Издатель Square Enix на трансляции в честь 10-летия NieR анонсировал ремастер первой части игры — в издании Replicant.

Оригинал выходил в двух версиях — на Западе с подзаголовком Gestalt, а в Японии на PS3 — с подзаголовком Replicant. Разница в главном герое: в первой версии пользователи играли за взрослого мужчину, а во второй — за молодого юношу.

Ремастер разрабатывает Toylogic (Happy Wars, помогала при The Evil Within).

Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Даты пока нет.