Видео: обзор настольной игры «Зона: Тайны Чернобыля»

Hobby World по традиции опубликовал новый ролик. На этот раз ведущий Семен Пыхтеев рассказал про постапокалиптическую настольную игру «Зона: Тайны Чернобыля».
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Кот-император | 15.12.2020
От «Маскарада сказок» до «Картографов» и «Крутагидона».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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