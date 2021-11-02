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    Новости

    Брэдли Купер спродюсирует фильм по «Гипериону» Дэна Симмонса

    2 ноября 2021
    02.11.2021
    872
    1 минута на чтение
    Брэдли Купер спродюсирует фильм по «Гипериону» Дэна Симмонса

    Это что, снова отличные новости для поклонников фантастики?

    Восьмикратный номинант на «Оскар» Брэдли Купер вместе со своей студией возьмётся за продюсирование фильма по романам Дэна Симмонса «Гиперион».

    Ранее адаптировать книгу собирался канал Syfy, но теперь производство заказывает Warner Bros. (она же занималась «Дюной»). Интересно, что Syfy хотел запустить мини-сериал, а теперь экранизировать книгу собираются в формате фильма. Продюсер Грэм Кинг, который планировал работать над адаптацией для канала, по-прежнему в деле. Сценарий пишет Том Спезейли (работал над сериалом «Хранители»). Режиссёра пока не нашли.

    «Песни Гипериона» — тетралогия в жанре «мягкой» научно-фантастики (можно сказать, космоопера). Чаще всего выделяют первый роман цикла, «Гипеорион», написанный в 1989 году. Он рассказывает истории нескольких паломников, которые отправились на загадочную планету Гиперион к Гробницам Времени, чтобы столкнуться с её жутким обитателем — шипастым четырёхруким божеством Шрайком, что способен манипулировать временем. В книгу вошли шесть новелл со сквозным сюжетом — каждая посвящена своему паломнику и каждая отсылает к стилю фантастических романов XX века.

    Похоже, фильм ждёт судьба разделённой на две части «Дюны». Впрочем, книгу могут снять как «Облачный атлас», где тоже сходятся несколько новелл.

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