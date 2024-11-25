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«Чем больше ты болтаешь, тем сильнее я тебя ударю» — новый трейлер «Соника в кино 3»

Дмитрий Кинский
25 ноября 17:38
133
1 минута на чтение
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер грядущего блокбастера «Соник в кино 3».
Как ранее отмечали авторы картины, триквел будет по масштабам и зрелищности сравним с «Мстителями» из-за большого количества персонажей.
Главных героев озвучили Бен Шварц (Соник), Коллин О'Шонесси (Тейлз), Идрис Эльба (Наклз) и Киану Ривз (Шэдоу), а Джим Керри повторил роль Доктора Роботника.
Премьера состоится 20 декабря.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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