Видео: интервью с Сергеем Лукьяненко

У нас в гостях в формате видеоинтервью — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В получасовом ролике общаемся о его новой книге «Маги без времени», одиночном романе в жанре классического фэнтези.

Писатель рассказал, как ему пришла в голову идея романа, как быстро он его написал, почему решил поиграть в «неизвестного автора» и в чём преимущество площадок вроде Author.Today.

В ролике упоминается сбор средств на сериальную фан-экранизацию «Осенних визитов» Лукьяненко. Подробнее можно почитать на странице проекта.