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    Новости

    Apple продлила «Основание» на второй сезон

    8 октября 2021
    08.10.2021
    913
    0 минут на чтение
    Apple продлила «Основание» на второй сезон

    Apple продлила научно-фантастический эпос «Основание» на второй сезон. У экранизации романов Айзека Азимова (у нас их издают сейчас под названием «Академия») ещё только-только выходит 4-й эпизод из 10 запланированных в первом сезоне. Эпизоды выходят по пятницам.

    Всего в планах у авторов 8 сезонов по 10 серий.

    Сериал рассказывает о крахе и возрождении галактической Империи. Учёный Гэри Селдон (его играет Джаред Харрис) создаёт новую научную дисциплину — психоисторию, которая позволяет ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство. Селдон формирует Основание, общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. По замыслу Селдона, это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

    В основной каст помимо Харриса и Пейса входят Лу Льобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон. Ведёт сериал Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».

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