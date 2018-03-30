На этой неделе мы пригласили в нашу студию американского писателя-фантаста Дэвида Брина, автора фантастических романов «Почтальон» (эту книгу в 1997 экранизировал Кевин Костнер) и «Бытие», а также цикла «Возвышение». Мы узнали у Брина, насколько фантастам помогает научное образование, с какими российскими фантастами он знаком и какие технологии из его произведений он был хотел видеть в реальном мире. А ещё Дэвид произнёс несколько фраз по-русски!
Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.
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