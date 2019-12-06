В регулярной рубрике «Что почитать» у нас снова комиксы — кое-что из вышедшего и грядущего. Поклонников мультсериала «Рик и Морти» издательство «Комильфо» порадует кроссовером с Dungeons & Dragons, fanzon готовит новые тома «Ключей Локков», а «Азбука» представила новые книги по «Песочному человеку».

«Рик и Морти против Dungeons & Dragons»

Все же любят кроссоверы, правда? И чем неожиданнее, тем круче! Перед вами, пожалуй, самый неожиданный и безумный кроссовер, какой только можно себе представить — комикс про Рика и Морти, путешествующих по мирам из Dungeons & Dragons! Хотя, подобный симбиоз не такой уж неожиданный: D&D — самая гиковская настолка и объект преклонения миллионов игроков всех возрастов по всему миру, а «Рик и Морти» — настоящий поп-культурный феномен, одновременно пародирующий классику научной-фантастики и являющийся одним из лучших её представителей. А значит, безумного учёного и прожжённого игрока в D&D Рика Санчеза, его внука Морти и всю семью Смитов ждёт невероятное путешествие по мирам, живущим по правилам знаменитой настолки. Ведь Рик не ограничится стопкой карт и парой дайсов — партия с ним куда веселее, опаснее и безумнее!

Сценаристами выступили писатель-фантаст Патрик Ротфусс и автор комиксов по D&D Джим Заб. Художником — автор комикс-адаптации романа «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе». Объём — 144 страницы.

Уже в продаже.

«Ключи Локков», тома 5 и 6

Издательство fanzon поделилось планами на пятый и шестой тома комикса Джо Хилла и Габриэля Родригеза «Ключи Локков» — их выпустят ориентировочно в первой половине 2020-го, текст в переводе. Кроме того, в планах переиздать первые тома, включая и исправленный «Добро пожаловать в Лавкрафт».

«Ключи Локков», написанные Хиллом и нарисованные Габриэлем Родригезом, расскажут вам о Доме Ключей, необычном особняке в Новой Англии, сказочные двери которого изменяют каждого, кто осмелится пройти сквозь них… где обитает переполненное ненавистью, жестокое существо, что не успокоится, пока не отворит самую страшную из дверей…

Ранее Netflix объявил дату выхода сериала-экранизации — 7 февраля.

Читайте также Комикс: «Ключи Локков. Добро пожаловать в Лавкрафт» Ктулху тут ни при чём. Перед нами классический триллер в духе Стивена Кинга по сценарию его сына.

«Песочный человек»

Увертюра и Бесконечные ночи

Недавно «Азбука» завершила полное издание «Песочного человека» Нила Геймана на русском языке, выпустив десятый том «Бдение». Но на том издательство не останавливается — оно готовит ещё две истории во вселенной.

«Бесконечные ночи» (Endless Nights) – комикс из семи выпусков, в которых со своими историями появляются каждый из семи Вечных – Сон, Страдание, Страсть, Сумасшествие, Смерть, Судьба, Сокрушение. По числу Вечных и список художников: Крейг Расселл, Мило Манара, Мигельансо Прадо, Бэррон Стори, Билл Сенкевич, Гленн Фабри и Фрэнк Куайтли. Каждый нарисовал одну из семи частей и привнёс в историю персонажа свой неповторимый стиль, подчеркивая то, как сильно Вечные отличаются друг от друга и в насколько разных мирах живут. Антология от Нила Геймана с обложками Дейва Маккина станет отличным послесловием для всего цикла «Песочный человек» и для каждого из Вечных! «Увертюра» (Overture) же расскажет историю, что берет начало в момент рождения Вселенной и заканчивается заточением Сна, он же — Морфей. В ней появятся знакомые нам персонажи, а перед самим Сном будет стоять задача — ни много ни мало! — спасти Вселенную от разрушения. Всё это — в декорациях причудливого иного мира, представленного в иллюстрациях великолепного Дж. Г. Уильямса III.

Издательство отмечает, что шесть выпусков «Увертюры» и семь — «Бесконечных ночей» будут изданы двумя книгами в таком же формате и виде, как и тома основной серии «Песочный человек». Их можно будет поставить на полочку, чтобы смотрелись однородно.

Точной даты пока нет.