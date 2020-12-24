«Безумный Макс»: вот когда выйдет приквел про Фуриосу

Warner Bros.объявила, что приквел постапокалиптического хита «Безумный Макс: Дорога ярости» про Фуриосу (так и называется — «Фуриоса») выйдет 23 июня аж в 2023 году.

Прежде всего, кинокомпания подчёркивает, что фильм не попадёт под гибридную стратегию, заявленную на 2021 год, когда фильмы будут выпускать и в кино, и на месяц на HBO Max.

Напомним, роль молодой Фуриосы сыграет Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Сплит»). В «Дороге ярости» героиню воплотила Шарлиз Терон.

В картине также снимутся Крис Хемсворт («Мстители», «Тайлер Рейк: Операция по спасению») и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»).

Фильм напишет и поставит Джордж Миллер, продюсером выступит Даг Митчелл, работавший над прошлыми частями.

«Дорога ярости» вышла в 2015 году, тогда роль Макса исполнил Том Харди. Новости о продолжении ходили несколько лет, но запустить фильм в производство мешало судебное разбирательство между режиссёром и студией. Картина заработала 6 статуэток «Оскар» и при бюджете в 150 миллионов долларов собрала 374 миллиона.