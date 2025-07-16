Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут сыграть в хорроре Werwulf Роберта Эггерса





Ранее звезды исполнили главные роли в «Носферату», предыдущем фильме режиссера. Кого конкретно сыграют Тейлор-Джонсон и Депп, неясно.







События картины развернутся в Англии 13 века. Первоначально Эггерс планировал снять фильм в черно-белом формате, но от этой идеи отказались.





Вместо этого нестандартный подход режиссера проявится в сценарии, в котором будут фигурировать аутентичные для тех времен диалоги с аннотациями для тех, кто не знаком с древнеанглийским.



Премьера Werwulf ожидается 25 декабря 2026 года.



Variety сообщило, что Аарон Тейлор-Джонсон присоединились к актерскому составу хоррора про оборотня Werwulf от Роберта Эггерса. Лили-Роуз Депп также ведет переговоры об участии в проекте.