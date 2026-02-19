Два с половиной года впустую — Содерберг о неснятом фильме по «Звездным войнам»

Стивен Содерберг подтвердил
, что фильм «Звездные войны: Охота на Бена Соло» отменен. По словам режиссёра, он рассчитывал посвятить ленте «следующие два года жизни», однако Disney отказалась запускать его в производство — несмотря на поддержку внутри Lucasfilm.
Официальная формулировка была краткой: «Мы не думаем, что Бен Соло может быть жив». Других объяснений команда не получила, а Содерберг уточнил, что он, Адам Драйвер и продюсер Ребекка Блант работали над проектом более двух лет фактически бесплатно.