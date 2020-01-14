Видео: интервью с Сергеем Лукьяненко

У нас в гостях в формате видеоинтервью — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В получасовом ролике общаемся о его новой книге «Маги без времени», одиночном романе в жанре классического фэнтези.
Писатель рассказал, как ему пришла в голову идея романа, как быстро он его написал, почему решил поиграть в «неизвестного автора» и в чём преимущество площадок вроде Author.Today.
В ролике упоминается сбор средств на сериальную фан-экранизацию «Осенних визитов» Лукьяненко. Подробнее можно почитать на странице проекта.
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Именно из-за «Магов вне времени» писатель сдвинул в графике «Вечный дозор» и продолжение «Порога».
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