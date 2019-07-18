The Wrap сообщает, что Marvel закроет сериал «Агенты Щ.И.Т.» после седьмого сезона. 10 мая стартовал шестой сокращённый сезон шоу, который состоит из 13 эпизодов. Когда ждать премьеру финала, пока неизвестно.

Мы очень благодарных фанатам за их бесконечную поддержку. Мы хотим закончить на высокой ноте и завершить невероятную сагу после семи удивительных сезонов. Глава телевизионного подразделения Marvel Джеф Лоэб

19 июля у сериала состоится панель на Comic Con в Сан-Диего. Возможно, что авторы и актёры расскажут какие-то подробности о финальном сезоне шоу.

«Агенты Щ.И.Т.» стали первым сериалом Marvel, расширяющим киновселенную на малых экранах, но в последних сезонах пересечений с фильмами стало всё меньше. Премьера «Агентов Щ.И.Т.» состоялась в сентябре 2013 года на канале ABC. В 2017 году сериал чуть не закрыли из-за внутренних проблем между Disney и ABC, но студия настояла на продолжении.