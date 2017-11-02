Давно у нас не было занимательных короткометражек! Поглядите на этот ролик про двух заядлых пиратов под названием «РОМ» (RUM), который выполнен при помощи технологии стоп-моушн.

Дебютная работа студии Dark Barn Films показывает конфликт двух пиратов, Синей Бороды и Рыжей Бороды, который возникает из-за таинственного сокровища в ларце. В нём хранится что-то важное, из-за чего пираты готовы друг друга поубивать!

Диалогов в ролике нет, так что всё будет понятно из поступков и действий героев.

Читайте также Настоящие пираты: какими они были Стереотипный пират — одноногий и одноглазый, с бутылкой рома в руке и попугаем-матерщинником на плече. Давайте выясним, насколько далёк этот персонаж от настоящего морского разбойника.