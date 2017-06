Новости китайской цензуры. В Китае вышел в прокат фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». Зрители обратили внимание, что из ленты вырезали несколько минут — и без того редких кадров с ксеноморфом стало ещё меньше.

Также из фильма пропала сцена, в которой целуются андроиды Уолтер и Дэвид в исполнении актёра Майкла Фассбендера.

Reading that David and Walter kiss in Alien Covenant? Just saw it in Beijing & saw no such peck. Among the alleged 6 minutes cut for China? pic.twitter.com/ojmTBa7W6N

— Jamie Fullerton (@jamiefullerton1) June 17, 2017