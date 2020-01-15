Мир фантастики №194 (Январь 2020)

1
Слово главного редактора
4
Что нам готовит новый год?
Главные книги, комиксы, фильмы, сериалы, видео- и настольные игры
По традиции, в январском номере мы собрали главные редакционные ожидания от наступившего года.
22
100 лет Айзеку Азимову
Правдивый рассказ о реальном человеке
Из этой статьи вы узнаете много потрясающих фактов о знаменитом писателе — например, что на самом деле Три закона роботехники сформулировал вовсе не Азимов.
32
Профессия
Ведьма
Как эволюционировал образ колдуньи — действительно ли он пришёл к нам из средневековья и как сильно с тех пор изменился?
38
Рецензии на книги
Сергей Лукьяненко
«Маги без времени» • Генри Лайон Олди
«Карп и дракон. Книга 1. Повести о карме» • Вадим Панов
«Аркада. Эпизод второй. suMpa» • Тед Чан
«Выдох» • Марта Уэллс
«Отказ всех систем» и другие книги.
53
На злобу дня
Трансмутация научной фантастики
Авторская колонка Сергея Шикарева, первый выпуск которой посвящён концепции научности, лежащей в основе НФ.
58
Жанр
Новые странные
Разбираемся, кто это такие и почему так сложно чётко определить представителей этого течения.
63
Сериал
«Ведьмак» Анджея Сапковского
Вспоминаем книжный цикл, породивший культовую серию игр и свежий сериал от Netflix.
68
Серия
Обзор комиксов издательства «Росмэн»
Три истории о становлении злодеек из вселенной DC — «Юные Титаны: Рэйвен», «Харли Квинн. Разбивая стекло» и «Под луной. История Женщины-кошки».
70
Финал сезона
«Ведьмак»
Разбираемся, что хорошего и плохого в новом сериале от Netﬂix.
74
Контакт
Тэд Стоунс
Беседуем с создателем создателем «Чёрного Плаща» и «Чипа и Дейла» об анимации, ремейках и нашем детстве.
78
Ретроспектива
Игры по «Ведьмаку»
Рассказываем, как Геральт перебирался с книжных страниц в строки кода.
86
От прототипа к хиту
Как продюсируются настольные игры
В разработке настолок есть человек, чей вклад кажется незаметным, — продюсер, или девелопер. Посмотрим, в чём же состоит его работа, на примере недавних игр: «Гравити Фолз» и «Одержимость».
92
Космос
Как искали экзопланеты
Сколько во Вселенной пригодных для человека миров? Как астрономы их обнаруживают? Какие методики действительно надёжны, а какие не прошли проверку временем?
96
Если бы
Инопланетяне, выглядящие как люди
Почему в массовой культуре закрепился образ инопланетян-гуманоидов и насколько такой подход оправдан?
102
Рассказ
Максим Тихомиров
«Человеческий фактор»
Уютный новогодний рассказ в духе оптимистической советской фантастики.
105
Рассказ
Тимур Максютов
«Счастлив будь, человек»
Как выжить в мире, где всё делают роботы, человеку, только что вышедшему из тюрьмы?
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Чудовища»
Трудовые будни киберведьмака.
Комментарии (Правила дискуссии)