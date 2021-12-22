Видео: настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.

В выпуск попали: «Халлертау», «Костер», «Крио», «Предназначение», «Эверделл: Острые хребты» и другие.