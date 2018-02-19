Супергеройский блокбастер Marvel «Чёрная пантера» в прошлый четверг, 15 февраля, вышел в мировой прокат и сразу же начал ставить рекорды — как по кассовым сборам, так и по оценкам зрителей. Мало кто ожидал, что столь специфическая картина про не очень широко известного персонажа окажется настолько популярной.

За три дня проката фильм собрал 387 миллионов долларов, из которых на домашние сборы пришлось 192 миллиона. Для сравнения, в Америке из супергеройского кино лучше выступили только первые «Мстители» (207 миллионов долларов), а картина «Первый мститель: Противостояние», где впервые показали Чёрную пантеру, собрала 179 миллионов.

«Пантере» помогают и высокие оценки прессы: 88 баллов на агрегаторе Metacritic и 97 % «свежести» на Rotten Tomatoes. В первых отзывах пресса хвалила главного злодея и страну Ваканду.

Согласно данным сервиса CinemaScore, «Чёрная пантера» получила зрительский рейтинг «A+». Он формируется на основе опроса зрителей, выходящих из кинотеатров. Этот результат оказался лучшим для супергеройского кино со времён первой части «Мстителей» (2012).

Увы, в российских кинотеатрах «Пантера» выйдет лишь 26 февраля (22 для IMAX-кинотеатров). Интересно, что в российской прессе оценки «Чёрной пантеры» не так высоки: по данным аггрегатора «Критиканство» фильм пока имеет средний балл всего 6,6/10, по данным «Мегакритик» — 7,2/10. Однако и здесь резко отрицательных отзывов пока не было.