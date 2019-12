Роман одного из ведущих фантастов расскажет о мире будущего, где новый тип виртуальной реальности способен даровать людям настоящее бессмертие.

Миллиардер Ричард «Додж» Фортраст внезапно умирает, после чего скан его мозга загружают в «облако» в надежде на появление новой технологии ВР. И вскоре виртуальная реальность действительно достигает уровня, который позволяет имитировать жизнь после смерти для избранных. Но этот виртуальный мир только на первый взгляд похож на Утопию — если разобраться, это скорее филиал Ада.

Лучший английский НФ-роман 2017 года объемом за тысячу страниц, смесь фантастики, антиутопии, детектива, чёрного юмора и философской головоломки.

В этом мире следят за всеми — любое действие фиксируется, каждое слово записывается, а Система имеет доступ к мыслям и воспоминаниям своих граждан. Но Диана Хантер — диссидентка, которая не желает подчиняться Системе. Хантер задерживают, и она погибает во время допроса. Расследовать дело назначают преданного Системе инспектора. Та погружается в нейрозаписи допроса и обнаруживает нечто невероятное: в сознании Хантер нет самой Хантер, но есть четыре других личности. И одна из них — Гномон, искусственный интеллект из далекого будущего…

В сборник войдут все повести и рассказы, связанные с циклом «Подсолнухи».

Она верила в миссию всем своим сердцем. Но это было шестьдесят миллионов лет назад. Как поднять восстание, если бодрствуешь лишь в один день из миллиона? Как спланировать заговор, если горстка потенциальных союзников меняется с каждым пробуждением? Как сражаться с врагом, который никогда не спит, который видит твоими глазами, слышит твоими ушами и неумолимо и искренне всегда желает тебе лишь хорошего? Сандей Азмандин придётся это выяснить.

Новейший роман Ричарда Моргана, его возвращение к НФ после десятилетнего перерыва.

Марс будущего — поле битвы между сторонниками Земли и местными борцами за независимость. Но Хакану Вейлу, телохранителю, а иногда и киллеру, это уже неинтересно — он улетает на Землю. Осталось последнее задание от Службы земного надзора — охранять их следователя. Но внезапно дело принимает неприятный оборот — следователя похищают, а Хакана тяжело ранят. Выясняется, что под поверхностью привычной марсианской жизни скрываются целые сети тайн. И каждая следующая страшнее предыдущей.

История человечества в эпоху постчеловека, после Сингулярности. В таком мире пытаются выжить три поколения клана Maкс: предприниматель Манфред, чей разум разделен между физическим окружением и сетью; его дочь Амбер, астронавт во внешней системе, и Сирхан, сын Амбер, который выясняет, что его судьба поневоле связана с судьбой всего человечества. Ибо что-то систематически разрушает планеты Солнечной системы. Что-то за гранью понимания человеческого разума — даже со всеми его новыми возможностями.

Философская НФ, где «Критика чистого разума» Иммануила Канта встречается с «Нечто» Джона Карпентера, а Томас де Квинси и Лоренс Стерн — с Уильямом Гибсоном и Тедом Чаном. Роман-головоломка, роман-лабиринт, по-новому подающий не только проблему первого контакта, но и сущности реальности и Вселенной вокруг нас.

Эта история начинается на Антарктической исследовательской станции проекта SETI, когда простая ссора между двумя учеными неожиданно приводит к странными последствиям. Вскоре становится ясно, что там, во льдах, они совсем не одиноки, а время и пространство далеко не то, чем кажутся.

Масштабная НФ-эпопея, которая принесла автору премию Артура Кларка и репутацию одного из самых ярких фантастов современности.

Роман написан в традициях Кларка и Азимова: остатки выжившего после гибели Земли человечества переселяются на терраформированную, но давно заброшенную планету. Проблема в том, что на планете уже имеется разумная жизнь — мутировавшие насекомые создали там свою цивилизацию. Что ожидает два вида: компромиссное сосуществование или безжалостная война?

После войны Питтсбург превратился в руины, но Доминик Блекстон счастлив, ведь он спрятался в Архиве — дотошной виртуальной реконструкции города со всеми его былыми обитателями. И даже с теми, кто никогда не жил в настоящей реальности вроде нерожденного ребенка Доминика. Сам Блекстон играет в виртуальном городе роль полицейского детектива, который расследует убийства, случившиеся в Питтсбурге до создания Архива. И однажды такое расследование вынуждает его покинуть виртуальный мир.

Критики называют этот роман необычным гибридом Рэймонда Чандлера, Филипа К. Дика и Уильяма С. Берроуза.

Действие романа китайского писателя под псевдонимом Баошу разворачивается во вселенной «В память о прошлом Земли» Лю Цысиня. Эта книга написана с ведома и одобрения автора первоисточника и рассказывает о последствиях столкновения землян и трисолярианцев.

Знакомый нам по трилогии Юнь Тяньмин считается предателем человечества — стремясь спасти людей от полного уничтожения, он сотрудничал с инопланетянами. Однако на излете жизни Юня ждет масштабное испытание, от которого может зависеть само существование вселенной.

Оригинальная антиутопия немецкого писателя, ставшая главным НФ-романом Германии 2018 года. Обычный парень Петер живет в Стране Качества, где жизнь подчинена Системе — за человека всё решают компьютеры. Но однажды Петер получил товар, который не заказывал. Пытаясь его вернуть, парень сталкивается с Системой, которая не желает признавать, что в отлаженном механизме её действий возможен даже малюсенький сбой.

