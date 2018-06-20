Обновлено: Fox согласились на условия Disney.

Портал Bloomberg сообщает, что Fox согласились на новые условия Disney. Компания принимает «ставку» в 71,4 млрд долларов, причём в ход идут не только денежные средства, но и акции Disney. Помимо прочего, Disney согласились расплатиться со всеми долгами Fox — а это примерно 13,8 млрд долларов. Так что номинально «Мышиный дом» заплатит около 85 млрд!

Оригинальная новость:

Глобальная корпоративная война ставок продолжается. The Wrap сообщает, что Disney увеличили свою цену за покупку всех прав и собственности компании Fox. Теперь цена вопроса составляет 71,4 млрд долларов!

А всё потому, что несколько дней назад вещательный провайдер-гигант Comcast попытался перебить цену Disney — корпорация назначила цену в 65 млрд долларов против первоначальной суммы в 52,4 млрд. Для сравнения — Disney приобрела права на «Звёздные войны» за 4 млрд долларов. Сейчас эти торги напоминают аукцион для богачей, и хотя Disney перебили ставку, у вещательного гиганта есть все шансы самим повысить цену. Comcast — крупнейший в мире конгломерат и вещательная сеть, объединяющий в себе услуги провайдера сети Интернет, ТВ-вещания (второе место в США после AT&T), кабельных каналов (первое место) и телефонной связи (третье место). Корпорации принадлежит медиакомпания NBCUniversal, занимающаяся производством фильмов и сериалов.

Ранее портал The Verge показал, как будут выглядеть оба союза.

А издание Variety отразило на обложке противостояние гигантов. Иллюстрацию сопроводили подзаголовком «Королевская битва»:

Ранее мы уже писали, как изменится мир кино и телевидения, если Fox перейдёт в руки к Disney. Среди приятных изменений — возможно, мы увидим в одной вселенной Людей Икс, Фантастическую четвёрку и Мстителей.