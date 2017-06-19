Новости китайской цензуры. В Китае вышел в прокат фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». Зрители обратили внимание, что из ленты вырезали несколько минут — и без того редких кадров с ксеноморфом стало ещё меньше.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

В новости есть незначительные спойлеры к фильму «Чужой: Завет». Если вы их опасаетесь, то лучше почитайте наш текст про то, как Голливуд помешался на киновселенных.

Также из фильма пропала сцена, в которой целуются андроиды Уолтер и Дэвид в исполнении актёра Майкла Фассбендера.

Только что видел фильм в Пекине, там нет поцелуя Дэвида с Уолтером. И еще шести минут.

Это далеко не первый случай, когда в Китае режут мировые блокбастеры. В 2017 году китайские цензоры вырезали 14 минут из «Логана» и 8 минут из фильма «Обитель зла: последняя глава». А в 2016 «Отряд самоубийц» едва не оказался под запретом.

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Кот-редактор
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