Видео: настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.
В выпуск попали: «Халлертау», «Костер», «Крио», «Предназначение», «Эверделл: Острые хребты» и другие.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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