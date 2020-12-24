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    Новости

    «Безумный Макс»: вот когда выйдет приквел про Фуриосу

    24 декабря 2020
    Кот-император
    24.12.2020
    1569
    0 минут на чтение
    «Безумный Макс»: вот когда выйдет приквел про Фуриосу

    Warner Bros.объявила, что приквел постапокалиптического хита «Безумный Макс: Дорога ярости» про Фуриосу (так и называется — «Фуриоса») выйдет 23 июня аж в 2023 году.

    Прежде всего, кинокомпания подчёркивает, что фильм не попадёт под гибридную стратегию, заявленную на 2021 год, когда фильмы будут выпускать и в кино, и на месяц на HBO Max.

    Напомним, роль молодой Фуриосы сыграет Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Сплит»).  В «Дороге ярости» героиню воплотила Шарлиз Терон.

    В картине также снимутся Крис Хемсворт («Мстители», «Тайлер Рейк: Операция по спасению») и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»).

    Фильм напишет и поставит Джордж Миллер, продюсером выступит Даг Митчелл, работавший над прошлыми частями.

    «Дорога ярости» вышла в 2015 году, тогда роль Макса исполнил Том Харди. Новости о продолжении ходили несколько лет, но запустить фильм в производство мешало судебное разбирательство между режиссёром и студией. Картина заработала 6 статуэток «Оскар» и при бюджете в 150 миллионов долларов собрала 374 миллиона.

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    Кот-император
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