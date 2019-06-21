В середине июня развлекательный портал AOL опубликовал видео с открытия парка аттракционов Wizarding World of Harry Potter в Орландо, где собрались многие актёры из киносаги. Мероприятие посетили Том Фелтон (Драко Малфой), Руперт Грин (Рон Уизли), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Уорвик Дэвис (Профессор Флитвик), Джеймс Фелпс (ФРед Уизли) и Оливер Фелпс (Джордж Уизли).

Все они поучаствовали в небольшой юмористической игре от AOL под названием Fact or Fanfiction. В её рамках артисты вытягивали случайные факты и определяли, истинный он или придуман в фанфиках. Разумеется, не обошлось без каверзных вопросов — так, например, Фелтону достался факт «Даже когда Гарри был с Джинни, он всё ещё был влюблён в Драко». Линч и Дэвис сразу отвергли его, а вот сам Фелтон отшутился так:

Гарри всегда был влюблён в Драко, он просто не мог этого скрывать.

Руперт Грин добавил, что Гарри явно произвёл впечатление и на Рона.

Фелтон также признал, что натыкался в сети на несколько фанатских рисунков и рассказов с рейтингом 18+ про отношения Драко и Гермионы.

Я видел некоторые фанфики на эту тему. Видел некоторые картинки. Заставлявшие меня беспокоиться.

Вот полное видео:

Тема внезапных откровений — в том числе и по части отношений — во вселенной Гарри Поттера уже давно стала поводом для шуток, во многом из-за заявлений Джоан Роулинг. Писательница ещё в 2007 году объявила, что профессор Дамблдор гей. И вторая часть «Фантастический тварей» поверхностно обыгрывала его отношения с Грин-де-Вальдом, что комментировала Роулинг.