Видео: интервью с польским фантастом Цезарием Збешховским

Дорогие друзья, рады объявить, что наши видео постепенно возвращаются! Первой ласточкой стало интервью с польским фантастом Цезарием Збешховским.

В ролике говорим о его дебютном романе «Всесожжение», о мире, над которым автор работал свыше 10 лет, о роли науки в будущем и о том, будет ли достаточно развитая технология неотличима от магии. Ролик идёт не очень долго — около 20 минут (против наших часовых стримов в прошлом).

А текстовую версию интервью можно почитать в 188-м номере «Мира фантастики»!