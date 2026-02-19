Два с половиной года впустую — Содерберг о неснятом фильме по «Звездным войнам»

Я уже снял его у себя в голове — и мне просто жаль, что никто больше его не увидит. Я думал, что разговор с Disney будет исключительно практическим — куда они поедут, во сколько это обойдется? И у меня был действительно хороший ответ на этот вопрос. Но до этого дело даже не дошло. Это безумие. Мы все очень разочарованы