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«Джон Уик 5» расскажет совершенно новую историю

Андрей Квасков
7 мая 14:46
564
1 минута на чтение
Режиссер Чад Стахелски рассказал, что от пятой части «Джона Уика» зрителям стоит ожидать новой истории, а не прямого продолжения предыдущих лент.
Чад Стахелски
Сага о Джоне Уике была более-менее завершена. Поэтому единственный способ сделать пятую часть — рассказать новую историю с участием Джона.
Это не продолжение с Высоким столом. Джон справился со своим горем. Это будет действительно другая история, и все, кто увидит трейлер, скажут: «Ох черт... Я должен это посмотреть».
Стахелски также подтвердил, что анимационный приквел и сериал Under The High Table заложат основу для развития пятой части.

Кроме этого, в работе находится еще несколько спин-оффов.

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Андрей Квасков
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