Что думает Анджей Сапковский о превращении Цири в ведьмака (но это не точно)

CD Projekt RED иногда пишут или звонят мне. Не уверен зачем, если они фанаты и знают канон книг лучше меня. Говоря о мутациях, то я никогда не говорил, что взрослые женщины не могут пройти <испытание травами>. Может, кто-то другой такое говорил, но не я.