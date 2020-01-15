Мир фантастики №194 (Январь 2020)

Журнал, Избранное

Этот номер «Мира фантастики» посвящён вселенной «Ведьмака». Рассказываем о книжном цикле, свежем сериале и играх по произведениям Анджея Сапковского. А ещё празднуем круглую дату — 100 лет со дня рождения Айзека Азимова, одного из главных фантастов XX века.

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 1

В номере

  • В предвкушении: самые ожидаемые книги, фильмы, сериалы и игры 2020 года
  • Шевелись, Плотва! Игры по вселенной ведьмака
  • Основательный юбилей: 100 лет Айзеку Азимову
  • Не такие, как все. Литература «новых странных»
  • А вы точно продюсер? Как на самом деле создаются настольные игры

А также:

Книжная серия «Ведьмак» • рецензии на новые книги Рю Мураками, Теда Чана, Иэна Макдональда, Филипа Пулмана и других • беседа с создателем «Чёрного Плаща» • обзор сериала «Ведьмак» • эволюция образа ведьмы • поиски экзопланет • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё

Иллюстрация на обложке: uildrim

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

Подписка в каталогах

Пресса России
Е11802
Роспечать
Скоро
Почта России
ПИ055

В продаже с 20 января.
Следующий номер выйдет 10 февраля.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 7
Ожидания 2020
4 Что нам готовит новый год?
Главные книги, комиксы, фильмы, сериалы, видео- и настольные игры
По традиции, в январском номере мы собрали главные редакционные ожидания от наступившего года.

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 3
Спецматериалы
22 100 лет Айзеку Азимову
Правдивый рассказ о реальном человеке
Из этой статьи вы узнаете много потрясающих фактов о знаменитом писателе — например, что на самом деле Три закона роботехники сформулировал вовсе не Азимов.

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 2
Врата миров
32 Профессия
Ведьма
Как эволюционировал образ колдуньи — действительно ли он пришёл к нам из средневековья и как сильно с тех пор изменился?

Книжный ряд
38 Рецензии на книги
Сергей Лукьяненко «Маги без времени» • Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 1. Повести о карме» • Вадим Панов «Аркада. Эпизод второй. suMpa» • Тед Чан «Выдох» • Марта Уэллс «Отказ всех систем» и другие книги.

53 На злобу дня
Трансмутация научной фантастики
Авторская колонка Сергея Шикарева, первый выпуск которой посвящён концепции научности, лежащей в основе НФ.

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 4 58 Жанр
Новые странные
Разбираемся, кто это такие и почему так сложно чётко определить представителей этого течения.

63 Сериал
«Ведьмак» Анджея Сапковского
Вспоминаем книжный цикл, породивший культовую серию игр и свежий сериал от Netflix.

Комиксы
68 Серия
Обзор комиксов издательства «Росмэн»
Три истории о становлении злодеек из вселенной DC — «Юные Титаны: Рэйвен», «Харли Квинн. Разбивая стекло» и «Под луной. История Женщины-кошки».

Видеодром
70 Финал сезона
«Ведьмак»
Разбираемся, что хорошего и плохого в новом сериале от Netﬂix.

74 Контакт
Тэд Стоунс
Беседуем с создателем создателем «Чёрного Плаща» и «Чипа и Дейла» об анимации, ремейках и нашем детстве.

Игровой клуб
78 Ретроспектива
Игры по «Ведьмаку»
Рассказываем, как Геральт перебирался с книжных страниц в строки кода.

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 5 86 От прототипа к хиту
Как продюсируются настольные игры
В разработке настолок есть человек, чей вклад кажется незаметным, — продюсер, или девелопер. Посмотрим, в чём же состоит его работа, на примере недавних игр: «Гравити Фолз» и «Одержимость».

Машина времени
92 Космос
Как искали экзопланеты
Сколько во Вселенной пригодных для человека миров? Как астрономы их обнаруживают? Какие методики действительно надёжны, а какие не прошли проверку временем?

96 Если бы
Инопланетяне, выглядящие как люди
Почему в массовой культуре закрепился образ инопланетян-гуманоидов и насколько такой подход оправдан?

Мир фантастики №194 (Январь 2020) 6
Фан
102 Рассказ
Максим Тихомиров «Человеческий фактор»
Уютный новогодний рассказ в духе оптимистической советской фантастики.

105 Рассказ
Тимур Максютов «Счастлив будь, человек»
Как выжить в мире, где всё делают роботы, человеку, только что вышедшему из тюрьмы?

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Чудовища»
Трудовые будни киберведьмака.

Предыдущий номер
№ 193 (Декабрь 2019)

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 6

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.