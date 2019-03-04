Сегодня в рубрике «Фантастические короткометражки» у нас небольшой, но очень красивый ролик от отечественных авторов — Виктории Самойловой и Ярослава Примаченко.

Как рассказывают создатели, этим роликом они хотели выразить любовь к анимационным фильмам с их сюрреалистическими мирами и необычными персонажами.

Мы хотели рассказать историю, случившуюся туманной ночью, когда мир ложится спать. Историю, которая должна быть немного тёмной, мистической и загадочной, и в то же время дружелюбной и яркой. Основная идея короткометражки основана на поверье о том, что во время сна души отправляются в путешествие. Именно поэтому мы видим сны по ночам.

У себя на странице Behance авторы опубликовали концепт-арты и скетчи короткометражки.