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Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут сыграть в хорроре Werwulf Роберта Эггерса

Андрей Квасков
16 июля 16:40
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Variety сообщило, что Аарон Тейлор-Джонсон присоединились к актерскому составу хоррора про оборотня Werwulf от Роберта Эггерса. Лили-Роуз Депп также ведет переговоры об участии в проекте.

Ранее звезды исполнили главные роли в «Носферату», предыдущем фильме режиссера. Кого конкретно сыграют Тейлор-Джонсон и Депп, неясно.

События картины развернутся в Англии 13 века. Первоначально Эггерс планировал снять фильм в черно-белом формате, но от этой идеи отказались.

Вместо этого нестандартный подход режиссера проявится в сценарии, в котором будут фигурировать аутентичные для тех времен диалоги с аннотациями для тех, кто не знаком с древнеанглийским.
Премьера Werwulf ожидается 25 декабря 2026 года.

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Андрей Квасков
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