Роман — блестящая, в духе Курта Воннегута и Джорджа Оруэлла, сатира на будущее, которое скоро наступит. Или оно уже здесь?

Первый том запланированной тетралогии «Пожиратель Солнца», эпической «новой космооперы», которую критики сравнивают с «Дюной», дорсайскими романами Гордона Диксона и даже с «Именем ветра» Патрика Ротфусса.

Действие происходит в Солланской империи, напоминающей Рим, Византию и циньский Китай. По империи странствует Адриан Марлоу, который имеет репутацию великого героя и столь же великого убийцы. Адриан спас империю от инопланетных захватчиков, однако в процессе уничтожил множество людей. Теперь он путешествует от планеты к планете, влипая по пути в опасные передряги и постепенно понимая, что вся его жизнь — это лишь частичка какого-то неведомого плана.

Психологический триллер с элементами постапокалиптики и антиутопии.

Историк Джон Келлер отправляется в путешествие по Швейцарии, когда внезапно начинается ядерное война. Двадцать человек в отдаленном от цивилизации отеле выживают. Но однажды происходит убийство, и Джон пытается вычислить преступника. Но на какую справедливость он может надеяться, когда общества, которое устанавливало законы, больше не существует?

Сборник, куда кроме заглавного романа войдут большие повести «Агирре на рассвете» и «Глаз чудовища», а также рассказы «Школа» и «Сердце мрака». Составителем российской версии сборника выступил лично Яцек Дукай.

«Старость аксолотля» — постапокалиптическое видение мира, где космический катаклизм убивает на Земле всё живое. Немногим людям удается скопировать свой оцифрованный разум на внешние носители, положив начало новому обществу. Обуреваемые тоской по прошлому, выжившие делятся на гильдии, формируют союзы, ведут войны. У них своя политика, идеологии, сумасшедшие машинные религии. Они сталкиваются с проблемами, которые никогда не встречались обыкновенному человеческому разуму.

Парадоксальная смесь НФ, киберпанка и конспирологического романа. Книга о будущем, которое уже совсем близко.

2058 год, мир, где омнифоны заменили любые социальные связи, где ролики из МегаНета покончили с медиа-ресурcами, а богами информации стали создатели контента, «ивентщики». Это мир, где концерны и правительства выращивают миллиарды потребителей, разучившихся думать. Норберт, ивентщик с принципами, верит, что сильная и должным образом поданная информация может пробудить общество. Вот только сможет ли человек, брошенный в жернова системы, прожить достаточно долго, чтобы что-то изменить? Оказываясь в самых горячих точках Земли будущего, Норберт постепенно осознает реальное положение дел и оказывается перед чудовищным открытием, которое перевернёт мир навсегда.

Масштабная dark space opera, повествующая о Вселенной, где космос таит множество кошмаров.

Здесь люди выживают в остатках погасших систем, искусственные интеллекты вызывают страх, а представители иного разума, изгнанного за пределы галактики, стали героями пугающих легенд. Это вселенная Бездны, загадочной, сумасшедшей фобосферы, которая легко может свести человека с ума, а то и вовсе превратить в чудовище. Это мир Миртона Грюнвальда, который потерял свой корабль и команду — и теперь сделает всё, чтобы снова отправиться к звездам. Только это будет нелегко. У его нового корабля тёмное прошлое. Его новая команда полна секретов. И он ещё не знает, что новая работа столкнёт его с настоящим кошмаром.

Обладатель французской премии Grand Prix L’Imaginaire, масштабная дилогия, заслужившая сравнения с «Гиперионом» Дэна Симмонса и «Дюной» Френка Герберта.

Далекое будущее. Цивилизация людей исчезла, оставив после себя наследников, — искусственные интеллекты, которые теперь ждут вторжения инопланетян. Переселяющиеся из одного искусственного тела в другое, ИскИны построили цивилизацию, существующую в огромных кораблях, которые столетиями странствуют между звёздами. ИИ Плотин ещё верит в возвращение Человека и, когда засекает странный сигнал, отправляется в путешествие, надеясь отыскать причины исчезновения человечества. А её союзник, проконсул Отон, пытается перестроить общество, так как благодаря вложенной в них программе ИИ лишены агрессии — а это значит, что в случае нападения извне противопоставить противнику им будет нечего.

А также

Лайон Спрэг де Камп, «Королева изгоев» — роман из серии «Межпланетные туры», одна из первых книг в НФ, посвященной взаимоотношениям полов. Айрод с планеты Ормазд, где царит матриархат, а общество построено по образу пчелиного улья, поднимает бунт, пытаясь перевернуть вековые устои.

Джеймс Ганн, «Бессмертные» — сборник классика НФ, в который вошли заглавный роман и два сборника малой прозы: «Будущее несовершенное» и «Время колдовства». Больше половины текстов переводятся на русский впервые.

Фриц Лейбер, сборник в двух томах — рассказы и повести классика НФ, либо впервые выходящие на русском, либо в новых переводах.

Пэт Кэдиган, Synners — ранее не выходивший на русском роман классического киберпанка про хакеров-Искусников, для которых виртуальная реальность сродни наркотику.

сборник рассказов и повестей Р. А. Лафферти — впервые на русском произведения одного из самых необычных и значимых авторов американской НФ XX века.

С. Д. Морден, «В один конец» (One Way) и «Без выхода» (No Way) — НФ-триллеры, где тема выживания в духе «Марсианина» Вейера переплетается с детективной интригой, связанной с расследованием происходящих на Красной планете серии убийств.