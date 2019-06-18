Видео: интервью с польским фантастом Цезарием Збешховским

Видео, Видео МирФ
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Дорогие друзья, рады объявить, что наши видео постепенно возвращаются! Первой ласточкой стало интервью с польским фантастом Цезарием Збешховским.

В ролике говорим о его дебютном романе «Всесожжение», о мире, над которым автор работал свыше 10 лет, о роли науки в будущем и о том, будет ли достаточно развитая технология неотличима от магии. Ролик идёт не очень долго — около 20 минут (против наших часовых стримов в прошлом).

А текстовую версию интервью можно почитать в 188-м номере «Мира фантастики»!

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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