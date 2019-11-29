27 ноября 2002 ноября в прокат вышел один из последних 2D-анимационных мультфильмов Disney «Планета сокровищ» Рона Клементса («Принцесса-лягушка», «Русалочка», «Аладдин») — фантастическая интерпретация культового произведения Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

По такому поводу — публикуем подборку концептов и иллюстраций к мультфильму. Прежде всего, обратите внимание на схемы и планы кораблей.

Параллельно съёмкам «Планеты сокровищ» вёлся препродакшен сиквела, который отменили после кассового провала первой части. Вот концепт-арты второй части.