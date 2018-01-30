Авторы «Готэма» запускают сериал «Метрополис», в котором не будет Супермена

Авторы «Готэма» запускают сериал «Метрополис», в котором не будет Супермена

Сперва вышел сериал-приквел «Готэм», который рассказывал о становлении Брюс Уэйна и величайших злодеев города. Затем запустили в производство шоу «Криптон», где в центре сюжета оказались предки Супермена. Теперь вот собственный сервис издательства DC запускает в производство сериал «Метрополис». Об этом сообщает издание Comic Book Movie.

Новый цифровой сервис DC запустят в 2018 году, однако сериал выйдет не раньше 2019-го. Первый сезон будет состоять из 13 эпизодов. Писать сценарий для «Метрополиса» будут исполнительные продюсеры «Готэма» — Джон Стивенс и Дэнни Кэннон. Так что если вам не нравится «Готэм», есть повод задуматься, стоит ли смотреть «Метрополис», тем более, что Супермена в нём не будет.

Действие шоу развернётся вокруг будущей возлюбленной Кларка Кента — репортёра газеты «Дейли Плэнет» Лоис Лейн. Кроме того, в фокусе шоу окажется и знаменитый злодей Лекс Лютор. «Метрополис» — это приквел, который покажет город и главных героев до прибытия Супермена в Метрополис. Вот как звучит ключевое описание сериала:

Лоис Лейн и Лекс Лютор исследуют необычные научные явления и изучают причудливые тайны города

А вот так выглядит первый концепт-арт:

Напомним, первым проектом цифрового сервиса DC станет сериал «Титаны», который расскажет историю молодых супергероев. Вместе с Диком Грейсоном сражаться плечом к плечу будут волшебница Рэйвен и инопланетянка Старфаер.