The First Thunder: короткометражка от российских аниматоров в духе советских мультфильмов

Видео, Фантастические короткометражки
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Сегодня в рубрике «Фантастические короткометражки» у нас лёгкий и добрый анимационный ролик от российских авторов The First Thunder. Он выполнен в стиле старых советских мультфильмов — столь схожи и акварельный стиль рисунка, и оркестровый саундтрек.

Над короткометражкой работала студия Ural-Cinema при поддержке (что неожиданно!) Министерства культуры. Ролик поставила Анастасия Мелихова, а с анимацией помогали Вера Поздеева и Анна Буданова. Музыку написал Аркадий Клейн.

В социальных сетях аниматоров можно найти раскадровки и скетчи к этому или другим роликам. Например, такие:

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#sketchbook #tokyo #japan

A post shared by Anastasia Melikhova (@melixanim) on

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