В очередном выпуске «что почитать» — три занимательных книжных анонса. Fanzon представляет новый роман Адриана Чайковски «Дети времени» про цивилизацию пауков и анонс локализации «Костяных кораблей» Р. Дж. Баркера. А «Азбука» готовит шикарный омнибус с романами из цикла «Хроники Империи Ужаса».

Р. Дж. Баркер

«Костяные корабли»

Fanzon анонсировало русскоязычное издание «Костяных кораблей» — романа в жанре морского фэнтези, который рассказывает о построенных из костей драконов кораблях.

На протяжении многих поколений жители Сотни Островов строили свои корабли из костей древних драконов, чтобы вести бесконечную войну на бескрайних просторах морей. Драконы исчезли, но битвы за власть не утихают. Теперь первый за много веков дракон был замечен в далеких водах, и тот, кто его поймает, завоюет не только славу, но и получит решающее преимущество в войне.

Пока что без даты и локализованной обложки.

Адриан Чайковски

«Дети времени»

А ещё fanzon издаст «Детей времени» — научно-фантастический роман Адриана Чайковски о столкновении цивилизации людей с… цивилизацией пауков. Книга принесла писателю премию им. Артура Кларка. Перевела книгу Наталия Осояну.

Доктор Аврана Керн проводит эксперимент по наделению животных разумом. Терраформированная планета должна стать домом для обезьян, с которыми спустя века Керн мечтает говорить как с равными. Но по Земле и ее колониям прокатывается война. Эксперимент и его наблюдатель отрезаны от всех. Через две тысячи лет на сигнал бедствия Керн прилетает корабль-ковчег с остатками человечества. Мир Керн его последняя надежда. Кажется, пропасть непонимания между последними людьми и экспериментальным видом непреодолима, ведь разум обрели совсем не обезьяны, а совсем другой вид.

Издательство также опубликовало видеообращение писателя к российским читателям!

Выход книги намечен на март.

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Глен Кук

«Нашествие тьмы»

Третью новинку готовит издательство «Азбука» — в серии «Звёзды Новой Фэнтези». Это ещё один омнибус Глена Кука из цикла «Хроники Империи Ужаса», в него входят три романа из подцикла A Cruel Wind. В сборник входят романы «Тень бесконечной ночи», «Дитя октября» и «Нашествие Тьмы». Книга выйдет в новом переводе Кирилла Плешкова. «Тень бесконечной ночи»: За громадными горами под названием Зубы Дракона, куда не достает холодное дыхание Ветра-Оборотня и пламя начала мира, над стенами замка Фангдред возвышается Башня Ветров. Обитатель этой одинокой цитадели, бессмертный чародей, развязывает войну за вековую любовь Непанты, сестры Королей Бурь… «Дитя октября»: Октябрь — пора, когда листья обретают цвет крови, а ветер пронизывает до костей; это время темных и странных свершений. У королевы рождается дитя Тьмы, и его крики слышны далеко за вершинами Зубов Дракона, на краю мира, где Непанта и Насмешник ждут войны, которой страшатся даже чародеи. «Нашествие Тьмы»: На краю империи война — не только ад. Насмешник потеряет в чертогах смерти старых друзей, но обретет новых сторонников среди залитых кровью и усеянных костями полей. Дитя войны завладеет мечом истины, и наконец раскроется роковая тайна Звездного Всадника.

Книга выходит ориентировочно в марте.