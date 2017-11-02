Давно у нас не было занимательных короткометражек! Поглядите на этот ролик про двух заядлых пиратов под названием «РОМ» (RUM), который выполнен при помощи технологии стоп-моушн.
Дебютная работа студии Dark Barn Films показывает конфликт двух пиратов, Синей Бороды и Рыжей Бороды, который возникает из-за таинственного сокровища в ларце. В нём хранится что-то важное, из-за чего пираты готовы друг друга поубивать!
Диалогов в ролике нет, так что всё будет понятно из поступков и действий героев.
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