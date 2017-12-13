В Сети появился трейлер нового научно-фантастического фильма «Аннигиляция» по мотивам книжного цикла Джеффа Вандермеера «Зона Икс». Его написал и поставил Алекс Гарланд, режиссёр фильма «Из машины».

Трилогия рассказывает об аномалиях, творящихся в неизведанном Районе Икс. Правительство раз за разом отправляет туда группы исследователей. Первый отряд рассказал о нетронутых райских пейзажах, участники второго покончили жизнь самоубийством, а члены третьего друг друга расстреляли. Участники последней, одиннадцатой, экспедиции вернулись сильно изменившимися. Вскоре они умерли от тяжёлой формы рака. Теперь в Зону Икс отправляется двенадцатая экспедиция, которая состоит из четырёх женщин: антрополога, топографа, психолога и биолога.

Не так давно СМИ рассказали, что продюсер картины уверен в провале фильма. Всё дело в тестовых показах — первые зрители назвали «Аннигиляцию» «слишком умной». Но в итоге компания пошла на сделку с Netflix, который выпустит ленту у себя на сервисе спустя 17 дней.