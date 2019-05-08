Видео: обзор наборов настольной карточной игры Star Wars Destiny

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World выпустили новый обзорный ролик, в котором рассказали о правилах и наборах Star Wars: Destiny — настольной коллекционной карточной игры с особыми кубиками. Она активно поддерживается издателем, и с марта локализация нагнала мировые релизы — тогда сет «Сила единства» вышел одновременно со всем миром.

В ролике бессменный ведущий Семён Пыхтеев не только рассказывает о тонкостях игр и показывает содержимое набора, но и традиционно приглашает поучаствовать в конкурсе.

Конкурса два:

  • В одном предлагается рассказать в комментариях к ролике на YouTube свою историю знакомства со вселенной «Звёздные Войны». Приз — оба набора из видео.
  • В другом — придумать свою колоду с картами «Капитан Фазма», «Штурмовик Первого Ордена», «Повышенная подготовка», «Боевой шест Фазмы» и «Солдаты с мегабластерами». Колоду можно брать только из свежего выпуска «Сила Единства». Приз — перечисленные карты и кубики.

Итоги обоих конкурсов поведут 21 мая.

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Кот-редактор
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