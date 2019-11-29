27 ноября 2002 ноября в прокат вышел один из последних 2D-анимационных мультфильмов Disney «Планета сокровищ» Рона Клементса («Принцесса-лягушка», «Русалочка», «Аладдин») — фантастическая интерпретация культового произведения Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

По такому поводу — публикуем подборку концептов и иллюстраций к мультфильму. Прежде всего, обратите внимание на схемы и планы кораблей.

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 10

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 9

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 8

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 11

John Alvin

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 3

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 14

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 15

Michael Spooner

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 12

Art of Treasure Planet (2002)

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 13

Art of Treasure Planet (2002)

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 2

Art of Treasure Planet (2002)

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 25

Art of Treasure Planet (2002)

Параллельно съёмкам «Планеты сокровищ» вёлся препродакшен сиквела, который отменили после кассового провала первой части. Вот концепт-арты второй части.

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 18

Yarrow Cheney

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 17

Yarrow Cheney

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 16

Yarrow Cheney

Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 19 Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 20 Арт: иллюстрации и концепты мультфильма «Планета сокровищ» 21

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