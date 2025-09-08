КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

«День сурка». Как появилась эта культовая история
Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
«Чебурашка» получит новый мультсериал

Дмитрий Кинский
8 сентября 17:50
55
1 минута на чтение
Семейный канал «Солнце» и студия «Союзмультфильм» анонсировали новый мультсериал «Чебурашка».
По сюжету Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать другим людям, но им пытается помешать Шапокляк с собственным «Бюро недобрых дел».
Сериал будет выполнен в 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Для этого авторы консультировались с создателями оригинальной кукольной анимации.
Премьера состоится осенью.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

