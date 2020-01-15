Мир фантастики №194 (Январь 2020)

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.

Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка. Интернет-магазин « 1С-Интерес », включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.

», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара. На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru

Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

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