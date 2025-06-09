Что думает Анджей Сапковский о превращении Цири в ведьмака (но это не точно)

Обновление: нам не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость. Источник, опубликовавший её, удалил пост. Судя по всему, если писатель и сказал эти слова, они не попали на видеозапись встречи с фанатами.
Анджей Сапковский на одном из мероприятий прокомментировал каноничность превращения Цири в ведьмака в четвертой части игры CD Projekt RED.
По словам писателя, он никогда не говорил, что взрослые женщины не могут пройти испытание травами.
CD Projekt RED иногда пишут или звонят мне. Не уверен зачем, если они фанаты и знают канон книг лучше меня. Говоря о мутациях, то я никогда не говорил, что взрослые женщины не могут пройти <испытание травами>. Может, кто-то другой такое говорил, но не я.
Ранее CD Projekt RED рассказала, что постоянно консультируется с Сапковским по поводу мифологии «Ведьмака». Также разработчики четвертой части пообещали уделить внимание превращению Цири в охотницу на чудовищ.
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