Издатель Square Enix на трансляции в честь 10-летия NieR анонсировал ремастер первой части игры — в издании Replicant.
Оригинал выходил в двух версиях — на Западе с подзаголовком Gestalt, а в Японии на PS3 — с подзаголовком Replicant. Разница в главном герое: в первой версии пользователи играли за взрослого мужчину, а во второй — за молодого юношу.
Ремастер разрабатывает Toylogic (Happy Wars, помогала при The Evil Within).
Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Даты пока нет.
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