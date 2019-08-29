Короткометражка: Wings. Добрая история дружбы

В рубрике «фантастические короткометражки» — пополнение. Ещё один очаровательный ролик, который рассказывает добрую и милую историю дружбы, а также страха неизведанного. Мышка, мечтающая о полётах, находит раненую птичку и помогает той встать на лапки. Сюжет получился предсказуемым, но от этого ролик хуже не стал.

Автор короткометражки Wings — студентка Школы изобразительных искусств Нью-Йорка по имени Кейси Макдональд. Это её выпускной проект, в котором Кейси выполнила большую часть работы — раскрасила фоны, анимировала и срежиссировала. Музыку написал Колин Эндрю Грант, а школа выделила гранты.