек.

Тор: нордический бог накаченных мыщц и надирания задниц.

Диномит: это же чёртов Ти-рекс!

Рей Портер: уверенный в себе репортёр, который проявляет себя в действии.

Тэквондум: бронированный мастер рукопашного боя, убивший напарника Кунг Фьюри и претворяющий в жизнь злой план Гитлера.

Чика: сияющая женщина, скачущая верхом на волшебном единороге и вооружённая розовым АК-47.

Арнор: отец Варварианны и супер-накачанный лидер викингов.

Еще один момент. Честно говоря, я не уверен, будет ли «Кунг Фьюри» прокатываться в кинотеатрах или выйдет сразу на каком-нибудь VOD/Netflix. Но если все же будет организован прокат, у меня имеются опасения, что в России фильм обвинят в подрыве скреп со всеми вытекающими, как бы безумно (безумно ли?) это не прозвучало. Во-первых, в армии злодеев сражается Сталин в робе шаолинского монаха. Во-вторых, есть следующая сцена с американским и русским президентами.

Внутри Белого дома. Овальный кабинет. День.

Президент, мачо-персонификация американского патриотизма, пожимает руку русскому лидеру.

Президент: Так мы договорились?

Русский лидер: Нет.

Президент бьёт русского по лицу.

Русский лидер: Ладно, ты победил. Мы закончим Холодную войну.

Русский лидер уходит.

Вице-президент: Отличная работа, мистер Президент! Вы победили русских!

О, я же совсем позабыл про Шварца, который и сыграет президента. У этого персонажа, на самом деле, не так много экранного времени, как хотелось бы. Но, возможно, во время съемок ему добавят новых сцен.

По сути, основная опасность для подобных фильмов заключается в том, что к финалу острота восприятия заметно снижается, и ты уже перестаешь реагировать на абсурд происходящего. На мой взгляд, максимально возможный хронометраж для таких картин должен составлять 90, максимум 95 минут. В этом плане, новый «Кунг Фьюри» находится где-то на грани. К концу текста было уже не так смешно, как на самых первых страницах. Но все же отдам авторам должное — они как могли, старались подкидывать новые шутки до самого конца. Так что буду надеяться, что Сандберг сможет выдержать нужный баланс.

Но если не считать этого момента, в целом я получил от работы большое удовольствие. Я уже давненько так не веселился при чтении сценариев. Даже в текстовом варианте «Кунг Фьюри» сочится таким пафосом и крутостью, что можно аж прикуривать от экрана. А уж когда представляешь, как это будет выглядеть в формате фильма…

Так что, не знаю, как вы, а я лично буду зачеркивать дни на календаре в ожидании самого потрясающего фильма всех времен и народов. Пускай и по версии режиссера этого самого фильма.

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