Китайские цензоры вырезали ту самую сцену с андроидами из фильма «Чужой: Завет»

Китайские цензоры вырезали ту самую сцену с андроидами из фильма «Чужой: Завет»

Новости китайской цензуры. В Китае вышел в прокат фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». Зрители обратили внимание, что из ленты вырезали несколько минут — и без того редких кадров с ксеноморфом стало ещё меньше.

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Также из фильма пропала сцена, в которой целуются андроиды Уолтер и Дэвид в исполнении актёра Майкла Фассбендера.

Reading that David and Walter kiss in Alien Covenant? Just saw it in Beijing & saw no such peck. Among the alleged 6 minutes cut for China? pic.twitter.com/ojmTBa7W6N — Jamie Fullerton (@jamiefullerton1) June 17, 2017

Только что видел фильм в Пекине, там нет поцелуя Дэвида с Уолтером. И еще шести минут.

Это далеко не первый случай, когда в Китае режут мировые блокбастеры. В 2017 году китайские цензоры вырезали 14 минут из «Логана» и 8 минут из фильма «Обитель зла: последняя глава». А в 2016 «Отряд самоубийц» едва не оказался под запретом.